Akten „versehentlich eingepackt“: FBI durchsucht Haus von Ex-Vizepräsident Pence

Von: Karolin Schäfer

Bei Ex-Vizepräsident Mike Pence wurden geheime Regierungsdokumente entdeckt. Nun durchsucht das FBI sein Anwesen in Indiana.

Washington, D.C. – Nicht nur beim ehemaligen Präsidenten der USA, Donald Trump, wurden geheime Regierungsdokumente entdeckt, auch Ex-Vizepräsident Mike Pence hat Schriftstücke in seinem Privathaus gelagert. US-Medienberichten zufolge wurde am Freitag (10. Februar) sein Anwesen vom FBI durchsucht.

Die Durchsuchung seines Hauses in Carmel im Bundesstaat Indiana sei nach Absprache mit den Anwälten des konservativen Politikers erfolgt, berichtete der US-Nachrichtensender CNN. Pence sei selbst nicht vor Ort gewesen. Das FBI wird voraussichtlich in den kommenden Tagen auch sein Büro in Washington durchsuchen, teilte der Sender mit.

Mike Pence: Möglicherweise Geheimdokumente „versehentlich eingepackt“

Bereits im Januar wurden Unterlagen mit potenziellen Geheiminformationen gefunden, berichtete die AFP. Die Akten seien einem Anwalt zufolge „versehentlich eingepackt“ worden, als der damalige Stellvertreter von Trump Anfang 2021 aus dem Amt ausgeschieden sei. Entdeckt habe die Dokumente ein Anwalt. Dabei ist noch unklar, womit sich die Dokumente befassen und wie sensibel die enthaltenen Informationen sind.

Mike Pence, ehemaliger Vizepräsident der USA unter Donald Trump. (Archivbild) © Brian Cahn/imago

Seinen Fehler hat Pence inzwischen eingeräumt: „Mir war zwar nicht bewusst, dass sich diese Verschlusssachen in unserem Privathaus befanden, aber lassen Sie mich eines klarstellen: Diese Verschlusssachen hätten dort nicht sein dürfen.“ Pence war von 2017 bis 2021 Vize unter Trump.

Mike Pence will vollständig mit Behörden kooperieren

Unerwartet kommt die aktuelle Durchsuchung seines Anwesens allerdings nicht. Pence-Team hatte CNN zufolge bereits im Vorfeld angekündigt, vollständig mit den Behörden kooperieren zu wollen. Da seine Anwälte zuvor selbst ausgiebig nach möglichen Dokumenten gesucht hatten, gehen sie nicht davon aus, dass das FBI noch Unterlagen aus Regierungszeiten finden wird.

In den vergangenen Wochen sind auch im Privathaus von Präsident Joe Biden Dokumente mit vertraulicher Kennzeichnung aus seiner Zeit als Vizepräsident aufgetaucht. Im August wurde Trumps Anwesen in Florida vom FBI durchsucht. Dabei wurden zahlreiche Geheimdokumente beschlagnahmt. Einem Gesetz zufolge müssen Präsidenten und Vizepräsidenten offizielle Unterlagen nach dem Ende ihrer Amtszeit dem Nationalarchiv übergeben. (kas/dpa/AFP)