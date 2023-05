Mit Forschung auf dem Weg zum Mond

Von: Hermannus Pfeiffer

Der Stadtstaat Bremen ist hoch verschuldet. Besserverdienenden bietet er schicke Quartiere wie das Sail-City-Viertel in Bremerhaven. © Jochen Tack/Imago

Bremen gilt als Armenhaus der Republik, dabei wächst die Wirtschaft mit Hochtechnologie und „grünem Stahl“.

Mit einem „Moon Media Day“ feierte kürzlich die Europäische Weltraumorganisation ESA in Bremen den erfolgreichen Flug von Artemis I im Journalistenkreis. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hatte in der Hansestadt das Antriebs- und Versorgungsmodul für die internationale Mission gebaut. 2025 sollen erstmals wieder Menschen auf der Oberfläche des Erdsatelliten landen. Europas Flugticket zum Mond wird an der Weser gelöst.

Solche Erfolgsmeldungen aus der Welt der Technikträume dringen selten über die Grenzen des kleinsten Bundeslandes hinaus. Bremen hat auch darum ein Imageproblem: Es gilt vielen als Armenhaus der Republik. Nicht ganz zu Unrecht. So betrugen die Schulden Ende 2021 laut einer Analyse der Landesbank NordLB – sie hatte vor sechs Jahren die finanziell angeschlagene Bremer Landesbank geschluckt – über 36 Milliarden Euro, was sagenhaften 105 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entspricht.

Der Speckgürtel profitiert

Damit schneidet Bremen weit schlechter ab als die zwei anderen Sorgenkinder im deutschen Länderfinanzausgleich, Berlin (37 Prozent) und das Saarland (38 Prozent). Jeder der 680 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtstaat Bremen trägt so rein rechnerisch eine Schuldenlast von mehr als 50 000 Euro auf den Schultern.

Der Ausgangspunkt für diese Entwicklung liegt in den 1960er-Jahren. Damals wurde das Steuerwesen in der Bundesrepublik umgebaut – mit Zustimmung des damaligen Bremer Bürgermeisters Hans Koschnick (SPD): Die Bürger:innen zahlten fortan ihre Steuern nicht mehr am Arbeits-, sondern am Wohnort. Doch jahrzehntelang sank die Einwohnerzahl in Bremen. Immer mehr Pendler:innen arbeiteten im Stadtstaat und zahlten ihre Einkommensteuer im Speckgürtel von Bremen und Bremerhaven. Hinzu kommt eine typische Metropolen-Problematik: Bremen hält Leistungen und Angebote wie die Universität vor, von denen das Umland profitiert, für die es aber nicht zahlt.

Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben weiter. „Das Land Bremen ist durch Armut und Reichtum tief gespalten“, sagt Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel. So leidet das Zweistädte-Land unter dem höchsten Anteil der durch Armut gefährdeten Menschen. In der Stadt Bremen sind es 28 Prozent, im trotz des viertgrößten Hafens Europas strukturschwachen Bremerhaven sogar 33,5 Prozent.

Dem Bremer Ökonomen Hickel ist aber auch die Kehrseite wichtig: „Das Land prägt auch eine im Vergleich mit Flächenländern und anderen Stadtstaaten krisenresiliente, überdurchschnittlich erfolgreiche Wirtschaft.“ Bremens Wirtschaft ist heute deutlich breiter aufgestellt als zu Beginn des Jahrhunderts.

Das ist die Folge einer aktiven, schuldenfinanzierten Industriepolitik. Bremen hat insbesondere die wissenschaftsfundierte Produktion von Gütern und Dienstleistungen etwa über den „Science Park“ um die Universität herum gestärkt. Von dort sind viele erfolgreiche Start-ups gestartet.

Unternehmensverbände sind mit der rot-grün-roten Wirtschaftspolitik durchaus zufrieden, wenngleich die Lobbys lieber alles mehr und schneller hätten. Überstrahlt wird der Standort von Leuchttürmen wie Mercedes-Benz, Thyssen-Krupp oder dem Rüstungskonzern Atlas Elektronik, die an der Weser forschen und produzieren. Und angesichts der Erfolgsstory, welche die Lürssen-Werft als Marktführer bei Luxusjachten und im Marineschiffbau schreibt, verblasst heute selbst das Werftensterben, das bis in die 1990er Jahre angehalten hatte.

Ersatz für die Kohle

Bremen hat im vergangenen Jahr laut Statistischem Landesamt mit real 5,1 Prozent die höchste Wachstumsrate aller Bundesländer erreicht (Deutschland 1,8 Prozent). „Zugleich hat sich innerhalb des Bruttoinlandsprodukts die ökologische Qualität verbessert“, betont Hickel. Dazu trügen die Transformationsprojekte bei, die der Senat angeschoben habe.

Eine Hauptrolle spielt dabei der Stahlhersteller Arcelor-Mittal mit seinen mehr als 3000 Beschäftigten. „Grüner Stahl“ – das ist auch in Bremen die Vision einer Industrie, die weltweit etwa neun Prozent aller Kohlenstoffemissionen verursacht. Vor drei Wochen wurde der Grundstein für einen Elektrolyseur gelegt, der grünen Wasserstoff produziert, mit dem Kohle ersetzt werden soll.

Das Projekt namens „Hybit“ umfasst zunächst ein überschaubares Investitionsvolumen, die Hälfte steuert das Land bei. „Wir werden den Wasserstoff in verschiedenen Stufen der Stahlproduktion einsetzen und testen. Hier gilt es in erster Linie, Erfahrungen zu sammeln“, sagt Reiner Blaschek, Geschäftsführer von Arcelor Mittal Bremen.

Der Senat denkt schon weiter und will Bremen zu einem europaweit führenden Standort für wasserstoffbezogene Anwendungen entwickeln. Bis es soweit ist, dürften bereits die ersten Astronaut:innen mit der Mission Artemis auf dem Mond gelandet sein.