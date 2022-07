Ukraine-Krieg: USA machen Russland verantwortlich für Angriff auf Odessa

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele, Jan-Frederik Wendt, Lucas Maier

Nur einen Tag nach dem Getreide-Deal beschießt Russland nach Angaben aus Kiew den Hafen der Stadt Odessa. Die Ukraine greift im Gebiet Cherson an. Der News-Ticker am Samstag, 23 Juli.

Update vom Sonntag, 24. Juli, 6.33 Uhr: Die USA machen Russland für den Beschuss der ukrainischen Hafenstadt Odessa verantwortlich und verurteilen den Angriff auf das Schärfste. Nur einen Tag nach dem Getreide-Deal habe Russland seine Verpflichtung gebrochen, teilte US-Außenminister Antony Blinken mit.

„Dieser Angriff lässt ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit des russischen Engagements für die gestrige Vereinbarung aufkommen“, so Blinken. Der Beschuss untergrabe die Arbeit der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine, um wichtige Nahrungsmittel auf die Weltmärkte zu bringen. Russland trage die Verantwortung für die Verschärfung der weltweiten Nahrungsmittelkrise. Russland hat nach Angaben des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar erklärt, nichts mit dem Angriff auf Odessa zu tun zu haben. Offiziell hat sich Russland nicht zu dem Angriff geäußert.

Der Hafen von Odessa (Aufnahme vom März 2022) © Rick Mave/Imago

+++ 20.30 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine strategisch wichtige Brücke in der Region Cherson mit Raketen beschossen. Die Darjiwskyj-Brücke über den Fluss Inhulez ist für den russischen Nachschub von großer Bedeutung. Ein Vertreter der ukrainischen Regionalverwaltung erklärte, es handle sich um einen wichtigen Schritt zur Rückeroberung von Cherson. Die von Russland eingesetzte Gegenverwaltung sagte, die Brücke sei noch intakt. Sie sei aber von sieben Raketen des Raktenwerfer-Systems Himars getroffen worden.

+++ 18.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach dem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa Vertragsbruch vorgeworfen. „Was Russland auch verspricht, es findet immer einen Weg, es nicht zu erfüllen“, sagte der Staatschef, der sich dabei auf das Abkommen über den Export von ukrainischen Getreide über das Schwarze Meer bezog. Russland habe stets verschiedene Möglichkeiten zum Handeln, sagte Selenskyj in einem auf seinem Nachrichtenkanal bei Telegram verbreiteten Video von einem Treffen mit Vertretern des US-Kongresses. Selenskyj forderte bei dem Treffen wie schon zuvor immer wieder die Lieferung schwerer Waffen, um die russischen Angriffe zu stoppen.

+++ 17.00 Uhr: Russland hat die Verantwortung für den Raketenangriff auf den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa nach Angaben der Türkei zurückgewiesen. Die Türkei stehe mit der Ukraine und Russland in Kontakt, und Moskau habe versichert, dass es nichts mit diesem Angriff zu tun habe und den Vorfall untersuchen wolle, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland beschießt Hafen von Odessa trotz Getreide-Abkommen

+++ 15.30 Uhr: Der Raketenbeschuss des Hafens in Odessa (s. Update v. 11.55 Uhr) sorgt in der Ukraine für große Empörung. „Gestern wurde der Export über den Seeweg vereinbart, und heute greifen die Russen den Hafen von Odessa an“, teilte Andrij Jermak mit. Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros warf Russland „Hunger-Terror“ vor. „Die Welt muss handeln.“ Nötig seien „effektive Sanktionen gegen Russland und mehr Waffen für die Ukraine“.

+++ 11.55 Uhr: Einen Tag nach der Einigung auf eine Wiederaufnahme der blockierten Getreide-Lieferungen ist der für die Ausfuhr wichtige Hafen von Odessa von russischen Raketen getroffen worden. „Der Feind hat den Hafen von Odessa mit Kalibr-Marschflugkörpern angegriffen“, teilte Serhij Bratschuk, ein Vertreter der Region Odessa, mit. Zwei Raketen hätten die Infrastruktur des Hafens getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Soldaten offenbar im Gebiet Cherson eingekesselt

Update vom Samstag, 23. Juli, 06.48 Uhr: Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge mehr als 1000 russische Soldaten im Gebiet Cherson eingekesselt. Putins Streitkräfte seien nahe der Siedlung Wyssokopillja in eine „taktische Umzingelung“ geraten, sagte Selenskyj-Berater Olexij Arestowytsch. Russland hat sich bisher nicht geäußert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 22.00 Uhr: Die USA hat der Ukraine weitere Hilfe in Aussicht gestellt. Insgesamt hat das Paket ein Volumen von 270 Millionen US-Dollar, wie das Weiße Haus am Freitag (22. Juli) mitteilte. Teil der Hilfe sollen auch taktische Drohnen sein, wie thewashingtonpost berichtet.

