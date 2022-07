Selenskyj: „Russland nutzt Ukraine als Testfeld für den Angriff auf weitere Staaten“

Von: Sandra Kathe, Moritz Serif, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Marvin Ziegele, Lucas Maier

Die Ukraine hat russische Drohungen über die Einnahme weiterer Gebiete heftig kritisiert – die Russen seien auf Blutvergießen aus. Der News-Ticker am Donnerstag, 21. Juli.

Waffen, Munition und Ausrüstung: Die USA sagen weitere Lieferungen zu

Die USA sagen weitere Lieferungen zu Brücke in Cherson beschossen : Ukraine feuert bei Gegenagriff zwölf Raketen ab

: Ukraine feuert bei Gegenagriff zwölf Raketen ab Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Update vom Donnerstag, 21. Juli 2022, 07.05 Uhr: Die Streitkräfte aus Russland scheinen im Osten der Ukraine aus ihren militärischen Fehlern zu Beginn des Angriffs auf ihr Nachbarland zu lernen, so zumindest die Bewertung des CIA-Vertreters William Burns. „In gewisser Weise ist das russische Militär in eine komfortablere Lage zurückgewichen - indem es seinen Vorsprung und seine Feuerkraft über große Entfernungen nutzte, um die ukrainischen Ziele auf Distanz zu halten und effektiv zu zerstören und um die Schwachstellen beim Militär, die sie immer noch haben, zu kompensieren“, sagte er bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch (20. Juli) in Colorado, USA.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj spricht unterdessen davon, das Russland sein Land als Testfeld nutzen würde. In der Ukraine teste die Armee von Wladimir Putin mögliche Angriffe auf andere Staaten in Europa, wie die dpa berichtet. „Es fing mit Gaskriegen an und endete mit einer großangelegten Invasion, mit Raketenterror und niedergebrannten ukrainischen Städten“, sagte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Selenskyj spricht von einem Testfeld für die russische Armee. (Archivbild) © Natacha Pisarenko/dpa

+++ 20.13 Uhr: „Russland verwirft die Diplomatie und ist auf Krieg und Terror konzentriert“, schrieb der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch (20. Juli) auf Twitter. Anstelle von Verhandlungen seien die Russen nur auf Blutvergießen aus. Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärt, Moskaus Gebietsforderungen an Kiew seien mittlerweile größer als zu Kriegsbeginn.

Zuvor hatte der Kreml von Kiew vor allem die Abtretung der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sowie die der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk gefordert. Die angegriffene Ukraine lehnte das klar ab. Nun verweist Moskau auf westliche Waffenlieferungen, die angeblich eine Bedrohung für die prorussischen Separatistengebiete darstellen sollen. Deshalb wolle man die ukrainische Armee noch weiter zurückdrängen als ursprünglich geplant, heißt es aus Moskau.

Der ukrainische Generalstab verwies unterdessen auf rund ein halbes Dutzend Frontabschnitte, an denen russische Truppen offenbar vorstoßen wollten. Im Donezker Regierungsbezirk habe es Sturmversuche gegeben, hieß es. Im benachbarten Charkiwer Gebiet seien Angriffe nördlich der Gebietshauptstadt abgewehrt worden. Parallel dazu wurden den ukrainischen Angaben zufolge Dutzende Orte von der russischen Armee mit Artillerie beschossen oder von der Luftwaffe bombardiert.

Ukraine-News – Selenskyjs Ehefrau spricht im Kapitol: „Während Russland tötet, rettet Amerika“

+++ 18.45 Uhr: Die ukrainische Präsidentengattin Olena Selenska ist aktuell zu Besuch in den USA und sprach am Mittwoch (20. Juli) im Kapitol. Bei ihrem Vortrag zeigte sie unter anderem Bilder getöteter ukrainischer Kinder und dankte den USA für deren Unterstützung. „Während Russland tötet, rettet Amerika“, sagte Selenska laut dpa. „Aber leider ist der Krieg nicht vorbei, der Terror geht weiter.“ Sie sehe sich daher dazu gezwungen, um Waffen zu bitten. Sie erwähnt bewusst spezielle Luftabwehrsysteme, die benötigt werden „damit Raketen nicht Kinder in ihren Kinderwagen töten, damit Raketen nicht Kinderzimmer zerstören und ganze Familien töten.”

