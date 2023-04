Mindestens zwei Milliarden: Fox News droht die nächste deftige Klage

Von: Moritz Serif

Fox News bekommt erneut rechtliche Probleme. Ein Anwalt spricht Klartext. Der Sender werde erneut zur Kasse gebeten.

Washington D.C. - Fox News hat einen von Dominion Voting Systems angestrengten Rechtsstreit beigelegt, aber die rechtlichen Probleme des Senders sind noch nicht gelöst. Nun droht dem Sender die nächste Klage in schwindelerregender Höhe, berichtet The Hill. In einer weiteren Klage des Wahlsystemunternehmens Smartmatic wird Fox ebenfalls beschuldigt, den Anwälten von Donald Trump, Sidney Powell und Rudy Giuliani, böswillig eine Plattform für die Verbreitung falscher Behauptungen über die Präsidentschaftswahlen 2020 bereitgestellt zu haben.

Im Gegensatz zu Dominion verklagt Smartmatic jedoch nicht nur Fox, sondern auch mehrere Moderatoren und Giuliani als Einzelpersonen. Das Unternehmen fordert mindestens 2,7 Milliarden Dollar Schadenersatz, was mehr als dreimal so viel ist wie die 787,5 Millionen Dollar, mit denen sich Fox letzte Woche mit Dominion geeinigt hat. Außerdem wird der Fall vor einem Gericht im Bundesstaat New York und nicht in Delaware verhandelt.

Fox News muss fast eine Milliarde zahlen

„Der Rechtsstreit mit Dominion hat einen Teil des Fehlverhaltens und des Schadens aufgedeckt, der durch die Desinformationskampagne von Fox verursacht wurde“, sagte Erik Connolly, ein Anwalt von Smartmatic, in einer Erklärung kurz nach Bekanntgabe der Einigung mit Dominion.

„Smartmatic wird den Rest aufdecken. Smartmatic ist weiterhin entschlossen, seinen Namen reinzuwaschen, den erheblichen Schaden, der dem Unternehmen entstanden ist, wiedergutzumachen und Fox für die Untergrabung der Demokratie zur Rechenschaft zu ziehen.“

Fox News-Klage könnte ähnlich ausgehen

Ein Prozess im Fall Smartmatic würde noch Monate, wenn nicht Jahre dauern. Ein Termin wurde noch nicht festgelegt, aber Fox hat seinen ersten Versuch, die Klage von Smartmatic abzuweisen, verloren, so dass der Fall in die Beweisaufnahme gehen kann.

„Wir werden bereit sein, diesen Fall, bei dem es um äußerst berichtenswerte Ereignisse geht, zu verteidigen, wenn er vor Gericht kommt, wahrscheinlich im Jahr 2025“, sagte ein Sprecher des Senders diese Woche. „Wie ein von unserem Finanzexperten erstellter Bericht zeigt, sind die Schadensersatzforderungen von Smartmatic unplausibel, von der Realität abgekoppelt und zielen darauf ab, die Freiheiten des ersten Verfassungszusatzes zu beschneiden.

Chancen für Fox stehen laut Anwalt schlecht

Dennoch sehen einige Beobachter den Fall Smartmatic ähnlich enden wie die Klage von Dominion in der vergangenen Woche. „Ich sehe keine rechtliche oder faktische Möglichkeit für Fox, in der Smartmatic-Klage zu einem anderen Ergebnis zu kommen als in der Dominion-Klage“, sagte Rodney Smolla, Präsident der Vermont Law and Graduate School, der als Anwalt für Dominion in dessen Verleumdungsklage tätig war.

Unruhige Zeiten für Fox: Rauswurf von Tucker Carlson löst Empörung aus

Fox News stehen damit weiterhin unruhige Zeiten ins Haus. Für Trubel sorgte auch der Rausschmiss von Tucker Carlson. Der Moderator war lange Zeit als eine der wichtigsten Quellen für Trump-Fans, Ultrakonservative und Verschwörungsgläubige in den USA. Doch nun hat sich der US-Sender ohne Angabe von Gründen von seinem prominenten Abendshow-Moderator getrennt – und damit auch einen Aufschrei provoziert. Auch bei Trump, der sich selber vielleicht einem neuen Prozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung erwehren muss, löste der Rauswurf ein Trommelfeuer der Kritik aus. (mse)