Minister für Verteidigung und Missbrauch

Von: Thomas Borchert

Odd Roger Enoksen von der Zentrumspartei war erst seit 2021 Verteidigungsminister. © HEIKO JUNGE/AFP

Der mächtige norwegische Politiker Odd Roger Enoksen muss nach einem Skandal zu viel seinen Hut nehmen.

Auf bizarre Weise hat am Wochenende in Norwegen eine MeToo-Enthüllung die Kriegsangst überlagert: Verteidigungsminister Odd Roger Enoksen trat nur Stunden nach Veröffentlichung eines Zeitungsberichts zurück, in dem eine junge Frau über anhaltenden sexuellen Missbrauch durch den 32 Jahre älteren Politiker berichtete, als sie selbst 18 und 19 war. Praktisch bis zum Vorabend war Enoksen als allseits respektierter Bannerführer der Aufrüstung gegen Russland massiv präsent gewesen: „Putin hat sein wahres Gesicht gezeigt. Wir müssen begreifen, dass unser Nachbar im Osten gefährlicher geworden ist.“

Nach dem Bericht in der Zeitung „Verdens Gang“ gab der ehemalige Chef der Liberalen ganz andere Erklärungen ab: „Ich entschuldige mich vorbehaltlos dafür, dass mein Verhalten das Leben für andere schwerer gemacht hat.“ Wohl eine Untertreibung aus der Sicht der jungen Norwegerin, die als Teenager schon während der Beziehung in psychologischer Behandlung 2007 darüber klagte, dass sie sich von Enoksen zu sexuellen Grenzüberschreitungen gedrängt fühlte.

Der heute 67- Jährige war damals Energieminister im Kabinett des heutigen Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg und einer der mächtigsten Politiker im durch Gas und Öl steinreichen Norwegen. Er hatte die junge Frau 2006 als Gymnasiastin mit ihrer Schulklasse durch das Parlament geführt. In der anschließenden Beziehung einigten sie sich darauf, dass Enoksen, verheiratet und Vater mehrerer Kinder, als „sexueller Mentor“ fungieren solle. „Es schmeichelte mir, dass ein so junges Mädchen mir diese Art von Aufmerksamkeit zukommen ließ“ – aber niemals habe er seine Macht über sie missbraucht.

Das sieht die junge Frau ganz anders. Sie sei von Enoksen bei Dienstfahrten mit Chauffeur mitgenommen worden und habe bei Meetings zuhören dürfen, was dieser bestätigte. Gleichzeitig habe er an der Ausweitung der sexuellen Kontakte gearbeitet, was sich laut Enoksen eben ergab.

Die Frau schildert sich selbst als in der Beziehung „vollkommen naiv“. Sie habe sich zunächst als „auserwählt“ durch den mächtigen und landesweit bekannten Politiker in einer Phase ihrer Entwicklung empfunden, in der sie generell „kein positives Bild“ von sich selbst hatte. Die Beziehung zu beenden, sei ihr schwer gefallen, sie habe sich mehr und mehr sexuell „unter Druck“ gefühlt.

Dass sie ihre Erlebnisse nach fast anderthalb Jahrzehnten nun öffentlich macht, ist Enoksens Reaktion eine Woche zuvor auf die Aussagen einer Ex-Parteikollegin über zwei MeToo-Episoden von minder schwerem Kaliber zuzuschreiben. Der Minister entschuldigte sich und antwortete frohgemut auf die Frage, ob es weitere solche Vorkommnisse gebe: „Das hoffe ich nicht. Aber ich bin bald 68 und habe ein langes Leben gelebt.“ Diese dreiste Nonchalance brachte das Fass für Enoksens Opfer zum Überlaufen.

Norwegens sozialdemokratischer Regierungschef Jonas Gahr Støre konstatierte trocken, der Fall sei als Machtmissbrauch eines älteren Mannes gegenüber einer jungen Frau vollkommen klar. Leider habe Enoksen vor seiner Ernennung zum Minister davon nichts gesagt. Beim Antritt im vergangenen Herbst hat Støre als eine seiner wichtigsten Aufgaben die Wiederherstellung eines akzeptablen Rufs der Parlamentspolitik in Norwegen bezeichnet.

Danach mussten seine eigene Parteivize sowie Arbeits- und Sozialministerin Haida Tajik und die ebenfalls sozialdemokratische Parlamentspräsidentin Eva Kristin Hansen abtreten, weil sie regelwidrig kostenfreie Parlamentswohnungen in Oslo in Anspruch genommen hatten.