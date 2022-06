Ukraine-Krieg: Selenskyj über brenzlige Lage in Sjewjerodonezk - „Sie sind stärker“

In Kiew gibt es Explosionen, Russland verlegt Truppen: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Montag, 6. Juni.

Update von Dienstag, 7. Juni, 6.20 Uhr: Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich in der strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk weiter zu. Für die ukrainischen Kräfte in der Ostukraine scheint es zunehmend schwierig zu werden. Der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Striuk, erklärte, die Lage ändere sich „stündlich“. Es gebe „intensive Straßenkämpfe“, die russischen Truppen setzten zudem „Luftschläge und schwere Artillerie ein“. Die Angreifer „sind dabei, die Stadt zu zerstören“ nachdem „sie es nicht geschafft haben, sie in ein oder zwei Tagen einzunehmen“.

Striuk zufolge ist die Evakuierung der verbliebenen Zivilisten wegen der dauernden Angriffe „fast unmöglich“. „Wir halten durch, aber sie sind mehr, und sie sind stärker“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag vor Journalisten in Kiew.

Ukraine-News: Selenskyj nennt Sjewjerodonezk und Lyssytschansk „tote Städte“

+++ 21.45 Uhr: Am Montag (06. Juni) kämpften Russland und die Ukraine in Straßenschlachten um die Stadt Sjewjerodonezk, während von oben Artilleriegranaten auf die Stadt einprasselten. Das berichtet die britische BBC.

Die Intensität der Kämpfe dort und im nahe gelegenen Lyssytschansk habe beide Städte zu „toten Städten“ gemacht, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj am Montag. Die beiden Städte stellen laut BBC wichtige strategischen Ziele dar: Wenn sie erobert werden, könnten die russischen Streitkräfte die gesamte Region Luhansk im Osten der Ukraine einnehmen.

„Wir halten in Sjewjerodonezk stand“, sagte Selenskyj am Montag vor Reporterinnen und Reportern in Kiew, und man hätte „jede Chance“ zurückzuschlagen. Die ukrainischen Kräfte seien dort zahlenmäßig unterlegen. „Sie sind in der Überzahl und sie sind stärker“, so Selenskyj über die russische Armee.

Der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Stryuk, sagte der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN, dass „heftige“ Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk bedeuteten, dass sich „die Situation jede Stunde ändert“. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Ukraine über „genügend Kräfte und Mittel“ verfüge, um die Stadt vollständig zurückzuerobern.

Ukraine-News: Ukrainische Armee kann russische Schwarzmeer-Flotte von Küste zurückdrängen

+++ 20.00 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Marine sind Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte nun mehr als 100 Kilometer von der ukrainischen Küste entfernt. Sie hätten sich aufgrund des Beschusses durch die ukrainische Armee zurückgezogen, wie CNN berichtet. Die Bedrohung durch Raketenangriffe vom Meer aus bliebe aber bestehen.

Rund dreißig russische Schiffe und U-Boote setzten die Blockade der zivilen Schifffahrt derzeit aber fort, erklärte die ukrainische Seite weiter. „Wir haben der russischen Schwarzmeerflotte die vollständige Kontrolle über den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres entzogen, der zu einer ‚Grauzone‘ geworden ist. Gleichzeitig hat der Feind unsere Taktik übernommen und versucht, die Kontrolle über den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres durch küstennahe Raketensysteme und luftgestützte Marschflugkörper wiederzuerlangen.“ Demnach setze Russland Raketen von den Küsten des bereits eroberten Gebiets auf dem Festland ein. Auch bestehe immer das Risiko, dass die Russen insbesondere bei gutem Wetter taktische Sabotage- und Aufklärungsgruppen an der Küste von Odessa einsetzen.

Ukraine-Krieg: „Schrittweise“ Erfolge der Ukraine in Charkiw

+++ 18.10 Uhr: Für die ukrainischen Truppen gebe es „schrittweise“ Erfolge im Gebiet Charkiw, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj nach einem Besuch an der Front. Am „bedrohlichsten“ sei hingegen die Situation in dem Gebiet Saporischschja. Die russische Armee bedrohe die Gebietshauptstadt.

Ukraine: Kämpfe „praktisch entlang der gesamten Frontlinie in Luhansk und Donezk“

Armeesprecher Olexander Motusjanyk sprach von intensiven Kämpfen „praktisch entlang der gesamten Frontlinie in den Gebieten Luhansk und Donezk“. Die russische Luftwaffe habe 39 Einsätze für Luftschläge auch außerhalb der Ostukraine geflogen. Mit landgestützten Raketen von der von Russland annektierten Halbinsel Krim sei zudem das Landesinnere beschossen worden.

