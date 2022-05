Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Putin besucht verletzte Soldaten

Von: Sandra Kathe, Tobias Utz, Lukas Zigo, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Sophia Lother

Russlands Armee muss im Ukraine-Krieg schwere Verluste hinnehmen: ein Überblick im News-Ticker.

+++ 22.00 Uhr: Wladimir Putin hat erstmals beim Militäreinsatz in der Ukraine verletzte Soldaten besucht (s. Update v. 12.30). Dabei unterhielt sich der russische Präsident mit mehreren Soldaten über ihre Heimatstädte und ihre Familiensituation, wie im russischen Fernsehen zu sehen war. Die Soldaten standen aufrecht neben ihren Betten, ihre Verletzungen waren nicht sichtbar.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu nahm an dem Besuch drei Monate nach Beginn der russischen Offensive gegen das Nachbarland ebenfalls teil. Russland macht nur selten Angaben zur Zahl der Opfer im Ukraine-Konflikt. Die letzten Zahlen wurden am 25. März veröffentlicht. Damals gab die Armee die Zahl der getöteten Soldaten mit 1351 an, die der Verletzten mit 3825.

+++ 14.30 Uhr: Offenbar aufgrund der hohen Verluste im Ukraine-Krieg hat das russische Parlament in nur einer einzigen Sitzung ein neues Gesetz gebilligt, mit dem die Altersobergrenze für Vertragsbeziehungen im Militär aufgehoben wird. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Staatsoberhaupt Wladimir Putin. Das berichtet die russische Online-Zeitung The Moscow Times.

Ein Panzer der ukrainischen Armee im Donbass.

Bisher können nur russische Männer zwischen 18 und 40 Jahre, oder Männer aus dem Ausland im Alter von 18 bis 30 Jahre, als Soldaten dienen. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge soll das neue Maximalalter sowohl für Russen als auch für Ausländer bei 50 Jahren liegen. Mit dem Vorstoß soll das Militär gestärkt werden. Über die angeblich hohen Verluste auf russischer Seite hatte Moskau bislang kaum Angaben gemacht.

Ukraine-Krieg: Putin will verwundete Soldaten besuchen

+++ 12.30 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will an diesem Mittwoch in einem Moskauer Krankenhaus Soldaten besuchen, die im Ukraine-Krieg verletzt wurden. „Er besucht sie und unterhält sich mit ihnen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Interfax. Peskow wies Spekulationen zurück, dass bei dem Besuch eine neue Strategie für die Kämpfe in der Ukraine verkündet werden solle.

Es gebe „keine neuen Momente und Etappen“ bei der „Militäroperation“, so der Kreml-Sprecher. „Der Präsident interessiert sich ständig für das Thema, wie diejenigen versorgt werden, die während der militärischen Spezialoperation verletzt wurden - und er kontrolliert das auch“, sagte Peskow. Es ist Putins erster Besuch bei Verletzten seit Ausbruch des Kriegs Ende Februar. Die russische Seite gibt ohnehin äußerst spärliche Informationen zu den Toten und Verletzten auf eigener Seite. Letztmals hat das Verteidigungsministerium Ende März Zahlen veröffentlicht. Demnach sind in der Ukraine 1351 russische Soldaten getötet und 3825 verletzt worden. Kiew hingegen gibt die Zahl der getöteten Russen mit fast 30.000 an. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten bei „Moskwa“-Versenkung „zum Ertrinken zurückgelassen“

+++ 11.00 Uhr: Berichten zufolge haben russische Streitkräfte eine Operation durchgeführt, um die Toten aus dem gesunkenen Flaggschiff „Moskwa“ zu bergen. Der Kreuzer war am 14. April durch einen mutmaßlichen ukrainischen Raketenangriff versenkt worden.

Die enorme Zahl der Todesopfer wurde von Russland noch immer nicht offiziell bestätigt. Der ukrainische Militärgeheimdienst behauptet jedoch, Moskau habe nach dem Untergang eine zweiwöchige Bergungsaktion mit sieben Schiffen durchgeführt. Bei der „Moskwa“ handelt es sich um das größte Kriegsschiff, das seit dem Zweiten Weltkrieg versenkt wurde. „Sie haben die Leichen geborgen, alle als geheim eingestuften Ausrüstungsgegenstände entfernt und den Kreuzer gesäubert“, sagte Wadim Skibitskyi, Sprecher der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des Kiewer Verteidigungsministeriums. Junge Marinesoldaten seien „zum Ertrinken zurückgelassen“ worden, während „Offiziere wie Ratten vom Schiffen flohen“.