Mit an Board des Paketes sollen auch vier HIMARS-Artilleriesystemesein. Außerdem enthält es den Angaben zufolge 36.000 Schuss für die HIMARS-Systeme. Russland hatte die HIMARS-Artillerie zuletzt als ein großes Problem beschrieben.

+++ 20.45 Uhr: Im Osten der Ukraine wurde die Stadt Charkiw erneut von russischen Truppen unter Beschuss genommen. Der Angriff erfolgte bereits am Donnerstagabend (21. Juli), wie der Gouverneur des Gebiets Charkiw, Oleh Syniehubov, berichtet.

Nach Angaben ukrainischer Quellen wurden drei Menschen getötet, 23 weitere verletzt. Fünf der Verwundeten sollen sich auf Intensivstationen befinden. Die Angaben wurden bisher nicht unabhängig bestätigt.

News zum Ukraine-Krieg: Russland verliert wohl eine ganze Artilleriedivision

+++ 15.30 Uhr: Ukrainische Truppen berichten von der Zerstörung einer russischen Artilleriedivision. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt einen Luftangriff, bei dem laut Angaben des Militärs acht russische Haubitzen Msta-B, Fahrzeuge, Munition und Befestigungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine zerstört wurden. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 14.15 Uhr: In Kramatorsk (Gebiet Donezk) sind die Aufräum- und Bergungsarbeiten an einer zerstörten Schule beendet worden. Russische Truppen hatten das zivile Gebäude mit Raketen bombardiert. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, dass am Freitag die Leichen von drei Menschen gefunden wurden. Eine Gesamtzahl der Opfer ist derzeit nicht bekannt, die Lage ist unübersichtlich. Dem Bericht zufolge wurden 250 Tonnen an Trümmern beseitigt. Das russische Verteidigungsministerium im Kreml hatte den Angriff mit der Beseitigung von ukrainischen „Nationalisten von den Schwarzen Hundert“ begründet. Die Angaben des ukrainischen Nachrichtenportals sowie die Angaben aus Russland sind nicht auf unabhängige Weise prüfbar.

+++ 13.15 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist in die Türkei aufgebrochen, um das Getreide-Abkommen mit der Ukraine zu unterzeichnen. Das teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax mit. „Wir können bestätigen, dass die Unterzeichnung vorbereitet wird. Aber lassen Sie uns abwarten, wir werden noch nicht vorschnell agieren“, so der Sprecher.

+++ 11.15 Uhr: Ukrainische Truppen greifen einem Bericht aus Russland zufolge die Stadt Donezk an. Das vermeldet die staatliche Nachrichtenagentur Tass mit Verweis auf Angaben der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“. Die Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar. Den Bürgermeister der Stadt Lyssytschansk in der benachbarten Region Luhansk, Andrej Skory, zitiert Tass mit den Worten, dass es in der Stadt Schwierigkeiten bei Lebensmittellieferungen gebe. Grund dafür sei, dass ukrainische Truppen beim Rückzug aus Lyssytschansk Brücken zerstört hätten. Auch dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: „Massive Raketenangriffe“ am Freitagmorgen gemeldet

+++ 09.00 Uhr: Russische Truppen haben am Freitagmorgen wohl den Süden des Gebiets Dnipropetrowsk mit Raketen angegriffen. Einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent zufolge wurde dabei eine Person getötet und neun weitere verletzt. Es habe sich um „massive Raketenangriffe“ gehandelt erklärte Gouverneur Walentyn Reznichenko dem Bericht zufolge. Die Raketen trafen offenbar gezielt die Stadt Nikopol. Acht weitere Menschen wurden offenbar außerhalb der Stadt Nikopol verletzt. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Freitag, 22. Juli, 07.00 Uhr: Die ukrainische Korruptionsbehörde identifiziert 215 potenzielle Kollaborateure unter lokalen Abgeordneten und Beamten. Das berichtet The Kyiv Independent. Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention verfügt demnach nach eigenen Angaben über eine Datenbank mit mehr als 1.500 möglichen Mitarbeitern. Die größten Gruppen sind Strafverfolgungsbeamte und Privatpersonen.

News zum Ukraine-Krieg: „Russland nutzt Ukraine als Testfeld für den Angriff auf weitere Staaten“

Erstmeldung vom Donnerstag, 21. Juli 2022, 07.00 Uhr: Die Streitkräfte aus Russland scheinen im Osten der Ukraine aus ihren militärischen Fehlern zu Beginn des Angriffs auf ihr Nachbarland zu lernen, so zumindest die Bewertung des CIA-Vertreters William Burns. „In gewisser Weise ist das russische Militär in eine komfortablere Lage zurückgewichen – indem es seinen Vorsprung und seine Feuerkraft über große Entfernungen nutzte, um die ukrainischen Ziele auf Distanz zu halten und effektiv zu zerstören und um die Schwachstellen beim Militär, die sie immer noch haben, zu kompensieren“, sagte er bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch (20. Juli) in Colorado, USA.