Ukraine-Krieg: Situation in Sjewjerodonezk laut Selenskyj angespannt

In Sjewjerodonezk, einer Stadt in der Ostukraine, bleibt die Situation für die ukrainischen Truppen laut Selenskyj angespannt. „Wir halten die Lage, halten eben die Lage“, so der ukrainische Präsident am Montag (06.06.2022) der Agentur dpa zufolge der Agentur Interfax-Ukraine. Die russischen Truppen seien überlegen. „Dennoch haben wir alle Chancen, in dieser Richtung weiter zu kämpfen“, so der 44-Jährige.

Ukraine-Krieg: Russland beschießt Wohnhäuser im Osten des Landes

+++ 15.45 Uhr: Wie der Regionalrat von Mykolajiw mitteilte, sind nach einem Beschuss eines Wohngebiets in der südukrainischen Stadt mindestens eine Person getötet und weitere Menschen verletzt worden.

„Heute Morgen wurde Mykolajiw wieder chaotisch beschossen“, sagte Hanna Zamazieieva, Leiterin des Regionalrats der Stadt, auf Telegram. „Zivile Wohnhäuser in verschiedenen Bezirken der Stadt, die keine militärischen Objekte enthalten, wurden beschossen.“

In der vergangenen Woche haben die ukrainischen Streitkräfte eine Offensive auf das von Russland besetzte Cherson südöstlich von Mykolajiw gestartet und Berichten zufolge einige zuvor besetzte Dörfer zurückerobert.

Ukraine-News: Moskau echauffiert sich über geplatzte Serbien-Reise von Lawrow

+++ 14.01 Uhr: Der Kreml hat die Sperrung des europäischen Luftraums für Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach dessen geplatzter Serbien-Reise als „feindliche Handlung“ kritisiert. „Zweifellos können solche feindlichen Handlungen gegenüber unserem Land, gegenüber hochrangigen Vertretern unseres Landes gewisse Probleme verursachen und dazu führen, dass der Zeitplan dieser Kontakte um einige Zeit verschoben wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag laut der Nachrichtenagentur Interfax.

+++12.14 Uhr: In der hart umkämpften Stadt Sjewjerodonezk hat die ukrainische Armee an Boden verloren und sich ins Industriegebiet zurückgezogen. „Sie haben eine Taktik: einfach alles dem Erdboden gleich machen, damit nichts übrig bleibt, um sich festzusetzen“, beschrieb Militärgouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, das Vorgehen der russischen Truppen.

Ukraine-News: Intensive Straßenkämpfe in Sjewjerodonezk

+++ 11.08 Uhr: Die Lage in der umkämpften ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk hat sich für die ukrainische Seite nach Angaben des Gouverneurs von Luhansk etwas verschlechtert. Dort soll es intensive Straßenkämpfe geben. „Unseren Verteidigern ist es gelungen, eine gewisse Zeit einen Gegenangriff zu führen, sie haben fast die Hälfte der Stadt befreit. Aber jetzt hat sich die Situation für uns wieder ein wenig verschlechtert“, sagte Serhij Gaidai dem staatlichen Fernsehen. Ukrainische Soldaten hielten jedoch Stellungen im Industriegebiet der Stadt.

+++ 9.15 Uhr: Die nahe an der Grenze zur Ukraine gelegene Ortschaft Tjotkino in der Region Kursk im Westen Russlands ist nach Behördenangaben erneut beschossen worden. „Tote und Verletzte hat es nicht gegeben“, teilte Gouverneur Roman Starowoit am Montag auf seinem Account im sozialen Netzwerk vkontakte mit. Seinen Angaben nach wurde vor allem eine Brücke im Ort beschossen. Getroffen habe es aber auch ein Wohnhaus und die lokale Zuckerfabrik. Ein Auto brannte aus.

Den Bildern nach zu urteilen, wurde eine Eisenbahnbrücke durch die Einschläge zerstört. Das russische Militär nutzt die Eisenbahn in den Grenzregionen für den Nachschub der eigenen Truppen in der Ukraine.

Ukraine-News: Russische Truppen greifen Sjewjerodonezk mit Artillerie und Mörsern an

+++ 9.03 Uhr: Die russische Arme rückt im Ukraine-Krieg weiter auf die Stadt Slowiansk in der Region Donezk vor. Das teilte das britische Verteidigungsministerium per Twitter aus dem aktualisierten Geheimdienstbericht mit. besonders umkämpft sind die strategisch wichtigen Zufahrten im Norden.

+++ 8.33 Uhr: Die Stadt Sjewjerodonezk ist weiterhin stark umkämpft. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabes weiter greifen die russischen Truppen massiv mit Artillerie und Mörsern an.

Ukraine-Krieg: Großbritannien will Langstrecken-Raketensystem liefern

+++ 6.45 Uhr: Großbritannien will die Ukraine im Kampf gegen Russland mit der Lieferung mit Langstrecken-Raketensystemen unterstützen. Sie plant die Lieferung des in den USA produzierten Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesystems (MLRS) vom Typ M270.

