Mitch McConnell erstarrt erneut – ganz Washington in Sorge 

Mit einem erneuten Aussetzer auf einer Pressekonferenz schürt der republikanische Spitzenpolitiker Mitch McConnell einmal mehr Sorgen um seinen Gesundheitszustand.

Washington D.C. – Der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, schien am Mittwoch (30. August) für einige Sekunden zu erstarren, während er Fragen von Journalisten entgegennahm. Dieser Vorfall ähnelt einem anderen Vorfall, als er Ende Juli abrupt aufhörte zu sprechen.

McConnell stellte sich den Fragen der Reporter in Covington. Ein Reporter fragte ihn nach seiner Kandidatur für die Wiederwahl im Jahr 2026 und wiederholte die Frage zweimal, als McConnell sagte, er könne nicht hören. McConnell, 81, kicherte und sagte: „Oh, das ist, ähh -“ und hörte auf zu sprechen. Nach etwa sieben Sekunden näherte sich ein Helfer und fragte den Senator, ob er die Frage gehört habe. McConnell starrte geradeaus, und der Adjutant bat die Reporter, ihnen eine Minute Zeit zu lassen.

Ein anderer Assistent ging daraufhin zu McConnell hinüber und sprach mit ihm, der signalisierte, dass es ihm gut gehe. McConnell räusperte sich dann, sagte „Okay“ und fuhr fort, Fragen zu beantworten. Seine Antworten waren gestelzt.

Sorgen um McConnell: „Kurzzeitig benommen“

Insgesamt schwieg der Minderheitenführer mehr als 20 Sekunden lang. „Leader McConnell fühlte sich kurzzeitig benommen und hielt während seiner heutigen Pressekonferenz inne“, sagte ein Sprecher von McConnell in einer anschließenden Erklärung.

Ein Berater des Senators, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um private Details zu erörtern, sagte, McConnell werde vor seiner nächsten Veranstaltung „vorsichtshalber“ einen Arzt aufsuchen.

McConnell sprach nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag mit mehreren Senatoren aus seinem Führungsteam. Senator John Thune, die Nummer zwei in der Führung der Republikaner, sagte, McConnell scheine wie immer zu sein und „gute Laune“ zu haben, so ein Berater von Thune, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.

Am Mittwochabend erschien McConnell mit dem Abgeordneten Jim Banks in Louisville zu einer „privaten Veranstaltung“ für Banks‘ Senatskampagne. „Ich habe heute Abend ein umfassendes Gespräch mit McConnell über die Zukunft unseres Landes geführt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm bei den Problemen, mit denen unsere Nachbarstaaten konfrontiert sind“, schrieb Banks später in einer Nachricht auf X, früher Twitter.

McConnells Mitarbeiter beriefen sich auch auf eine Benommenheit, nachdem er bei einer Pressekonferenz der Senatsführung im Juli während der Eröffnungsrede für etwa 20 Sekunden erstarrt war. Die Senatoren John Barrasso und Joni Ernst (Iowa), die an diesem Tag an seiner Seite waren, fragten ihn, ob es ihm gut gehe, aber McConnell antwortete nicht.

Barrasso schlug McConnell vor, eine Pause einzulegen und führte ihn weg. Der Minderheitenführer kehrte einige Minuten später zurück und wurde nach der Pressekonferenz von Reportern gefragt, was passiert sei. Er sagte lediglich, dass es ihm „gut geht“.

Joe Biden: McConnell ist „ein guter Freund“

Als Präsident Joe Biden am Mittwoch über die Waldbrände in Maui und den Hurrikan in Florida und anderen Teilen des Südostens sprach, sagte er, er habe gerade von dem McConnell-Vorfall gehört.

„Mitch ist ein Freund, wie Sie wissen, kein Scherz“, sagte Biden. „Wir haben politische Meinungsverschiedenheiten. Aber er ist ein guter Freund, und deshalb werde ich versuchen, heute Nachmittag mit ihm in Kontakt zu treten“.

Keine Anzeichen für Rücktritt McConnells

Das Gesetz von Kentucky sieht vor, dass Gouverneur Andy Beshear, ein Demokrat, einen republikanischen Nachfolger ernennen muss, wenn McConnell sein Amt aufgibt. Beshear lehnte es jedoch kürzlic, eine Frage zu beantworten, ob er dies tun würde, und sagte, es gebe keine Anzeichen dafür, dass McConnell zurücktreten würde.

„Es wird keine Vakanz geben“, sagte er gegenüber Politico. „Das wäre reine Spekulation.“

McConnell war Anfang März während eines privaten Abendessens in einem Washingtoner Hotel gestürzt und hatte sich eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Rippe zugezogen. Während seiner Genesung war er fast sechs Wochen lang nicht im Senat vertreten. Im April kehrte er zur Arbeit zurück.

Nachdem es bereits im Juli zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war, erklärten vier Neurologen, die sich die Aufnahmen des Vorfalls ansahen, gegenüber der Washington Post, dass die Situation durch eine hitzebedingte Dehydrierung, einen Beinahe-Ohnmachtsanfall, einen partiellen Krampfanfall oder einen Schlaganfall verursacht worden sein könnte. Einer sagte, es könne auch auf eine zugrundeliegende neurologische Störung hindeuten, obwohl die Spezialisten betonten, dass sie ohne eine Untersuchung von McConnell keine soliden Schlussfolgerungen ziehen könnten.

Zu den Autoren Marisa Iati ist Reporterin in der Abteilung für allgemeine Aufgaben bei der Washington Post. Zuvor arbeitete sie für den Star-Ledger und NJ.com in New Jersey, wo sie über kommunales Chaos, Gemeindeangelegenheiten, Bildung und Kriminalität berichtete. Paul Kane ist der leitende Kongresskorrespondent und Kolumnist der Washington Post. Seine Kolumne über den Kongress, @PKCapitol, erscheint unter der Woche und sonntags. Er arbeitet seit 2007 für die Post.

Die Post berichtete im Juli, dass McConnell in diesem Jahr bereits zwei weitere Male gestürzt war, im Februar in Helsinki und im Juli beim Verlassen eines Flugzeugs am Reagan National Airport.

Ein Mitarbeiter, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er nicht befugt war, die Angelegenheit öffentlich zu besprechen, sagte, McConnell benutze in überfüllten Bereichen wie Flughäfen manchmal einen Rollstuhl, wie The Post zuvor berichtete.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 31. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

