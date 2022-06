Britischer Generalstabschef: Russland hat Ukraine-Krieg „strategisch verloren“

Von: Julius Fastnacht, Tobias Utz, Isabel Wetzel, Andreas Apetz, Lucas Maier, Delia Friess

Täglich sterben im Ukraine-Krieg Soldaten auf beiden Seiten. Die Verluste Russlands werden unterschiedlich eingeschätzt. Der Ticker.

Update vom Freitag, 17. Juni, 06.40 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Generalstabschefs Tony Radakin hat Russland den Krieg gegen die Ukraine bereits jetzt „strategisch verloren“. Der Angriff auf das Nachbarland sei ein „entsetzlicher Fehler Russlands“ gewesen, sagte Radakin in einem am Freitag veröffentlichen Interview mit der Nachrichtenagentur Press Association (PA). Mit seinem Krieg gegen die Ukraine habe Russland die Nato gestärkt und Finnland und Schweden dazu gebracht, einen Aufnahmeantrag bei dem Militärbündnis zu stellen.

Russland verzeichnet im Ukraine-Krieg nur kleine Erfolge

Es sei zwar möglich, dass Kreml-Chef Wladimir Putin in den kommenden Wochen „taktische Erfolge“ in der Ukraine erzielen werde, sagte Radakin. Allerdings habe Putin ein Viertel der Stärke seiner Armee für „winzige“ Geländegewinne geopfert. „Die russische Maschinerie wird zerrieben und sie gewinnt dabei täglich ein paar - zwei, drei, fünf - Kilometer.“ 50.000 russische Soldaten seien getötet oder verletzt worden. „Russland ist dabei zu scheitern.“

Ein ukrainischer Panzer verteidigt die im Ukraine-Krieg umkämpfte Region Donezk im Osten der Ukraine.

+++ 12.30 Uhr: Wie mehrere Militärexperten bereits analysierten, ist Russland wohl davon ausgegangen, die Ukraine schneller einnehmen zu können. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow bekräftigte diese Vermutung jetzt in einem Interview mit CNN. Demnach sollte Kiew innerhalb von zwölf Stunden nach dem Einmarsch am 24. Februar fallen, sagte er.

Ziele von Russland: Dokument bei russischem Militäroffizier gefunden

Er bezog sich dabei auf ein russisches Dokument. Bei einem russischen Militäroffizier, der bei der Invasion getötet wurde, sei nach seinen Angaben ein Dokument gefunden worden, in dem die militärischen Ziele der Russen aufgeführt gewesen seien. „Sie dachten, dass sie in 12 Stunden im Zentrum von Kiew sein würden“, sagte er. Die Russen seien naiv davon ausgegangen, dass die ukrainische Regierung innerhalb von 72 Stunden nach ihrem Einmarsch aus der Hauptstadt fliehen würde, so Resnikow.

US-Militär zum Ukraine-Krieg: „Die Zahlen sprechen eindeutig für die Russen“

+++ 08.30 Uhr: Dass Russland seine Kontrolle in der Ostukraine festigen kann, sei laut US-General Mark Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, „keine beschlossene Sache“ - obwohl Russlands Streitkräfte den ukrainischen zahlen- und waffenmäßig überlegen seien, wie der US-Sender CNN berichtet.

US-General: „Im Krieg gibt es keine Zwangsläufigkeiten“

„Im Krieg gibt es keine Zwangsläufigkeiten. Der Krieg nimmt viele, viele Wendungen. Ich würde also nicht sagen, dass es zwangsläufig ist“, so der US-General. Er räumte jedoch auch ein, dass „die Zahlen eindeutig für die Russen sprechen.“ Milley sagte, dass die ukrainische Stadt Sjewjerodonezk „wahrscheinlich zu drei Vierteln von den russischen Streitkräften eingenommen“ sei, aber dass „die Ukrainer sie Straße für Straße, Haus für Haus bekämpfen“.

Russische Soldaten patrouillieren auf dem Gelände des Metallurgischen Kombinats Azovstal in Mariupol, das von der Regierung der Volksrepublik Donezk kontrolliert wird.