Diese bedeute „einen deutlichen Schub für die Fähigkeiten der ukrainischen Armee«, hob das britische Verteidigungsministerium hervor.“ Das Waffensystem kann Ziele in bis zu 80 Kilometern Entfernung mit präzisionsgelenkten Raketen treffen.

+++ Montag, 06. Juni, 6.06 Uhr: Nach russischen Journalisten bestätigt nun auch die Ukraine, dass ein hochrangiger russischer Offizier im Generalsrang getötet worden ist. Der Kommandeur des 1. Armeekorps der separatistischen Donezker Volksrepublik, Generalmajor Roman Kutusow, sei „offiziell entnazifiziert und entmilitarisiert“ worden, teilte die Verwaltung für strategische Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte laut dem Online-Portal „Ukrajinskaja Prawda“ in der Nacht zum Montag mit.

Ukraine-News: Schwere Kämpfe in der Region Donezk

+++ 23.30 Uhr: Das ukrainische Militär hat in einem Lagebericht schwere Kämpfe in der Region Donezk vermeldet. Besonders umkämpft seien nördliche Zufahrten zur Stadt Slowjansk, die als strategisch wichtig gilt. Dabei habe es keine Gebietsverluste gegeben. Stattdessen hätte das russische Militär weitere schwere Verluste erlitten, heißt es im Bericht. Die russische Luftwaffe hat Slowjansk demnach unter anderem mit Luftangriffen attackiert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Truppen an der Front

+++ 23.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat laut Angaben seines Büros am Sonntag die Truppen an der Front in der Region Saporischschja besucht. Er habe den Streitkräften für ihren Dienst und den Schutz der Bevölkerung und des Staates gedankt und der gefallenen Soldaten gedacht, hieß es.

+++ 22.30 Uhr: In der von russischen Truppen besetzten Hafenstadt Mariupol, die lange Schauplatz schwerer Gefechte war, wurde eine Quarantäne verhängt. Hintergrund ist die Gefahr von Cholera. Petro Andrjuschtschenko, Mariupoler Stadtratabgeordneter und Berater des Bürgermeisters, sagte der Nachrichtenagentur Unian, dass es bereits zahlreiche Fälle in der Stadt gebe. Deshalb hätten die Besatzer nun die Quarantäne verhängt. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. Allerdings hatte die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits im Mai vor der Ausbreitung von Cholera in Mariupol gewarnt. Die Gefahr lauert vor allem im Trinkwasser, das durch Leichen und Müll verunreinigt sein könnte.

News zum Ukraine-Krieg: „Gute Nachrichten“ aus Sjewjerodonezk

+++ 21.00 Uhr: Es gibt offenbar „gute Nachrichten“ aus der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk. Das vermeldete der Leiter der Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Hajdaj, am Sonntagabend auf Telegram. „Unsere Streitkräfte haben die Hälfte der Stadt geräumt. Die Hälfte der Stadt wird tatsächlich von unseren Verteidigern kontrolliert“, erklärte er.

Hajdaj betonte allerdings, dass er damit rechne, dass die russische Armee ihre Bemühungen in den kommenden Tagen intensiviere. Schwere Artillerie werde wohl eingesetzt. „Sie haben keine andere Taktik“, so Hajdaj. Laut Angaben des Leiters der Militärverwaltung von Luhansk harren rund 15.000 Menschen aus der Zivilbevölkerung in Sjewjerodonezk aus. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 19.30 Uhr: Laut Angaben der stellvertretenden Verteidigungsministers der Ukraine, Hanna Maliar, ist und bleibt die Hauptstadt Kiew das Hauptziel der russischen Armee. Das Ziel Russlands sei weiterhin die Einnahme der Stadt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

+++ 19.00 Uhr: Der russische General Roman Kutusow ist offenbar bei Kämpfen in der Ukraine gefallen. Das berichtet das Medium Nexta mit Verweis auf zahlreiche pro-russische Telegram-Kanäle. In diesen wird demnach bereits das Beileid ausgedrückt. Aus dem Kreml gibt es bislang kein offizielles Statement dazu. Die Angaben von Nexta lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 17.00 Uhr: Die Nationalpolizei der Ukraine hat ein Video veröffentlicht, welches das Ausmaß der Kriegsschäden in der Region Donezk zeigen soll. In den Aufnahmen sind wohl zahlreiche zerstörte Wohnhäuser in der Stadt Druzhkovka und eine heulende Frau zu sehen. Das Exil-Medium Nexta teilte das Video kürzlich auf Twitter.