Ukraine-Krieg: Russland plant neue Strategie angesichts schwerer Verluste

Update vom Mittwoch, 25. Mai, 08.15 Uhr: Angesichts schwerer Verluste im Ukraine-Krieg verändern die russischen Truppen nun ihre Strategie im Donbass. Das hat das „Institute for the Study of War“, ein Thinktank mit Sitz in den USA, beobachtet. In der neuesten Analyse heißt es: „Die russischen Streitkräfte haben wahrscheinlich die Bemühungen aufgegeben, große ukrainische Verbände in der Ostukraine einzukesseln.“

Die russischen Soldaten „versuchen stattdessen, kleinere Umzingelungen zu sichern und sich auf Sievierodonetsk zu konzentrieren“, berichtet das Thinktank am Mittwochmorgen (24. Mai). Das bestätigt auch der ukrainische Generalstab: Demnach zieht Russland aktuell Truppen im Donbass zusammen.

+++ 15.00 Uhr: Russlands Armee ist geschwächt, die Kriegspläne des Kreml scheitern. Präsident Putin benötigt personellen Nachschub, um die schweren Verluste im Ukraine-Krieg zu verschleiern. Deshalb wurde in der Staatsduma nun eine Gesetzesänderung eingereicht, wonach die Altersgrenze für den Wehrdienst gestrichen werden soll. Bislang lag diese für die russische Bevölkerung bei 40 Jahren.



„Für den Einsatz von hochpräzisen Waffen sowie den Betrieb von Waffen und militärischer Ausrüstung werden hoch­professionelle Spezialisten benötigt. Erfahrungsgemäß besteht die Spezialisierung im Alter von 40 bis 45 Jahren“, heißt es in der Begründung der Gesetzesänderung.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Offenbar Militärstützpunkt zerstört

Update vom Dienstag, 24. Mai, 11.30 Uhr: Ukrainische Truppen haben offenbar einen russischen Militärstützpunkt beschossen und zerstört. Das erklärte die 128. Transkarpatische Gebirgsjägerbrigade laut einem Bericht der Daily Mail am Montag. Demnach kamen dabei Waffen zum Einsatz, welche aus Nato-Staaten geliefert wurden. Der Militärstützpunkt sei aus einer Entfernung von zwölf Meilen (rund 20 Kilometer) beschossen worden. Dabei wurden laut Bericht zahlreiche russische Soldaten getötet. Die Angaben der ukrainischen Gebirgsjägerbrigade lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 22.45 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin soll einen Mordanschlag überlebt haben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf ein Interview der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda. „Es gab einen Attentatsversuch auf Putin... Es heißt, er sei vor nicht allzu langer Zeit sogar von Vertretern des Kaukasus angegriffen worden“, erklärte der Chef des ukrainischen Geheimdienstes, Kyrylo Budanov, im Gespräch mit der Zeitung.

Seitens des Kremls gab es zu einem möglichen Vorfall in den letzten Monaten keine Informationen. Die Angaben des ukrainischen Geheimdienstes lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Krieg: Charkiw öffnet U-Bahn-System wieder

+++ 22.15 Uhr: Bürgermeister der nordostukrainischen Stadt Charkiw, Ihor Terechow, kündigte an, dass das U-Bahn-System der Stadt am Dienstag (24. Mai) wieder in Betrieb genommen wird, nachdem es monatelang als Zufluchtsort für Bürger gedient hatte, die dem russischen Bombardement entkommen wollten.

