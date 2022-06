Ukraine-Krieg: Kriegsziel von Putin rückt näher – Explosionen nahe Grenze zu Polen

Von: Tobias Utz, Karolin Schäfer, Christian Stör, Lucas Maier

Teilen

Die Lage im Donbass spitzt sich zu. Derweil hält die russische Armee ein Militärmanöver ab. Der News-Ticker am Mittwoch, 1. Juni.

+++ 23.10 Uhr: Aus der Stadt Lwiw wurden Explosionen gemeldet. Die ukrainische Stadt ist weniger als 100 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Der Gouverneur der Stadt, Maksym Kozytskyi, rief alle in der Stadt dazu auf, in den Notunterkünften zu bleiben. Unabhängig bestätigt wurden die Explosionen bisher noch nicht.

Rund 100 Kilometer von der Stadt Odessa entfernt, wurde die Stadt Mykolajiw am Mittwoch (1. Juni) von russischem Beschuss getroffen. Wie der Gouverneur, Oleksandr Sienkevych, mitteilte, starben bei dem Angriff zwei Personen und zwei weitere wurden verletzt. Zudem sei die Gasversorgung in Teilen der Stadt nicht mehr gewährleistet. Auch diese Angaben warten noch auf unabhängige Bestätigung.

Ukraine-Krieg: Explosionen in Lwiw nahe Polen gemeldet. (Archivbild) © dpa

Ukraine-Krieg: Kriegsziel von Putin rückt näher – Teile ukrainischer Stadt eingenommen

+++ 20.30 Uhr: Die Kämpfe in der ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk halten seit Tagen weiterhin an. Nach Angaben des Generalstabs in Kiew scheinen russischen Truppen „teilweise Erfolg“ zu haben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Der Feind habe die Kontrolle über den östlichen Teil der Stadt, teilte die ukrainische Militärführung am Mittwochabend (1. Juni) mit. Die prorussischen Separatisten behaupteten, sie hätten bereits mehr als 70 Prozent der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Ihr Vertreter Andrej Marotschko teilt mit, dass die Stadt in Kürze vollständig erobert sein werde. Großteile des ukrainischen Militärs sind bereits abgezogen, doch viele ukrainischen Verteidiger gäben noch nicht auf.

Ukraine-Krieg: Papst warnt vor „alarmierender“ Taktik Russlands – Lawrow sieht „Drittland“ in Gefahr

+++ 16.45 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die USA davor gewarnt, dass ein „Drittland“ in den Ukraine-Krieg verwickelt werden könnte. Die Waffenlieferung hochmodernen Raketenwerfer an die Ukraine sorge für ein erhöhtes Risiko dafür, betonte Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Saudi-Arabien.

+++ 16.00 Uhr: Papst Franziskus hat Russland und Wladimir Putin aufgefordert, Getreidelieferungen nicht als Waffe im Krieg einzusetzen. „Die Blockade der Getreideexporte aus der Ukraine, von denen das Leben von Millionen von Menschen abhängt, ist besonders alarmierend“, sagte er am Mittwoch. Hintergrund seiner Aufforderung ist die russische Blockade ukrainischer Häfen. Damit wird die Ausfuhr von insgesamt 22 Millionen Tonnen Getreide verhindert. Dadurch drohen Hungersnöte in zahlreichen anderen Ländern.

+++ 15.15 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben vermeldet, dass sich russische Soldaten aus dem Süden zurückziehen. Die Truppen des Kremls seien in der Defensive, wie der Gouverneur der Region Mykolajiw, Witalij Kim, auf Telegram erklärte. Die davon betroffenen Gebiete befänden sich nah an der von Russland besetzten Großstand Cherson. Den mutmaßlichen militärischen Erfolg der ukrainischen Truppen griff auch Präsident Selenskyj in seiner TV-Ansprache am Dienstagabend auf.

Ukraine News: Treffen zwischen Putin und Selenskyj möglich?

+++ 14.30 Uhr: Russland hat ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj überraschend nicht ausgeschlossen. Ein solches Gespräch müsse jedoch vorbereitet werden, betonte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Die Beratungen waren vor geraumer Zeit eingestellt worden, da Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hatten. Selenskyj hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, wenn überhaupt mit Putin reden zu wollen.