Ukraine-Krieg: US-General bezeichnet jetzige Phase als „Zermürbungsschlacht fast wie im Ersten Weltkrieg“

Milley bezeichnete die gegenwärtige Phase des Krieges außerdem als eine „sehr harte Zermürbungsschlacht, fast wie im Ersten Weltkrieg“ und wies darauf hin, dass die russischen Fortschritte in der Region „sehr langsam und sehr mühsam“ seien. „Die Russen sind auf viele Probleme gestoßen. Sie haben Kommando- und Kontrollprobleme, logistische Probleme. Sie haben Probleme mit der Moral, der Führung und eine Vielzahl anderer Probleme“, sagte Milley. „Und die Russen haben eine enorme Anzahl von Verlusten erlitten.“

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg - Ukrainische Partisanen wirken in Mariupol

Update vom Donnerstag, 16. Juni, 06.50 Uhr: Wie das Institute for Study of War meldet, hat Russland aufgrund des pro-ukrainischen Drucks in den besetzten Gebieten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Besatzungsagenda. Die US-Denkfabrik berichtete unter Berufung auf das ukrainische Widerstandszentrum, dass nicht identifizierte ukrainische Partisanen am 9. und 11. Juni auf Mitarbeiter des russischen Katastrophenschutzministeriums in Mariupol zielten.

Derweil gibt das ukrainische Militär an, russische Ausrüstung und Munitionsdepots vor Ort zerstört zu haben. Das ukrainische Einsatzkommando „Ost“ meldet, dass es russische Militärausrüstung zerstört hat, darunter ein Schützenpanzer, ein gepanzerter Mannschaftstransporter und ein gepanzertes Mehrzweck-Kettenfahrzeug. Weiter soll die russische Armee 34 Soldaten in der Ostukraine verloren haben.

+++ 20.26 Uhr: Neue, von pro-russischen Militärs veröffentlichte Aufnahmen sollen Separatisten der Volksrepublik Luhansk im Kampf gegen ukrainische Streitkräfte zeigen. Wie das US-amerikanische Magazin Newsweek berichtete, behauptet die Miliz, den ukrainischen Truppen Verluste zugefügt zu haben.

In einer Erklärung vom Mittwoch (15. Juni), die einem offiziellen Vertreter der selbsterklärten Volksmiliz zugeschrieben wird, heißt es: „Während der Zusammenstöße (...) im Laufe des vergangenen Tages erlitt der Feind Verluste an Personal und militärischer Ausrüstung, nämlich: 32 Personen; 4 gepanzerte Mannschaftstransporter; 7 Fahrzeuge.“

Gleichzeitig erhebt die Miliz auch Anschuldigungen gegenüber dem ukrainischen Militär: „Der Feind fährt fort, die Zivilbevölkerung der Republik zu terrorisieren, indem er die zivile Infrastruktur der Siedlungen an der Frontlinie der Volksrepublik Luhansk beschießt, die keine Gefahr für den Feind darstellen und keine militärischen Einrichtungen sind.“ So sei aufgrund eines ukrainischen Raketenangriffes ein 11-jähriges Kind in der Siedlung Swatowe schwer verletzt worden. Die Angaben der Miliz lassen sich allerdings nicht unabhängig überprüfen.

+++ 15.45 Uhr: Russland will wohl die Schwellen zur Rekrutierung neuer Soldaten weiter senken. Unter anderem sollen die Kriterien, was Gesundheitszustand und Kriminalstatistik, aufgeweicht werden.

+++ 13.45 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat am Mittwoch (15. Juni) die neueste Statistik zu Russlands Verlusten veröffentlicht. Demnach sind bislang 32.750 Soldaten aus der russischen Armee gefallen. Die Angaben lassen sich allerdings nicht unabhängig prüfen. Zudem sollen 1440 Panzer zerstört worden sein.

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 09.15 Uhr: Ukrainische Truppen haben am Montag (13. Juni) offenbar einen russischen Kampfhubschrauber der russischen Armee abgeschossen. Dies ereignete sich laut einem Bericht der Ukrainska Pravda im Gebiet Charkiw. Der Hubschrauber stürzte laut Bericht nahe der Siedlungen Dovhenke und Sulyhivka ab. Die Angaben, welche sich auf Informationen der 93. ukrainischen Brigade beziehen, lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 11.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Diese stammen vom Sonntag, 12. Juni, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Demnach fielen bereits rund 32.200 Soldaten aus dem russischen Militär. Insgesamt wurden zudem 213 Militärflugzeuge, 1432 Panzer und 178 Militärhubschrauber zerstört. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Krieg in der Ukraine: Ukrainische Seite berichtet von schweren russischen Verlusten

+++ 14.30 Uhr: Serhij Hajdaj, Gouverneur der Region Luhansk, berichtet am Freitag (10. Juni), dass das russische Militär täglich schwere Verluste erleide. „Die Russen haben wesentlich mehr Verluste als die Ukrainer“, so Hajdaj: „Sie sterben wie die Fliegen.“ Zu ukrainischen Verlusten könne er jedoch keine Angaben machen, erklärte er. Damit sprach er die sehr dünne Datenlage, was ukrainische Verluste angeht, an. Der Verteidigungsminister der Ukraine, Olexij Resnikow gab kürzlich hingegen einen Einblick: „Jeden Tag werden bis zu 100 unserer Soldaten getötet und bis zu 500 verwundet.“ Das bestätigte auch Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Wir verlieren jeden Tag 60 bis 100 gefallene Soldaten und etwa 500 Verwundete.“