„Morgen, am 24. Mai, werden wir die U-Bahn wieder in Betrieb nehmen“, sagte Terechow in einer Fernsehansprache. „Alle Linien werden in Betrieb genommen. Der U-Bahn-Verkehr wird von 7:00 Uhr morgens bis 19:00 Uhr abends stattfinden. Die Intervalle werden nicht dieselben sein wie in Friedenszeiten. Das U-Bahn-Depot wurde während der Bombardierung und des Beschusses beschädigt, so dass die Intervalle länger sein werden.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Militär-Experte äußert sich zu Putins Gesamtstrategie

+++ 20.30 Uhr: Bei CNN hat sich der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag (23. Mai) ebenfalls über eine mögliche „Gesamtstrategie“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Diese sei „unbekannt“. Auf die Frage, ob Putin seine langfristige Strategie auf den Einsatz von Waffen in Bereichen wie Lebensmittel, Energie und Einwanderung umstellt, sagte Austin, die Welt habe gesehen, wie der russische Führer „von Anfang an eine Reihe verschiedener Hebel eingesetzt“ habe.

„Wir haben gesehen, dass sie wirklich sehr langsam und erfolglos auf dem Schlachtfeld vorgehen, und man würde erwarten, dass er versuchen würde, andere Hebel der Macht oder andere Instrumente der Macht zu nutzen, und das tut er auch. Aber was seine Gesamtstrategie ist, das ist unbekannt“, sagte der Experte.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Militär-Experte sieht Russland aber nicht besiegt

+++ 17.45 Uhr: Mick Ryan, Militärexperte aus Australien, geht von einem baldigen Strategiewechsel der russischen Armee aus. Hintergrund seiner Analyse, welche er unter anderem auf Twitter veröffentlichte, ist, dass Russland „immer noch Probleme“ hat, „große Fortschritte zu erzielen“ – eine Anspielung auf die stark verlangsamte Offensive im Donbass. Ryans Ansatz spiegelt sich unter anderem in einer Einschätzung des ukrainischen Generalstabs wider. Die Verantwortlichen hatten jüngst von „Phase drei“ des Ukraine-Kriegs gesprochen, in welcher das russische Militär lediglich gewonnene Gebiete versuche zu sichern, statt neu anzugreifen. Vor dem Hintergrund schwerer Verluste prognostiziert auch Ryan, dass „in den nächsten Monaten“ Ressourcenknappheit herrschen wird. Russland sei keineswegs besiegt, betont der Militärexperte in seiner Analyse.

Dennoch erwarte er den bereits angesprochenen Strategiewechsel – von der Offensive in die Defensive. Darin sieht Ryan jedoch Probleme für Russlands Armee. „Die Ukrainer könnten entscheiden, wo und wann sie die Russen angreifen“, betont er in seiner Analyse. Zudem sei das russische Militär nicht dafür ausgebildet, die bereits eroberten Gebiete zu verwalten. Unter anderem deshalb hat der Kreml Statthalter eingesetzt, wie in Cherson, wo bald ein illegales Referendum stattfinden wird. Die Verwaltung bringe zudem hohe, nicht einkalkulierte Kosten mit sich, so Ryan. Hinzu komme möglicherweise das Wiedererstarken der Regionalbewegungen im Süden und Osten der Ukraine. Westliche Waffenlieferungen spielen dabei möglicherweise eine große Rolle.

Zur Person Mick Ryan ist pensionierter Generalmajor der australischen Armee. Er war Kommandant auf Zug-, Geschwader-, Regiments-, Task-Force- und Brigadeebene. Quelle: Center for strategic international studies

„Die russische Armee wird mit einer neuen Bandbreite von schwierigen Herausforderungen konfrontiert sein“, resümiert der Militärexperte.

+++ 13.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach sind bisher 29.200 russische Soldaten gefallen. Das Militär hat außerdem 1293 Panzer, 204 Flugzeuge und 170 Helikopter verloren. Auf diese Angaben bezieht sich das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die Informationen lassen sich jedoch nicht unabhängig prüfen. Zuletzt hat auch die ukrainische Armee bekannt gegeben, dass es hohe Verluste im Krieg gebe.

+++ 10.30 Uhr: Laut Informationen des britischen Verteidigungsministeriums soll Russland seit Beginn des Ukraine-Kriegs ähnliche hohe Verluste „wie die Sowjetunion in Afghanistan“ zu beklagen habe. Dort führte die Sowjetunion zwischen 1979 und 1989 Krieg. „Eine Kombination aus schlechter Taktik auf niedriger Ebene, begrenzter Luftabdeckung, mangelnder Flexibilität und einem Kommandokonzept, das bereit ist, Misserfolge und wiederholte Fehler zu verstärken, hat zu dieser hohen Zahl von Opfern geführt, die bei der Donbaxs-Offensive weiter ansteigt“, zitiert das Ministerium in einem Geheimdienstbericht.

