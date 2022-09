Mobilisierte Russen fragen Kiew an, wie sie sich ergeben können

Von: Ares Abasi

Wegen der Mobilisierung protestierten Menschen in St. Petersburg. © dpa

Angehende russische Soldaten liefern sich der Ukraine aus. Der Grund: Sie wollen nicht in Putins Krieg ziehen.

Moskau – Russische Männer haben versucht, sich ukrainischen Behörden auszuliefern. Ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes teilte mit, dass die Männer die für den Ukraine-Krieg zusammengetrieben werden, dadurch die Frontlinien zu umgehen wollen.

Andriy Yusov, Sprecher der Nachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte am Montag, (26. September), im staatlichen Fernsehen, dass kürzlich mobilisierte Russen eine von den ukrainischen Sicherheitsdiensten eingerichtete Hotline kontaktiert hätten. Sie hätten darum gebeten, sich zu ergeben, berichtet Ukrainska Pravda.

Russland: Putin kündigt im Fernsehen Wehrpflicht an

„Jetzt gibt es viele Anrufe bei der Hotline von neu mobilisierten Russen oder sogar von solchen, die noch nicht mobilisiert worden sind“, sagte Jusow laut Prawda während der Sendung. „Sie rufen an und fragen: ‚Wenn ich mobilisiert werde, was soll ich tun, was soll ich tun, wie soll ich mich ergeben?‘“

Nachdem die ukrainischen Streitkräfte in einer Gegenoffensive in diesem Monat erfolgreich Teile des Landes zurückerobert hatten, kündigte Wladimir Putin letzte Woche in einer Fernsehansprache einen Teil der Wehrpflicht an. Der Entwurf gelte für russische Staatsbürger in der militärischen Reserve oder für Personen, die in den Streitkräften gedient haben und über „bestimmte militärische Spezialisierungen und einschlägige Erfahrungen“ verfügen.

Ukraine-Krieg: Russen seien nicht bereit zu kämpfen

Jusow sagte, Russland habe bereits alle verfügbaren Wehrpflichtigen in den Verwaltungsbezirken Donezk und Luhansk ausgeschöpft. Die Russen seien nicht motiviert, in der Ukraine zu kämpfen, und diejenigen, die mobilisiert worden seien oder noch mobilisiert werden müssten, riefen die ukrainische Hotline an, so Jusow. Das britische Verteidigungsministerium teilte am Montag in seinem Bericht über den Krieg mit, dass die mobilisierten Männer in den Stützpunkten ankommen, da Russland nun vor einer „administrativen und logistischen Herausforderung steht, um die Truppen auszubilden“.

„Der Mangel an Militärausbildern und die Eile, mit der Russland mit der Mobilisierung begonnen hat, lassen vermuten, dass viele der eingezogenen Truppen mit einer minimalen Vorbereitung an die Frontlinie gehen werden“, so das Ministerium. „Sie werden wahrscheinlich eine hohe Zermürbungsrate erleiden“. (Ares Abasi)