+++ 13.30 Uhr: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat den USA vorgeworfen „absichtlich Öl ins Feuer“ zu gießen. Dies bezog er auf Waffenlieferungen an die Ukraine. „Solche Lieferungen ermutigen die ukrainische Führung nicht, die Friedensverhandlungen wieder aufnehmen zu wollen“, so Peskow. Er kritisierte zudem den Kompromiss eines Öl-Embargos gegen Russland: „Die Sanktionen werden sich negativ auf Europa, uns und den gesamten globalen Energiemarkt auswirken“, sagt der Kreml-Sprecher. Es sei aber eine „Neuorientierung“ der russischen Wirtschaft im Gange, „die es uns ermöglichen wird, die negativen Folgen zu minimieren.“

Der Ukraine-Krieg in Bildern - Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 12.45 Uhr: Russland hat die Zerstörung westlicher Waffensysteme in der Ukraine vermeldet. „Es wurden bis zu 200 Nationalisten und 24 Waffensysteme vernichtet, darunter auch eine Batterie von 155-Millimeter-Haubitzen vom Typ M777, das 203-Millimeter-Geschütz 2S7 ‚Pion‘, ein Mehrfachraketenwerfer ‚Grad‘ und zwei Munitionsdepots“, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwochvormittag. Die Angaben aus dem Kreml lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 12.00 Uhr: Estlands Regierungschefin Kaja Kullas hat neue Details zu den Beratungen des EU-Gipfels verraten. Es habe zum Beispiel eine „hitzige Debatte“ um Telefonate mit Wladimir Putin gegeben.

+++ 11.15 Uhr: Russische Truppen haben offenbar mehrere Brücken über den Fluss Unhulets im Süden der Ukraine gesprengt, um Hauptverkehrsadern zu zerstören. Das berichtet das Einsatzkommando „Süd“ der ukrainischen Armee laut dem Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die zerstörten Brücken befinden sich demnach nahe der Dörfer Davyduv Brid und Velyka Oleksandrivka im Oblast Cherson. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland warnt die USA

+++ 10.00 Uhr: Deutschland wird der Ukraine ein hochmodernes Raketenabwehrsystem liefern. Das erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochmorgen im Bundestag.

Ukraine News: Tschetschenische Soldaten an schweren Kämpfen beteiligt

+++ 09.15 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium geht von einem russischen Vormarsch in das Zentrum von Sjewjerodonezk aus, wie es im morgendlichen Lagebericht heißt. Vor Ort gebe es schwere Gefechte, an welchen auch tschetschenische Streitkräfte beteiligt sind. Abseits der Kämpfe im Oblast Luhansk führt die russische Armee laut Bericht Angriffe mit Langstreckenraketen durch. Die Angaben aus Großbritannien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 08.30 Uhr: Russische Atomstreitkräfte halten am Mittwoch wohl ein Militärmanöver nordöstlich von Moskau ab. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Interfax. Rund 1000 Soldaten mit mehr als 100 Militärfahrzeugen sollen demnach daran beteiligt sein. Teil der Gerätschaften sind offenbar Trägerraketen für ballistische Interkontinentalraketen vom Typ „Jars“, wie das russische Verteidigungsministerium laut Interfax mitteilte. Die Angaben aus dem Kreml lassen sich nicht unabhängig prüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Putin erreicht bald Kriegsziel

Update vom Mittwoch, 1. Juni, 05.30 Uhr: In der ostukrainischen Region Luhansk stehen die russischen Truppen kurz davor, die letzte Bastion der ukrainischen Streitkräfte zu stürzen. Fällt die umkämpfte Gebietshauptstadt Sjewjerodonezk, hätte Russland eines seiner Kriegsziele erreicht: die komplette Kontrolle des Gebiets Luhansk. Von dort aus könnten die russischen Truppen und die moskautreuen Separatisten weiter nach Westen vorrücken, um im Gebiet Donezk die strategisch wichtigen Städte Slowjansk und Kramatorsk einzunehmen.

Ukraine News: Chemiewerk Asot unter Feuer

+++ 22.30 Uhr: In der Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk wurde das Chemiewerk Asot erneut angegriffen. In dem von der Ukraine kontrollierten Gebiet soll Russland Luftangriffe auf eines der größten Werke im Land geflogen haben, so die ukrainische Darstellung. Vonseiten der prorussischen Separatisten heißt es, dass es dort zu einer Explosion gekommen sein soll. Der Separatistenvertreter Rodion Miroschnik sagte, dass es sich um eine Explosion der Chemikalie Salpeter gehandelt haben soll, so die dpa.