+++ 16.00 Uhr: Papst Franziskus hat zu „echten Verhandlungen“ im Ukraine-Krieg aufgerufen. „Bitte stürzen Sie die Menschheit nicht ins Verderben“, warnte er am Sonntag in Rom. Er appellierte „an die Verantwortlichen der Nationen“, in dem Konflikt „echte Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine nachhaltige Lösung“ aufzunehmen“.

News zum Ukraine-Krieg: Verwirrung um Bombardierung von Kiew

+++ 15.15 Uhr: Die ukrainische Eisenbahngesellschaft Ukrzaliznytsia hat Russlands Behauptung, wonach vier Raketen am Sonntag (5. Juni) Panzer und Militärfahrzeuge der ukrainischen Armee in einer Reparaturwerkstatt in Kiew zum Ziel hatten, zurückgewiesen. Das sei nicht der Fall, hieß es am Sonntagmittag, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Das russische Verteidigungsministerium hatte auf Telegram mitgeteilt, dass man mithilfe von Langstrecken-Luft-Boden-Raketen an die Ukraine gelieferte „T-72“-Panzer zerstört habe.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste – Russland verlegt wohl Truppen

+++ 14.45 Uhr: Russland hat offenbar mehr als 20 Waffen- und Ausrüstungseinheiten in die Region Donezk verlegt. Das berichtete der ukrainische Generalstab in einem Briefing am Sonntag – und verwies auf Bachmut als neuen Stationierungsort. Hintergrund der Verlegung ist laut Angaben des Generalstabs der Versuch, die schweren Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 13.00 Uhr: Im Ukraine-Konflikt hat Russland jetzt den Angriff auf Kiew bestätigt. Zerstört worden seien am Rande Kiews von osteuropäischen Ländern gelieferte Panzer vom Typ T-72 und andere Militärtechnik. Sie waren in einem Werk für die Reparatur von Eisenbahnwaggons untergebracht, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak sprach von einem „Akt des Terrorismus“. Er forderte vom Westen weitere Sanktionen gegen Russland und die Lieferung schwerer Waffen. „Die heutigen Raketenangriffe auf Kiew haben nur ein Ziel - so viele Ukrainer wie möglich zu töten“, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Tote gab es bei den Angriffen am Sonntag nicht.

News zum Ukraine-Krieg: Explosionen in Kiew nach russischem Raketenangriff

+++ 08.00 Uhr: Zu den heftigen Explosionen in Kiew werden neue Details bekannt. Offenbar hat Russland die Hauptstadt und einen Vorort erneut mit Raketen beschossen. Das meldet der ukrainische Generalstab. Es seien militärische und zivile Infrastruktur getroffen worden, teilte die Militärführung in Kiew am Sonntag mit.

Betroffen waren demnach die Stadtbezirke Darnyzja im Südosten und Dnipro im Westen der Millionenmetropole. Es gebe nach bisherigem Stand einen Verletzten, der im Krankenhaus behandelt werde, aber keine Toten, sagte Klitschko. Einsatzkräfte waren demnach an Ort und Stelle. Auch der bereits mehrfach beschossene Vorort Browary wurde Behörden zufolge von Raketen getroffen. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst unklar.

Ukraine News: Heftige Explosionen in Kiew

In sozialen Netzwerken veröffentlichten Menschen Bilder und Videos von Bränden und Rauchwolken. Auch Geräusche von Einschlägen waren zu hören. Am Morgen hatte es langen Luftalarm gegeben. Die Bewohner werden immer wieder aufgefordert, sich für diesen Fall in Schutzbunker zu geben. Es handelte sich um den schwersten Angriff auf die Hauptstadtregion seit Wochen.

+++ Sonntag, 5. Juni, 6.30 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von mehreren Explosionen erschüttert worden. „Mehrere Explosionen in den Stadtbezirken Darnyzky und Dniprowsky“, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Messengerdienst Telegram mit. „Die Rettungsdienste sind dabei zu löschen.“ Die russische Armee war am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. Nachdem sie Kiew nicht einnehmen konnte, verlegte sie ihre Truppen zunehmend in den Osten des Landes.

Ukraine News: Russland setzt Offensive mit neuen Reserven fort

Erstmeldung vom Samstag, 4. Juni,. 09.45 Uhr: Der Kampf um Sjewjerodonezk in der ostukrainischen Region Luhansk geht weiter. Seit Wochen belagert das russischen Militär die einstige Großstadt im Donbass. Nach ukrainischen Angaben soll Russland ihre Offensive dort nun mit neuen Reserven fortgesetzt haben. Der Feind führe mit Artillerieunterstützung „Sturmhandlungen in der Ortschaft Sjewjerodonezk durch, hat seine Gruppierung mit der mobilen Reserve des 2. Armeekorpus verstärkt, die Kämpfe in der Stadt halten an“, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag in seinem Lagebericht mit.