+++ 09.30 Uhr: Russland erleidet im Ukraine-Krieg offenbar so schwere Verluste, dass die russische Armee die ausgemusterten „T62“-Panzer wieder aktivieren muss, um Reserveeinheiten auszurüsten. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Bezug auf ukrainische Angaben. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Der Panzer vom Typ „T62“ wurde zwischen den Jahren 1962 und 1975 hergestellt und wurde während des ersten Golfkrieges prominent vom Irak eingesetzt.

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland

Update vom Montag, 23. Mai, 07.40 Uhr: Am Sonntag (22. Mai) fanden erneut schwere Kämpfe in den Regionen Donezk und Luhansk statt. Angaben des ukrainischen Militärs zufolge wurden bei Kämpfen in der Region 6 Panzer, 10 Einheiten Kampfpanzerausrüstung und 6 feindliche Fahrzeuge (2 davon mit Munition) zerstört. Luftverteidigungseinheiten hätten am Himmel des Donbass eine SU-25 und ein unbemanntes Orlean-10-Flugzeug zerstört.

Insgesamt seien in dieser Woche 84 russische Angriffe abgewehrt worden. Dabei sollen ein Flugabwehrraketenkomplex, 43 Panzer, 20 Artilleriesysteme (davon 4 RSVs), 79 Einheiten Kampfpanzerfahrzeuge, 7 gepanzerte Spezialfahrzeuge und 34 Einheiten Fahrzeugausrüstung zerstört worden sein. Darüber hinaus hätten die Luftstreitkräfte 3 Flugzeuge und 18 unbemannte Flugobjekte abgeschossen. Angaben durch Konfliktparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Rückschlag bei Luhansk - russische Verluste „sind hoch“

Erstmeldung vom Dienstag, 17. Mai, 17.00 Uhr: Moskau – Beinahe drei Monate nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Ukraine-Krieg noch nicht entschieden. Versuche des Kremls, die ukrainische Hauptstadt Kiew einzunehmen, scheiterten. Überhaupt hat die russische Armee vielerorts mit Problemen zu kämpfen und kommt nur schwierig voran. Derzeit konzentriert sich die Armeeführung unter Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin auf den Osten und den Süden des Landes.

Während sich Berichte über die sinkende Moral der russischen Truppen häufen, soll ein General von Putin inzwischen sogar verwundete russische Soldaten exekutieren lassen. Zudem würden laut Informationen der ukrainischen Geheimdienste immer mehr russische Soldaten desertieren.

Ukraine-Krieg: Russlands Verluste steigen – auch im Osten des Landes

Weiter hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben russische Truppen vor der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes zurückgeworfen. „Nahe der Ortschaft Syrotyne haben die russischen Eroberer Verluste erlitten und sich zurückgezogen“, teilte der Generalstab am Dienstag (17. Mai) in seinem Lagebericht mit. Syrotyne liegt vier Kilometer südlich von Sjewjerodonezk. Auch in mehreren anderen Richtungen seien die russischen Truppen erfolglos geblieben.

Auch der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, berichtete aus der Umgebung der Großstadt von schweren Gefechten. In den Vororten Girske und Solotoje seien mehrere Häuser durch Artilleriegeschosse zerstört worden. Die russischen Truppen hätten sich aber auch dort zurückziehen müssen. „Die Verluste des Feindes sind hoch“, schrieb Hajdaj auf seinem Telegram-Kanal. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht zu überprüfen.

Den ukrainischen Angaben zufolge belaufen sich die Zahlen der getöteten russischen Soldaten inzwischen auf etwa 27.900. Weiter seien unter anderem 1235 Panzer, 167 Kampfhubschrauber und 201 Kampfjets zerstört worden. Zudem sollen sich aktuell circa 1000 russische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft befinden.

(nak/tu/vbu/lz/ska mit dpa/AFP/epd)