+++ 16.30 Uhr: Die US-Regierung will der Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren vier weitere Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars liefern. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte bei einem Online-Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, die bisher gelieferten Himars-Raketenwerfer hätten „auf dem Schlachtfeld so viel bewirkt“. Als Teil des nächsten Pakets für die Ukraine würden die USA außerdem weitere Waffen, Munition und Ausrüstung liefern, darunter Raketen und Artilleriegeschosse. Details würden im Laufe der Woche bekannt gegeben. Der Konflikt sei in einer „kritischen Phase“, so Austin. „Unsere kollektive Unterstützung für die Ukraine ist also lebenswichtig und dringend.“

Ukraine-Krieg: Angriffe auf Zivilpersonen

+++ 15.15 Uhr: Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind offenbar 13 Zivilpersonen getötet und 40 weitere verletzt worden. Das teilte das ukrainische Präsidentenbüro mit. In der Region Donezk soll es mindestens fünf der Todesfälle gegeben haben. „Es gibt in der Region keinen sicheren Ort mehr“, teilte Gouverneur Pawlo Kyrylenko im Fernsehen mit. „Bewohner sollten sich in Sicherheit begeben, solange sie es noch können.“ Auch in der Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden fünf Menschen getötet worden. „Diese Angriffe, die auf friedliche Zivilpersonen zielen, haben keinen Sinn, aber die russische Armee setzt dieses sinnlose Bombardement fort“, sagte Gouverneur Oleh Synjehubow.

+++ 13.30 Uhr: Russland droht mit einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs. Laut Außenminister Sergej Lawrow sind die geografischen Ziele nicht mehr auf den Donbass begrenzt. Sie beträfen bereits eine Reihe anderer Gebiete, sagt er der russischen Nachrichtenagentur RIA zufolge. Wenn der Westen Langstreckenwaffen an die Führung in Kiew liefere, so Lawrow, würden die Ziele in der Ukraine noch mehr ausgeweitet werden.

Ukraine-Krieg: Brücke in Cherson beschossen

+++ 11.30 Uhr: In der von Russland besetzten südukrainischen Stadt Cherson ist die einzige Straßenbrücke über den Fluss Dnipro geschlossen worden. „Wir haben etwa acht Treffer bei der Antoniwka-Brücke gezählt, der Brücke wurde ein ernsthafter Schaden zugefügt“, sagte der Vizechef der Besatzungsverwaltung des Gebiets Cherson, Kirill Stremoussow, der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti zufolge. Insgesamt seien zwölf Raketen mit US-amerikanischen Himars-Raketenwerfern auf das ein Kilometer lange Bauwerk abgefeuert worden (s. Update v. 09.30 Uhr).

Die Ukraine hatte wiederholt eine Offensive zur Rückeroberung der Südukraine angekündigt. In dem Zusammenhang wurde die Zerstörung der Flussquerungen als Option genannt, um einen Rückzug der russischen Truppen auf das linke Dnipro-Flussufer zu verhindern. Kiew hatte zudem die Zivilbevölkerung der besetzten Gebiete mehrfach zur Flucht aufgefordert.

Ukraine-Krieg: Russische Offensive im Donbass kommt nur langsam voran

+++ 09.30 Uhr: Die russische Offensive im Donbass im Osten der Ukraine kommt nach britischen Angaben weiter nur langsam voran. Es gebe minimale Geländegewinne, teilte das britische Verteidigungsministerium im täglichen Geheimdienst-Update auf Twitter mit. Die ukrainischen Streitkräfte leisteten erheblichen Widerstand.

