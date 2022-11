Midterms: Wahlhelfende wegen Verstrickung in Kapitol-Sturm entlassen

Von: Lukas Zigo

Washington am 6. Januar 2021 - Sturm auf das US-Kapitol. © Essdras M. Suarez/dpa

In den USA öffnen die Wahllokale für die Midterms genannten Zwischenwahlen. Aufgrund einer Bombendrohung muss ein Wahllokal in Louisiana umziehen.

+++ 21.15 Uhr: Wahlbeamte im Bezirk Maricopa in Arizona erklärten am Dienstagmorgen, dass bei einigen Wahlmaschinen Probleme aufgetreten seien, nachdem Wähler ihre Stimmen abgegeben hatten. In einem auf Twitter veröffentlichten Video sagte der Vorsitzende der Wahlbehörde von Maricopa County, Bill Gates: „Wir haben etwa bei 20 Prozent der Standorte Probleme, wobei einige der Stimmzettel, nachdem die Leute sie ausgefüllt haben, und versuchen, sie durch den Tabulator laufen zu lassen, nicht durchgehen.“

„Zunächst einmal versuchen wir, dieses Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir haben auch Redundanz eingerichtet“, sagte Gates. Weiter erklärte er, dass die Wählerinnen und Wähler, sofern per Maschine nicht möglich, ihren Stimmzettel in eine durch eine Nummer gekennzeichnete Box werfen können. Der Wahlleiter von Maricopa County, Stephen Richer, sagte, dass die in der Sicherheitsbox abgelegten Stimmen bereits als unterschriftsgeprüft gelten und an einen zentralen Tabulator geschickt werden.

Midterms in den USA: Zwei Wahlhelfende an Kapitol-Sturm beteiligt

Update vom Dienstag, 8. November, 20.40 Uhr: Wahlbeamte in Georgias größtem Bezirk haben am Morgen des 8. November 2022 zwei Mitarbeitende aus einem Wahllokal geworfen, nachdem Kolleg:innen Bilder der beiden geteilt hatten, auf denen sie bei dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 zu sehen waren. Die Wahlbehörde des Bezirks Fulton teilte den Medien mit, dass die beiden Mitarbeitenden, Mutter und Sohn, etwa 15 Minuten vor Öffnung der Wahllokale am Dienstagmorgen entlassen wurden.

Die Mutter und ihr Sohn gerieten ins Visier, nachdem die Frau auf einer Veranstaltung für Wahlhelfende einen Kommentar abgegeben hatte, der die Aufmerksamkeit eines Kollegen erregte. Dies berichtete der Nachrichtensender WSB-TV. Darüber hinaus hätten Kolleg:innen der Frau auch Social-Media-Beiträge von ihr gefunden, die dem Bezirk gemeldet worden sein sollen.

Die Wahlbeamten wollten nicht näher auf die Art der Beiträge eingehen. Die Washington Post berichtete jedoch, dass Kopien der fraglichen Beiträge vorlagen, die zeigten, dass die Familie der Frau Teil eines Mobs von Donald-Trump-Anhängern war, die das Kapitol angriffen. Angaben der Zeitung nach lautete einer der Posts: „Ich habe mich heute in Washington DC für das Richtige eingesetzt. Diese Wahl war eine Täuschung. (Trumps Vizepräsident) Mike Pence ist ein Verräter. Ich wurde VIER Mal mit Tränengas beschossen. Ich habe Pfefferspray in meinem Hals. Ich habe das Kapitolgebäude gestürmt. Und meine Kinder haben die beste Lernerfahrung ihres Lebens gemacht.“

Midterms: Wahllokal in Louisiana wegen Bombendrohung verlegt

Erstmeldung vom Dienstag, 8. November: Kenner – US-Bürger in allen Bundesstaaten sind heute auf dem Weg in die Wahllokale. Es stehen die Midterms genannten Zwischenwahlen an, welche große Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Senats der USA haben. Ein Wahllokal in einer Schule in Kenner, Louisiana, musste nun aufgrund einer Bombendrohung verlegt werden.

In einem kürzlich veröffentlichten Tweet schreibt das Kenner Police Department: „Die Kenner Discovery School erhielt heute Morgen eine Bombendrohung. Die Polizei von Kenner ist vor Ort und versucht festzustellen, ob dies mit einer Bombendrohung zusammenhängt, die die Schule am Donnerstag, dem 3. November 2022, erhalten hat.“

Midterms: Schule in Louisiana wegen Bombendrohung evakuiert

Nach Angaben der Behörde waren heute keine Kinder in der Schule, da die Zwischenwahlen stattfinden. Die Anwohner wurden aufgefordert, sich für ihre Wahl an den Staatssekretär zu wenden. Die ortsansässige Polizei und die Feuerwehr hätte alle auf dem Campus verbliebenen Personen evakuiert und suche nun das Gebiert ab. (lz)