Kampf um Luhansk: Hunderte von Zivilisten in Chemiefabrik Asot eingeschlossen

Von: Tobias Utz, Isabel Wetzel, Fee Halberstadt, Daniel Dillmann, Christian Stör, Delia Friess

Der Ukraine-Krieg hält unvermindert an. Insbesondere der Osten in der Ukraine ist schwer umkämpft. Er wird von Putin als Kriegsziel angesehen. Der News-Ticker.

Update vom Freitag, 17. Juni, 07.00 Uhr: Wie der Gouverneur der Oblast Luhansk laut The Kyiv Independent meldet, sind nach wie vor Hunderte von Zivilisten trotz der Zusage eines humanitären Korridors immer noch in der Chemiefabrik Azot eingeschlossen. Russland hatte einen humanitären Korridor angekündigt. Russland und die Ukraine geben sich am Scheitern der Evakuierung gegenseitig die Schuld.

+++ 18.30 Uhr: In der Ostukraine lieferten sich ukrainische und russische Truppen weiter schwere Kämpfe in den Gebieten Luhansk und Donezk. In Richtung der Stadt Bachmut gebe es russische Angriffe „zur Verbesserung der taktischen Lage“, teilte der ukrainische Generalstab mit. Unter Artilleriebeschuss stünden die Orte Wessele, Soledar, Berestowe und Wowtschojariwka. Schwere Kämpfe gebe es auch bei der Separatistenhochburg Donezk. Im benachbarten Luhansker Gebiet sei weiter die Stadt Sjewjerodonezk besonders hart umkämpft.

Russischer Luftangriff auf Luhansk – Zahl der getöteten ukrainischen Soldaten steigt

+++ 15.00 Uhr: Ein russischer Luftangriff tötete mindestens drei und verwundet sieben Menschen in Lyssytschansk in der Region Luhansk. Laut Kyiv Independent haben russische Truppen ein Wohnhaus getroffen, in dem sich Zivilisten versteckt hielten, berichtete der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhiy Haidai, am Donnerstag (16. Juni). Die Trümmer werden nun vor Ort aufgeräumt. Dem Beamten zufolge hat Russland im Gebiet Luhansk fast 11.300 Häuser zerstört oder beschädigt, darunter 3.188 Hochhäuser.

+++ 14.00 Uhr: Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollen 60 bis 100 ukrainische Soldaten jeden Tag getötet worden sein, seit Russland seine Donbass-Offensive verstärkt habe. In den letzten zwei Wochen sei diese Zahl deutlich gestiegen, sagte David Arakhamia, wie das Online-Portal Kiew Independent berichtet. Arakhamia leitet die Verhandlungen der Ukraine mit Russland und ist demnach einer der engsten Berater Selenskyjs.

Ukraine-Krieg: Zahl toter Soldaten in den letzten zwei Wochen deutlich gestiegen

Die Ukraine habe eine Million Menschen in die Armee eingezogen und könne noch zwei Millionen weitere rekrutieren, sodass sie über die nötige Zahl verfüge, um den Kampf im Donbass fortzusetzen, ergänzte Arakhamia.

Der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark Milley, sagte, die Zahl der ukrainischen Opfer sei schwierig abzuschätzen. Frühere Medienberichte über etwa 100 Tote und bis zu 300 Verletzte pro Tag hätten „in etwa unserer Einschätzung entsprochen“, so Milley weiter. Er ging nicht auf die jüngste ukrainische Einschätzung ein. Milley sagte auch, Russland habe „große“ Verluste erlitten und die Ukraine kämpfe effektiv.

In der Chemie-Fabrik Asot suchen Zivilisten im Ukraine-Krieg Schutz vor der russischen Armee. © dpa/GROUPDF

Kampf um Sjewjerodonezk: 10.000 Zivilisten eingeschlossen - Fluchtbrücke von Russen zerstört

+++ 13.00 Uhr: In der ukrainischen Stadt Sjewjerodonezk, in der seit Wochen Kämpfe stattfinden, sitzen nach Angaben des örtlichen Gouverneurs rund 10.000 Zivilisten fest, wie u.a. die BBC berichtet. „Von 100.000 Einwohnern sind noch etwa 10.000 übrig“, sagte der Gouverneur der Region Luhansk, Sergej Haidai, auf Telegramm. Er berichtete, die ukrainische Armee halte den Feind in der Stadt „so weit wie möglich zurück“. Die letzte Brücke, die aus der Stadt herausführt, wurde Anfang der Woche bei Kämpfen zerstört, sodass die Bewohner in der Stadt eingeschlossen sind.