Im Süden hätten die ukrainischen Truppen im russisch besetzten Cherson die strategisch wichtige Antonowskij-Brücke über den Dnepr beschädigt. Das hätten die dortigen Behörden am 19. Juli mitgeteilt. Die Brücke sei wahrscheinlich noch nutzbar. Allerdings sei sie eine Schwachstelle für die russischen Truppen. Die Kontrolle der Übergänge über den Dnepr werde wohl zum Schlüsselfaktor für die Kämpfe in Cherson. Die Region liegt gegenüber der von Russland annektierten Halbinsel Krim.

+++ 08.05 Uhr: Russland bereitet eine Offensive auf Bachmut vor, berichtet der ukrainische Generalstab. In Richtung der Region Donezk gebe es Kämpfe - man wolle Bedingungen für die Offensive und Übernahme des Kraftwerks Wuglegirsk schaffen, berichtet die Tagesschau.

„Es mangelt den feindlichen Einheiten an Munition, Nahrung und Wasser“, so der Generalstab,, ohne weitere Details zu nennen, sagte der Generalstab - machte jedoch keine weiteren Angaben.

+++ 07.38 Uhr: Putin droht der EU damit, die Gaslieferungen weiter zu drosseln. Sollte die in Kanada reparierte Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 nicht bald in Russland ankommen, werde die tägliche Liefermenge noch stärker fallen. „Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen“, sagte Putin

Update vom Mittwoch, 20. Juli 2022, 06.05 Uhr: Das Weiße Haus warnt im Ukraine-Krieg davor, dass Russland weitere Teile des Landes annektieren und dort „Scheinreferenden“ durchführen könnte. Betroffen sein könnten die Regionen Cherson, Saporischschja sowie die gesamten Gebiete von Luhansk und Donezk.

„Der Kreml hat den Zeitplan für die Referenden nicht bekannt gegeben, aber russische Vertreter in diesen Gebieten behaupten, dass sie im Laufe dieses Jahres stattfinden werden, möglicherweise in Verbindung mit den russischen Regionalwahlen im September“, sagte John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus. Außerdem wolle der Kreml den Internetzugang kontrollieren, berichtet die Berliner Zeitung.

Ukraine will russische Schwarzmeerflotte versenken – und Krim zurückerobern

+++ 17.00 Uhr: Russland plant offenbar die Gaslieferungen an Deutschland wieder hochzufahren: Erste Details sind bereits bekannt.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Truppen beschießen Slowjansk

+++ 15.30 Uhr: Das russische Militär hat offenbar die Stadt Slowjansk in der Region Donezk beschossen. Laut Cadym Lyakh, dem dem Leiter der örtlichen Militärverwaltung, waren dabei auch Opfer zu beklagen. „Leider wurde Slowjansk erneut beschossen. Vier Explosionen. Viele Haushalte sind beschädigt, Menschen sind unter den Trümmern eingeschlossen, es gibt Verwundete. Glücklicherweise wurde noch niemand als getötet bestätigt“, sagte Lyakh in einer Videoansprache. Seine Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj stellt 28 Geheimdienstmitarbeiter frei

Erstmeldung vom Dienstag, 19. Juli, 07.25 Uhr: Nach der Freistellung von Geheimdienstchef Iwan Bakanow hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Entlassungen in der Behörde angekündigt. Die Führung in Kiew ist offensichtlich mit der Arbeit der eigenen Aufklärung unzufrieden und spricht von Verrat.

Selenskyj hat die Entlassung von 28 Mitarbeitern des ukrainischen Geheimdienstes SBU angekündigt. Es gehe um unterschiedlich hohe Posten und Funktionen, „aber die Begründungen sind ähnlich: unbefriedigende Arbeitsergebnisse“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache am Montagabend. Er stellte eine Revision der gesamten Arbeit des Geheimdienstes in Aussicht.

(marv/nak/tvd/ska/na mit dpa/AFP/mse)