Diese Darstellung erscheint jedoch eher fragwürdig, da der Betreiber der Fabrik bereits zu Kriegsbeginn bekannt gegeben hatte, dass alle Chemikalien aus der Fabrik abtransportiert worden wären, berichtet die Zeitung Ukrainska Pravda. Eine unabhängige Bestätigung gibt es bisher zu keiner der beiden Darstellungen. Bei der Stadt Sjewjerodonezk handelt es sich um die letzte Bastion der ukrainischen Armee im Gebiet Luhansk, sollte sie fallen, steht das Gebiet unter prorussischer Kontrolle. Die Ausgangssituation erinnert stark an die Situation, während der Kämpfe, in der Hafenstadt Mariupol.

Ukraine News: „Es sind zu viele“ – Russische Truppen rücken vor

+++ 17.10 Uhr: Nach ukrainischen Angaben wurde in mehreren von Russland kontrollierten Städten im Süden der Ukraine eine „vollständige Informationsblockade“ verhängt. Damit ist die verbliebene zivile Bevölkerung von der Kommunikation weitgehend abgeschnitten. „In der Region Cherson gibt es seit fast 24 Stunden kein Internet und keine Mobilfunkverbindung“, sagte Hennadii Lahuta, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

„Die Besatzer verkaufen in der Stadt russische SIM-Karten. Sie müssen Ihre Passdaten angeben, um eine SIM-Karte zu kaufen“, informierte Lahuta. Gleichzeitig rät er der ukrainischen Bevölkerung davon ab, ihre persönlichen Daten an die Besatzer weiterzugeben. „Die Ukraine tut alles, was möglich ist, um die mobile Kommunikation und das Internet in die Region Cherson zurückzubringen“, versicherte Lahuta mit Blick auf die Aussage, Russland würde die ukrainischen Behörden für den Kommunikationsmangel verantwortlich machen.

Währenddessen spitzt sich auch die humanitäre Lage zu: Viele Menschen im Süden seien „ohne Strom-, Wasser- und Gasversorgung. Die Region braucht Medikamente und humanitäre Hilfe“, hieß es seitens des ukrainischen Militärs. Auch in der Region Saporischschja sind Zivilistinnen und Zivilisten von der Kommunikation abgeschnitten.

Ukraine News: Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen – 15.000 Fälle

+++ 16.25 Uhr: Seit drei Monaten führt Russland in der Ukraine Krieg. Nun hat Kiew in mehr als 15.000 Fällen Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen eingeleitet. Ins Visier der Strafverfolgung seien neben Soldaten auch hochrangige russische Politiker sowie Offiziere geraten. Insgesamt 80 Verdächtige befinden sich in Gewahrsam, teilte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Dienstag in Den Haag mit. „Täglich kommen 200 bis 300 neue Fälle von Kriegsverbrechen hinzu“, sagte die Anwältin.

Zuvor hatten in Den Haag Ankläger der Ukraine, Polen, Litauen und des Internationalen Strafgerichtshofes über den Stand der Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbrechen beraten. Die Ankläger gehören zu einem gemeinsamen Ermittlungsteam, dem sich inzwischen auch Lettland, Estland und die Slowakei angeschlossen haben. Die EU-Justizbehörde Eurojust, die die Arbeit koordiniert, soll nun Beweise und Zeugenaussagen sammeln.

Ukraine News: Mindestens 243 Kinder im Krieg getötet

+++ 14.00 Uhr: Der ukrainischen Staatsanwaltschaft zufolge sollen seit Beginn der russischen Invasion im Februar mindestens 243 Kinder getötet worden sein, 446 wurden verletzt. Allerdings wies die Behörde darauf hin, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher sein müsste. Die Opferzahl in von Russland besetzten Gebieten könne derzeit noch nicht ermittelt werden. Kinder in den Regionen Donezk, Kiew und Charkiw seien besonders von den Folgen des Krieges betroffen. Der ukrainische Generalstab hat zudem die Zahl der getöteten Soldaten im Ukraine-Krieg aktualisiert. Seit dem 24. Februar sind nach ukrainischen Angaben etwa 30.500 Streitkräfte ums Leben gekommen.

Ukraine-Krieg: Erneut russische Soldaten verurteilt

+++ 12.30 Uhr: Erneut wurden russische Soldaten wegen der Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg verurteilt. Ein ukrainisches Gericht verurteilte zwei gefangene Soldaten wegen der Beschießung einer Stadt im Osten des Landes zu elfeinhalb Jahren Haft. Alexander Bobikin und Alexander Ivanov bekannten sich in der vergangenen Woche beide schuldig. Das berichtete die arabische Nachrichtenagentur Aljazeera.

Nach Angaben von BBC waren die Männer Teil einer Artillerieeinheit, die unter anderem eine Schule in der nordöstlichen Region Charkiw von Russland aus beschossen hatte. Das ist das zweite Urteil seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar. Zuvor wurde erst ein weiterer russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er einen Zivilisten getötet hatte.