Sjewjerodonezk: Noch immer 10.000 Zivilisten in der umkämpften Stadt eingeschlossen

Den eingeschlossenen Zivilisten - von denen viele in Bunkern unter der Chemiefabrik Azot Schutz suchen - gehen demnach die lebenswichtigen Güter aus, da die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, sanitären Einrichtungen und Strom abnimmt. Russland will nach eigenen Angaben einen humanitären Korridor für die Zivilbevölkerung wieder öffnen, wie die Nachrichtenagentur Interfax berichtet. Am Mittwoch kam die geplante Evakuierung nicht zustande.

Die Vereinten Nationen haben der BBC demnach mitgeteilt, dass Hunderte von Zivilisten in Bunkern unter dem Azot-Werk Zuflucht gefunden haben und dass sich die Wasser- und Lebensmittelversorgung zusehends verschlechtert.

Kampf um Sjewjerodonezk: Ukraine zieht Truppen ab - Russland vor Flussüberquerung

+++ 10.00 Uhr: Nach Informationen den US-Nachrichtensenders CNN sollen zwei Amerikaner, die wohl an der Seite der ukrainischen Armee im Norden von Charkiw kämpften, seit fast einer Woche vermisst sein. Es wird befürchtet, dass sie von russischen Streitkräften gefangen genommen wurden, wie ihre Familien und ukrainische Soldaten berichten.

Bei den Männern soll es sich den Informationen zufolge um Alexander John-Robert Drueke, 39, aus Tuscaloosa, Alabama, und Andy Tai Ngoc Huynh, 27, aus Hartselle, Alabama, handeln.

Ukraine-Krieg: Zwei Amerikaner könnten in russische Gefangenschaft gelangt sein

Drueke und Huynh seien während des Gefechts vermisst worden, und bei anschließenden Suchaktionen seien keine Überreste gefunden worden. Dass die beiden Amerikaner vermisst werden, wurde vom US-Außenministerium und der Ukraine noch nicht bestätigt. „Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit den ukrainischen Behörden“, so ein Sprecher. Beide seien laut einem CNN-Interview aus Liebe zu den USA in den Ukraine-Krieg gezogen. In einem Posting eines russischen Propagandakanals auf Telegram wurde fast zeitgleich behauptet, zwei Amerikaner seien in der Nähe von Charkiw gefangen genommen worden.

Kampf um Sjewjerodonezk: Ukraine zieht Truppen ab - Russland vor Flussüberquerung

+++ 09.10 Uhr: Anfang dieser Woche erklärte der örtliche Gouverneur Serhij Haidai, dass alle drei Brücken in der Stadt Sjewjerodonezk von Russland zerstört worden seien. Das bedeutet auch, dass die Lieferung von Versorgungsgütern und die Evakuierung von Zivilisten nun unmöglich sei, wie die BBC berichtet.

Ukraine-Krieg: Russland wird versuchen „taktischen Vorteil in operativen Vorteil umzuwandeln“

Aber auch die russischen Truppen müssten nun einen Weg finden, um in die umkämpfte Stadt im Osten zu gelangen, „um den taktischen Vorteil in einen operativen Vorteil umzuwandeln“, ließ das britische Verteidigungsministerium laut BBC vermelden. Seit Wochen ist die Einnahme von Sewerodonezk eines der wichtigsten militärischen Ziele Russlands.

Russland: Ukraine habe Evakuierung aus Asot-Fabrik auf „zynische Weise“ scheitern lassen

Update vom Donnerstag, 16. Juni, 07.10 Uhr: Russland hat der Ukraine vorgeworfen, die Evakuierung von Zivilisten aus einer Chemiefabrik in der belagerten ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk verhindert zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte am Mittwoch, Russland habe einen Korridor geschaffen, um Zivilisten aus der Asot-Fabrik zu in Sicherheit zu bringen. Die „Kiewer Behörden“ hätten die „humanitäre Operation“ aber „auf zynische Weise zum Scheitern gebracht“.

Russland hatte am Dienstag einen für zwölf Stunden offenen humanitären Korridor angekündigt. Über ihn sollten im Asot-Werk verschanzte Zivilisten nach russischen Angaben die Möglichkeit erhalten, Sjewjerodonezk in Richtung der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Luhansk zu verlassen.

