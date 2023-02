Putins Macht in Gefahr? Russische Elite wendet sich offenbar ab

Von: Patrick Mayer

Eine Expertin für die russische Elite berichtet von einem angeblichen Stimmungsumschwung in Moskau. Muss Wladimir Putin um seine Macht bangen? Die Journalistin hat einen Einwand.

Moskau – Mehr als 145.000 russische Soldaten sollen im Ukraine-Krieg mittlerweile getötet oder verwundet worden sein. Das berichtete das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent am 23. Februar 2023 kurz vor dem Jahrestag unter Berufung auf den Generalstab in Kiew. Aktuelle Zahlen zu angeblichen (oder tatsächlichen) Verlusten gibt es dagegen aus Russland schon lange nicht mehr.

Russland: Bröckelt der Rückhalt für Wladimir Putin in der Moskauer Elite?

Dennoch warten Mütter, Frauen, Kinder, Väter, Brüder, Nachbarn und Freunde teils vergeblich auf die Rückkehr von zum Großteil männlichen Soldaten. Nur ein Beispiel: In der ZDF-Doku „Russland und das große Schweigen“ erzählt ein Priester aus der Großstadt Jaroslawl an der Wolga, dass er „Toten die letzte Messe lesen musste. Es waren recht viele. Es waren Militärs. (...) Nun, es sind recht viele Menschen gestorben“.

Und dennoch wehrt sich die Bevölkerung nicht gegen den verlustreichen Krieg, in Russland Spezialoperation genannt? Wie würde Widerstand aussehen? Indem der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft gezogen und abgesetzt wird? Laut einer britischen Journalistin bröckelt der Rückhalt für Putin innerhalb der Moskauer Elite, berichtet Merkur.de.

„Aus meiner Zeit in Russland verfüge ich über viele gute Kontakte. Einige von ihnen sprechen weiterhin mit mir, meist über verschlüsselte Messenger. Es handelt sich um Beamte, diplomatische Kreise, Bankiers, Milliardäre“, erzählte Catherine Belton dem Spiegel. Sie hat mit dem Buch „Putins Netz“ den bislang fundiertesten Bericht über das Innenleben des Kremls geschrieben. Die Investigativjournalistin berichtete 1998 erstmals aus Moskau, mittlerweile schreibt sie für die Washington Post.

Putsch gegen Wladimir Putin? „Einige seiner Verbündeten sind nicht glücklich“

„Einige seiner engen Verbündeten sind nicht glücklich über die aktuelle Lage. Igor Setschin, der Präsident von Rosneft, oder Sergeij Tschemesow, der das staatliche Rüstungskonglomerat leitet und mit dem Putin seit seinen Dresdener Tagen befreundet ist, sehen ihre Wirtschaftsimperien wegen der Sanktionen unter Druck“, erklärt sie: „Aber ich fürchte, sie trauen sich nicht, gegen den Krieg zu protestieren.“

Zudem seien die meisten Russinnen und Russen zwar deprimiert, „aber zu verängstigt, um etwas zu unternehmen. Sie sehen, wie hart gegen Protestierende vorgegangen wird: Man kann mit 15 Jahren Gefängnis bestraft werden, nur weil man den Krieg als Krieg bezeichnet. Wenn es eine Revolte geben sollte, wird sie von der Elite ausgehen“, meinte Belton: „Meine Informanten reden derzeit in einer Weise über Putin, wie ich es nie zuvor gehört habe.“

Ukraine-Krieg: „Die Moskauer Elite spricht über Putins mögliche Ablösung, über mögliche Nachfolger“

Denn: Der Ukraine-Krieg habe deren „jahrzehntelange Arbeit, ihren Reichtum, ihren Einfluss zunichte gemacht“, schildert sie dem Spiegel: „Meine Quellen sehen mit Schrecken, dass Russland seine Softpower verloren hat.“ Sie erzählte von ihren Quellen: „Die Moskauer Elite spricht über Putins mögliche Ablösung, über mögliche Nachfolger.“

Ein Wendepunkt sei der September gewesen, „als Putin gezwungen war, sein Versprechen zu brechen und eine Teilmobilisierung zu verkünden. Seither ist er nicht mehr unantastbar“, sagte sie: „Meine Informanten sprechen vermehrt davon, dass Russland historisch eben ein Land der Putsche sei.“ Einen Umsturz würden die Moskauer Eliten aber wohl erst wagen, „wenn Russland gravierende militärische Verluste erleidet“, analysierte sie: „Solange es eine Chance gibt, dass Putin den Krieg gewinnt, wird niemand gegen ihn vorgehen.“

Mögliches Ende von Putins Macht: Durch militärische Niederlage plus Aufstand der Eliten?

Andere Experten glauben dagegen an ein Ende der Kämpfe durch eine Kriegsniederlage Putins. „Der russische Angriff auf die Ukraine war der größte strategische Fehler, dem ich in meinem Leben beigewohnt habe“, erklärte der bekannte US-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama (Standford University) dem Nachrichtenportal t-online: „Die Ukraine kann Russland besiegen, daran habe ich keinen Zweifel. Putins Niederlage ist höchstens eine Frage der Zeit.“ Nicht nur Fukuyama meint, dass die Ukraine sogar die 2014 annektierte Krim zurückerobern kann.

Der frühere US-General Ben Hodges ist davon überzeugt, dass die Ukraine noch in diesem Sommer Putins Sturz durch einen militärischen Sieg herbeiführen kann. Das erklärte er in einem Interview mit Peter Salmajew, Direktor der Eurasia Democracy Initiative, und dem ukrainischen Militärblogger Taras Berezovets. „Wenn sie die Krim erobern, und ich glaube, das gelingt noch in diesem Sommer, dann wird alles fallen“, meinte der einstige Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte für Europa. Hodges: „Die Krim ist der Schlüssel.“

Ukraine-Krieg: Verliert Russland sogar die Krim?

Jüngst hatte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko genau dieses Ziel genannt. „Wir haben bereits damit begonnen, Einheiten zu bilden, die darauf abzielen, unsere Gebiete zu befreien und international anerkannte Grenzen zu erreichen“, zitierte das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek Klymenko. Ein Hinweis auf die Krim, die vom Westen weiter als Staatsgebiet der Ukraine betrachtet wird.

Eine Mischung aus militärischer Niederlage und Aufstand der Eliten als Ende von Putins Macht? Der Kreml sei in Wahrheit tief gespalten, meinte der US-amerikanische Russland-Experte Mark N. Katz im Interview mit der Kyiv Post. Der Professor der George Mason University Schar School of Policy and Government hält einen Putsch gegen Putin für möglich. Ein Indiz sei die offene Kritik von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin gegenüber dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Putsch gegen Wladimir Putin in Moskau? Kreml-Kennerin mahnt

Journalistin Belton mahnte jedoch: „Das Land hat 143 Millionen Einwohner - die Ukraine nur rund 40 Millionen. Was die schiere Quantität angeht, wird Putin gewinnen. Egal, wie schlecht es um seine Armee bestellt ist. Putin scheint bereit zu sein, Hunderttausende von Männern zu opfern. Er rechnet mit einem langen Krieg.“ (pm)