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste der Ukraine im Kampf um Swjatohirsk

+++ 09.00 Uhr: Russland hat bereits am Mittwoch (8. Juni) schwere Verluste in der ukrainischen Armee vermeldet. Allein bei Gefechten um die Stadt Swjatohirsk habe die Ukraine innerhalb von drei Tagen mehr als 300 Kämpfer verloren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow. Zudem seien 15 Kampffahrzeuge und 36 Waffensysteme zerstört worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – Soldaten klagen über Hitze, Ausrüstung und Moral

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juni: Kiew – In der Ukraine herrscht seit mehr als 100 Tagen Krieg. Dabei kommt es mutmaßlich sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite zu schweren Verlusten. Während zu Russlands Armee regelmäßig Daten veröffentlicht werden, ist die Datenlage zum Militär der Ukraine sehr schlecht.

Laut Angaben des ukrainischen Generalstabs sind mittlerweile mehr als 31.800 Soldaten auf russischer Seite gefallen. Die Nato und der britische Geheimdienst sprechen hingegen von rund 20.000 toten Streitkräften. Insbesondere im Zuge der verlangsamten Offensive im Donbass scheinen sich die militärischen Verluste zu häufen. Zuletzt beklagte ein Militär-Insider die „miserablen“ Zustände in der Armee. Das bestätigen nun auch mehrere Videos von Soldaten, in denen von schlechten Bedingungen im Ukraine-Krieg die Rede ist. „Unsere Leute haben Hunger und Kälte ertragen müssen“, zitiert der Guardian einen Soldaten aus dem 113. Regiments, das rund um Donezk stationiert ist, aus einem der Videos. „Über einen längeren Zeitraum waren wir ohne jegliche materielle, medizinische oder verpflegungstechnische Unterstützung.“

Ukraine-News: Schwere Verluste für Russland – „Es ist anstrengend“

„Angesichts unserer ständigen Präsenz und der Tatsache, dass sich unter unserem Personal Menschen mit chronischen medizinischen Problemen und psychischen Problemen befinden, stellen sich viele Fragen, die von den höheren Stellen im Hauptquartier ignoriert werden.“ Ein weiterer Soldat beklagt laut Bericht die personelle Besetzung der Truppen: „Es ist anstrengend, meine ganze Einheit will eine Pause, aber unsere Führung hat gesagt, dass sie uns im Moment nicht ersetzen kann.“

Das bestätigt eine Analyse auf der Plattform „War on the Rocks“. „Das russische Militär eignet sich gut für kurze, hochintensive Kampagnen, die durch einen starken Einsatz von Artillerie gekennzeichnet sind“, analysieren Michael Kofman und Rob Lee im neuesten Bericht. „Im Gegensatz dazu ist es für eine dauerhafte Besetzung oder einen zermürbenden Zermürbungskrieg, der einen großen Teil der russischen Bodentruppen erfordern würde, schlecht gerüstet – und genau das ist der Konflikt, in dem es sich befindet. Das russische Militär ist nicht in der Lage, seine Streitkräfte problemlos anzupassen oder zu rotieren, wenn ein erheblicher Teil der Kampfkraft in einem Krieg gebunden wird.“ Den angesprochenen „Zermürbungskrieg“ hatte Präsident Wladimir Putin kürzlich als Ziel ausgerufen.

Ukraine-News: Schwere Verluste im Krieg – Hitze wird zum Problem

Abseits von schlechter Ausrüstung und schweren Verlusten im Ukraine-Konflikt könnte die zu erwartende Hitze in den Sommermonaten zum Problem für die ukrainische und die russische Armee werden. „Wir sitzen hier ohne Wasser. Es war in letzter Zeit sehr heiß. Jetzt kommt noch die Hitze dazu und die Jungs sitzen auch noch unter Schock. Moralisch deprimiert“, zitiert das US-Nachrichtenportal Daily Beast einen russischen Soldaten. Hinzu komme die Ausrüstung, welche für die Wintermonate konzipiert worden sei. Diese sei ungeeignet für steigende Temperaturen, so der Soldat.

Wo genau der russische Soldat stationiert ist, ließ sich laut Bericht nicht abschließend klären. Allerdings erwähnte er unter anderem die schlechte Moral unter den russischen Streitkräften. Immer wieder wird publik, dass Soldaten sie weigern, um Ukraine-Krieg weiterzukämpfen. (tu/juf/lm/df/iwe/aa mit dpa/AFP)