Schwere Verluste für Russland: Moskau soll verwundete Russen nicht versorgen können

Von: Caspar Felix Hoffmann, Sebastian Richter, Christian Stör

Teilen

Russland kämpft im Ukraine-Krieg mit schweren Verlusten. Die Zahlen sind verheerend. Melitopol wird von einer Explosion erschüttert. Der News-Ticker.

Schwere Verluste in Zahlen: Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt

Russische Streitkräfte leiden im Ukraine-Konflikt Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 22.55 Uhr: Die medizinischen Einrichtungen in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine seien mit verwundeten Russen überfüllt. Dies hat Hanna Maliar, die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, auf Facebook geschrieben. „Die medizinischen Einrichtungen (...) sind überlastet und nicht in der Lage, die große Zahl der verwundeten Soldaten der russischen Besatzungstruppen zu versorgen“, so Maliar. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen sterbe, während sie auf eine vorrangige medizinische Versorgung warteten. Nach Angaben von Maliar seien die Räumlichkeiten, in denen sie sich befänden, mit Metallgittern verschlossen, um zu verhindern, dass leicht verwundete Soldaten desertierten.

Russland muss im Ukraine-Krieg schwere Verluste hinnehmen. (Archivbild) © Celestino Arce Lavin/imago

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär greift Kadyrows Tschetschenen an

+++ 18:25 Uhr: Außerhalb von Tokmak in der Region Saporischschja sei das Hauptquartier der russischen Truppen durch einen ukrainischen Angriff getroffen worden. Dies haben die ukrainischen Streitkräfte auf Telegramm bekannt gegeben. Es werde vermutet, dass sich zu diesem Zeitpunkt eine Gruppe von Ramsan Kadyrows Truppen dort befand. „Es geschah gestern Abend. Lokale Quellen berichten, dass viele Tschetschenen im Schlaf verbrannt wurden, ebenso wie das Hauptquartier der Besatzungstruppen. Die Informationen werden derzeit überprüft“, teilte das ukrainische Militär mit.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Soldaten von russischer Sabotage-Einheit getötet

+++ 17.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat eine russische Sabotage- und Aufklärungsgruppe, die am Donnerstagmorgen (22. Dezember) die Staatsgrenze der Ukraine überschritten habe, „vernichtet“. „Die Territorialen Verteidigungskräfte der Region Sumy haben eine russische Sabotage- und Aufklärungsgruppe vernichtet!“, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, auf Telegram mit. Nach einem kurzen Gefecht seien zwei russische Soldaten getötet worden. Auf ukrainischer Seite habe es keine Verluste gegeben. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Luftabwehr schießt russische Drohnen ab

+++ 16.30 Uhr: Die ukrainische Luftabwehr hat zwei russische Drohnen abgeschossen, gab der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, im Rundfunk bekannt. „Am Morgen und am Nachmittag des 23. Dezember wurden von der Luftwaffe an der Ostfront zwei Drohnen abgeschossen, die bisher als Orlan-10-Drohnen identifiziert wurden“, so Ihnat. Russland führe weiterhin Luftaufklärung mit Drohnen durch. Dies sei gefährlich, da die Informationen in Echtzeit gesammelt würden. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär greift russische Stützpunkte an

+++ 15.30 Uhr: Das ukrainische Militär meldet Angriffe auf russische Stützpunkte. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigen zudem, dass sie vor drei Tagen eine „Konzentration“ russischer Truppen in der Region Cherson in einiger Entfernung hinter der Frontlinie getroffen hat. Der Angriff erfolgte im Bezirk Skadowsk, nahe der Grenze zur Krim. „Bis zu 140 russische Soldaten wurden verwundet und acht Kamaz-Lastwagen mit Munition zerstört“, teilte das ukrainische Militär mit. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Ukraine-Krieg: Russisches Auto in Melitopol in die Luft gesprengt

+++ 13.10 Uhr: Russland kämpft im Ukraine-Krieg weiter mit Verlusten und Rückschlägen. Nun wurde das Zentrum der von Russland eroberten Stadt Melitopol in der Oblast Saporischschja von einer schweren Explosion erschüttert. Nach Angaben des abgesetzten Bürgermeisters Iwan Fedorow wurde ein Auto russischer Invasoren in die Luft gesprengt. „Es gab eine laute Explosion im Zentrum von Melitopol“, schrieb Fedorow auf Telegram. „Augenzeugen zufolge wurde das Auto, das von den Russisten [russischen Streitkräften] benutzt wurde, in die Luft gesprengt.“

Ukraine-Krieg: Russlands Verluste in Zahlen

+++ 11.00 Uhr: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg steigen weiter rasant an. Erst am Donnerstag (22. Dezember) hat die Zahl der gefallenen Soldaten die Marke von 100.000 überschritten – was die Ukraine zum Anlass nahm, diesen Meilenstein mit einer Lichtprojektion zu zelebrieren (s. Update v. 6.50 Uhr).