Ukraine News: Mehrere Tote bei Luftangriff

+++ 11.00 Uhr: Bei einem Luftangriff auf die Stadt Slowjansk in der Region Donezk soll es mehrere Tote und Verletzte gegeben haben, teilte Pavlo Kyrylenko, Gouverneur der Region, am frühen Morgen auf Facebook mit. Das russische Militär habe offenbar die Stadt in der Ostukraine mit Raketen beschossen. Es wurden drei Tote und sechs Verletzte gemeldet.

Bei dem Angriff sei eine örtliche Schule sowie mindestens sieben Hochhäuser beschädigt worden, so Kyrylenko. Erst nach Abschluss der derzeit laufenden Rettungsaktion könnten Angaben über die genaue Zahl der Opfer gemacht werden. „Dieser Luftangriff ist ein weiteres Verbrechen russischer Besatzungstruppen auf unserem Boden, deren Opfer Zivilisten sind“, schrieb der ukrainische Gouverneur.

Ukraine News: Russland rückt vor – Großangriff im Donbass erwartet

Update vom Dienstag, 31. Mai, 07.30 Uhr: Im Osten der Ukraine gehen die Kämpfe um die frühere Großstadt Sjewjerodonezk in die entscheidende Phase. Der Feind führe „im Raum Sjewjerodonezk Sturmaktivitäten im Bereich der Ortschaften Sjewjerodonezk und Toschkiwka durch, die Kampfhandlungen halten an“, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht mit.

Weitere russische Bodenangriffe werden aus dem etwas weiter westlich gelegenen Raum Bachmut gemeldet. Dort hätten die Russen die Ortschaften Solote, Komyschuwacha, Berestowe, Pokrowske und Dolomitne angegriffen. Im Lagebericht heißt es zwar, die Attacken seien erfolglos verlaufen, gleichzeitig jedoch, dass sie fortgesetzt würden. Die Angriffe rund um Bachmut bezwecken offenbar, den letzten von der Ukraine gehaltenen Ballungsraum in der Region Luhansk, Sjewjerodonezk - Lyssytschansk, abzuschneiden und so die dort stationierten Truppen aufzureiben.

Ukraine News: Russland auf dem Vormarsch

Erstmeldung vom 31. Mai: Kiew/Moskau - Russland setzt seinen Vormarsch im Osten der Ukraine weiter fort. Inzwischen rechnet die Ukraine mit einem Großangriff auf das Zentrum ihrer Verteidigungskräfte im Donbass. Dort sei die „maximale Kampfkraft der russischen Armee“ versammelt, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Dienstag. Slowjansk-Kramatorsk ist der größte Ballungsraum, der noch unter Kontrolle Kiews steht. Hier ist auch das Oberkommando der Streitkräfte im Osten des Landes stationiert.

In die umkämpfte Großstadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes waren nach ukrainischen Angaben bereits am Montag russische Truppen vorgedrungen. Die Stadt ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe. Sie gilt als letzter Punkt, den das ukrainische Militär in der Region Luhansk noch kontrolliert.

Ukraine News: Ukraine und Russland beklagen tote Zivilpersonen

Im Osten der Ukraine beklagten beide Kriegsparteien weitere zivile Todesopfer. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko auf Telegram mit. In der Region Charkiw starb nach Angaben der Online-Zeitung Ukrajinska Prawda ein Mann durch russische Granaten.

Die russische Seite sprach laut der Agentur Tass von zwei getöteten Zivilpersonen durch ukrainische Angriffe im Gebiet Donezk sowie zwei getöteten Frauen im Gebiet Luhansk. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen. Die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine sind von Moskau als unabhängige Staaten anerkannt. Ihre Einnahme zählt zu Russlands Kriegszielen.

Ukraine News: Putin spekuliert auf Chaos durch Hungerkrise

Nach Selenskyjs Angaben können 22 Millionen Tonnen Getreide, die bereits in der Ukraine für den Export gelagert seien, wegen der russischen Blockade der Häfen das Land nicht verlassen. Er warnte, dass dadurch in Ländern Afrikas, Asiens und Europas eine Hungersnot drohe, die wiederum eine Migrationsbewegung in Gang setzen könnte. Selenskyj sieht darin die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Westen zu destabilisieren.

Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Auch westliche Politiker werfen Russland vor, auf eine Hungerkrise zu spekulieren und sie als Druckmittel einzusetzen, damit der Westen die Sanktionen abschwächt. Moskau weist diese Anschuldigungen zurück. (cs/kas/lm/tu mit dpa/AFP)