News zum Ukraine-Krieg: China unterstützt Russland

+++ 14.30 Uhr: Erst zum zweiten Mal seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine haben Chinas Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander telefoniert. In dem Gespräch am Mittwoch (15. Juni) sicherte Xi Angaben des chinesischen Außenministeriums zufolge Russland seine Unterstützung zu. „China ist bereit, die russische Seite in Fragen, die mit Kerninteressen und wichtigen Anliegen wie Souveränität und Sicherheit zusammenhängen, weiterhin zu unterstützen und die strategische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu intensivieren“, erklärte Xi Jinping demnach. Weiter sei Peking „bereit, mit der russischen Seite zusammenzuarbeiten, um die bilaterale praktische Zusammenarbeit zu fördern“.

+++ 10.45 Uhr: Wie Bloomberg berichtet, steht Russland möglicherweise wenige Monate vor der Verlangsamung seiner „Spezialoperation“ für eine größere Umstrukturierung. Nachdem es einen Großteil seiner militärischen Kapazitäten aufgebraucht hat, sucht Russland nach Arbeitskräften und Waffen, einschließlich alter Panzer aus dem fernen Osten, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte hochrangige europäische Beamte. Russland könnte auch gezwungen sein, eine Massenmobilisierung anzukündigen, um seinen Kampf fortzusetzen, sagten die Beamten – eine mögliche Reaktion auf zahlreiche schwere Verluste für die russische Armee im Ukraine-Krieg.

News zum Ukraine-Krieg: Ukraine lehnt Friedensplan vor Scholz-Besuch ab

Update vom Mittwoch, 15. Juni, 07.00 Uhr: Es kommt immer wieder zu Kritik an dem Umfang der Unterstützung für die Ukraine. „Wir haben nicht genug getan, um die Ukraine zu verteidigen, um dem ukrainischen Volk zu helfen, seine Freiheit und Souveränität zu verteidigen“, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Nun kündigten Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend (14. Juni) an, dass mehrere Mitgliedsstaaten weitere schwere Waffen in Aussicht gestellt haben, wie die Tagesschau berichtet.

Außerdem lehnte der ukrainische Präsidentenberater Oleksiy Arestovych einen möglichen Friedensplan nach dem Vorbild der Minsker Vereinbarung ab und das, laut Tagesschau, bereits vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Präsidenten von Frankreich, Emmanuel Macron, und Italiens Regierungschef Mario Draghi. Arestovych sagte gegenüber der Bild: „Ich fürchte, sie werden versuchen, ein Minsk III zu erreichen. Sie werden sagen, dass wir den Krieg beenden müssen, der Ernährungsprobleme und wirtschaftliche Probleme verursacht, dass Russen und Ukrainer sterben, dass wir das Gesicht von Herrn Putin wahren müssen, dass die Russen Fehler gemacht haben, dass wir ihnen verzeihen müssen und ihnen eine Chance geben müssen, in die Weltgesellschaft zurückzukehren.“

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um „tote“ Stadt

Erstmeldung vom Dienstag, 14. Juni, 07.00 Uhr: Die erbitterten Kämpfe im Osten der Ukraine gehen auch in der Nacht zum Dienstag weiter. In der seit Wochen umkämpften Stadt Sjewjerodonezk ist nach Behördenangaben auch die dritte und letzte Brücke über den Fluss Siwerskyj Donez zerstört worden. Damit sei die Stadt zwar nicht vollständig abgeriegelt, sagte der Gouverneur des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj. Es sei so aber nicht mehr möglich, Zivilpersonen zu evakuieren oder Hilfslieferungen in die Stadt hineinzubringen.

Kurz vor einem möglichen Treffen mit dem europäischen Trio Scholz, Macron und Draghi stellte Wolodymyr Selenskyj noch einmal klar, dass für die Ukraine die Rückholung der Halbinsel Krim von Russland ein bedeutendes Kriegsziel sei. „Natürlich werden wir auch unsere Krim befreien“, sagte der ukrainische Präsident. Russland hatte die Halbinsel im Schwarzen Meer 2014 militärisch besetzt, als die Ukraine nach einem Machtwechsel geschwächt war und keinen Widerstand leisten konnte. Dann wurde ein international nicht anerkanntes Referendum abgehalten und die Krim Russland einverleibt.

Selenskyj rief die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine auf, den Kontakt in die russisch besetzten Landesteile, nach Donezk und ins Gebiet Charkiw zu halten. Auch diese Gebiete würden wieder befreit. „Sagen Sie ihnen, dass die ukrainische Armee auf jeden Fall kommen wird!“, so Selenskyj. Im Osten im Donbass sei die Armee unter Druck, ihre Verluste seien fürchterlich. Die Streitkräfte bräuchten von ihren ausländischen Partnern dringend moderne Artillerie, um sich durchsetzen zu können. (dil/fh/tu/iwe/ktho mit AFP/dpa)