Am Freitagmorgen (23. Dezember) hat der ukrainische Generalstab neue Daten zu den Verlusten Russlands veröffentlicht. Demnach sind erneut 550 russische Soldaten binnen 24 Stunden im Kampf ums Leben gekommen. Zudem wurden unter anderem auch zwei Panzer und sieben Drohnen zerstört. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 100.950 (+550)

100.950 (+550) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 267 (+0)

267 (+0) Panzer: 3005 (+2)

3005 (+2) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5986 (+5)

5986 (+5) Artilleriesysteme: 1984 (+6)

1984 (+6) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 414 (+1)

414 (+1) Autos und andere Fahrzeuge: 4622 (+7)

4622 (+7) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1698 (+5)

1698 (+5) (Quelle: Facebook-Meldung des ukrainischen Generalstabs am 23. Dezember)

Verluste für Russland: Hilft Nordkorea mit Waffen für Wagner-Söldner aus?

+++ 9.00 Uhr: Russland machen die Verluste an Mensch und Material im Ukraine-Krieg schwer zu schaffen. Hilfe bekommen die regulären russischen Streitkräfte von der Wagner-Gruppe. Nach Angaben der US-Regierung sind Zehntausende Söldner in der Ukraine im Einsatz. Für ihre Angriffe sind sie aber offenbar auf nordkoreanisches Gerät angewiesen.

So gab der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag an, dass „Nordkorea eine erste Waffenlieferung an Wagner abgeschlossen“ habe – die Söldnergruppe habe dafür bezahlt. „Wir gehen davon aus, dass die Menge an Material, die an Wagner geliefert wurde, die Dynamik auf dem Schlachtfeld und in der Ukraine nicht verändern wird, aber wir sind auf jeden Fall besorgt, dass Nordkorea plant, mehr militärische Ausrüstung zu liefern.“

Nordkorea selbst bestreitet, die Wagner-Gruppe mit Waffen zu beliefern. Das Außenministerium bezeichnete einen japanischen Bericht laut der staatlichen Nachrichtengentur KCNA als „grundfalsch“ und „absurdestes Ablenkungsmanöver, das keinen Kommentar ist“.

Verluste für Russland: Ukraine zelebriert Meilenstein

Update vom Freitag, 23. Dezember, 6.50 Uhr: Russland hat in den zehn Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges inzwischen mehr als 100.000 Soldaten im Kampf verloren. Für die Ukraine bedeutet dies einen Meilenstein, den das Land mit einer Lichtprojektion in Kiew zelebrierte. „Die Situation mit Licht hat sich in Kiew verbessert“, schrieb der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram zu einem Foto, das die Lichtprojektion mit der Aufschrift „100.000“ zeigte.

Das von Timoschenko geteilte Foto wurde auf die Vorderseite der Wernadski-Nationalbibliothek in Kiew im obersten Teil des Gebäudes projiziert. Die Nachricht erschien in blauem Licht und wurde später auch von der englischsprachigen ukrainischen Nachrichtenseite UkraineWorld auf Twitter geteilt.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Wagner-Soldaten getötet

+++ 22.05 Uhr: Allein in den vergangenen Wochen seien nach Angaben der US-Regierung etwa 1000 Wagner-Söldner bei Kämpfen in der Ukraine getötet worden. Rund 90 Prozent von ihnen seien Sträflinge gewesen, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, in Washington. Die Gefangenen stammten aus russischen Gefängnissen.

„Es scheint, als ob Herr Prigoschin bereit ist, russische Leichen in Bachmut einfach durch den Fleischwolf zu drehen“, sagte Kirby. Der für seine engen Beziehungen zu Kremlchef Wladimir Putin bekannte russische Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin hatte im September erstmals direkt öffentlich eingeräumt, die berüchtigte Söldnertruppe gegründet zu haben.

Schwere Verluste für Russland: Moskau verliert 200 weitere Soldaten in Cherson

+++ 20.20 Uhr: Bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf einen russischen Flugplatz in der Nähe der Stadt Kachowka in der Region Cherson am Dienstag (20. Dezember) wurden bis zu 150 russische Soldaten getötet und etwa 50 verwundet. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Abend (22. Dezember) auf Facebook mit. Der Generalstab teilte zudem mit, dass bei diesem Angriff bis zu 20 russische militärische Ausrüstungsgegenstände verschiedener Art zerstört wurden. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Jeden Monat 10.000 russische Soldaten

Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs/spr/cas mit dpa/AFP)