Zeitplan der Midterms: Wie läuft die US-Wahl ab?

Von: Max Schäfer

Teilen

Am 8. November 2022 wählen die USA einen neuen Kongress. Wie laufen die Midterms ab? Der Zeitplan der Zwischenwahlen im Überblick.

Washington, D.C. – Wer erhält die Mehrheit im Kongress? Diese Frage müssen die Wähler:innen in den USA am 8. November 2022 beantworten. Dann stehen die Midterms an. Dabei werden alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses sowie knapp ein Drittel der 100 Plätze im US-Senat vergeben. Dabei handelt es sich um die beiden Kammern des amerikanischen Parlaments.

Die Senator:innen werden dabei in den Bundesstaaten gewählt, die Abgeordneten des Repräsentantenhauses kandidieren in 435 Wahlbezirken, die über die gesamten USA verteilt sind. Wegen der Größe des Landes wird in fünf verschiedenen Zeitzonen abgestimmt. Zudem unterscheiden sich die Wahlzeiten in einzelnen Bundesstaaten.

Zeitplan der Midterms: Wann beginnt die Wahl in den USA 2022?

Tatsächlich laufen die Midterms 2022 schon seit dem 1. März. Die Kandidierenden der Zwischenwahlen mussten sich vor dem eigentlichen Wahltermin erst bei den Vorwahlen („Primaries“) ihrer eigenen Partei beweisen. Für die Demokraten bzw. Republikaner eingetragene Wähler:innen konnten entscheiden, wer am 8. November zur tatsächlichen Wahl antreten darf. Die letzte Vorwahl fand am 14. September in Rhode Island statt.

Bei den Midterms am 8. November 2022 können die Menschen in den USA über Senat und Repräsentantenhaus abstimmen. (Symbolfoto) © Chris Delmas/AFP

Louisiana hat keine klassischen Vorwahlen. Wer bei den Midterms am 8. November eine absolute Mehrheit gewinnt, zieht in den Kongress ein. Erreicht niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen, finden im Dezember Stichwahlen statt.

Wann beginnen die Midterm-Wahlen 2022 in den USA?

In den meisten Bundesstaaten und Wahlbezirken fällt die Wahlentscheidung am 8. November 2022, wenn demokratische und republikanische Kandidierende gegeneinander antreten. Weil die USA in verschiedene Zeitzonen aufgeteilt sind, unterscheiden sich die Wahlzeiten von Bundesstaaten oder Regionen teils erheblich.

Zwischenwahlen USA: Die zehn spannendsten Duelle im Senat Fotostrecke ansehen

Bei den Midterms öffnen die ersten Wahllokale an der Ostküste am 8. November um 6 Uhr Ortszeit, was 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) entspricht. Als letzter Bundesstaat beginnt Hawaii um 18 Uhr MEZ mit der Zwischenwahl.

Wann schließen die Wahllokale bei den Midterms?

Die ersten Wahllokale schließen nach mitteleuropäischer Zeit erst am Mittwoch, 9. November 2022. Um 0 Uhr ist die Wahl in einigen Regionen der Bundesstaaten Kentucky und Indiana zu Ende. Im Laufe der Nacht ziehen immer mehr Bundesstaaten nach. Die Abstimmung für die Midterms endet um 7 Uhr morgens (MEZ). Zu diesem Zeitpunkt schließen die letzten Wahllokale in Alaska.

Wann die einzelnen Bundesstaaten bei den Midterms 2022 die Wahllokale schließen, erfahren Sie in unserer Übersicht:

0.00 Uhr: Erste Regionen von Kentucky und Indiana

Erste Regionen von Kentucky und Indiana 1.00 Uhr: Teile Floridas, New Hampshire, Rest von Kentucky und Indiana

Teile Floridas, New Hampshire, Rest von Kentucky und Indiana 1.30 Uhr: North Carolina, Ohio, West Virginia

North Carolina, Ohio, West Virginia 2.00 Uhr: Teile von Michigan, Kansas, South Dakota und Texas sowie die Bundesstaaten Florida, Pennsylvania, Maine, Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee und die Hauptstadt Washington, D.C.

Teile von Michigan, Kansas, South Dakota und Texas sowie die Bundesstaaten Florida, Pennsylvania, Maine, Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, Oklahoma, Rhode Island, Tennessee und die Hauptstadt Washington, D.C. 2.30 Uhr: Arkansas

Arkansas 3.00 Uhr: Rest von Michigan, Kansas, South Dakota und Texas sowie gesamte Bundesstaaten Arizona, Minnesota, Wisconsin, North Dakota, Colorado, Louisiana, Nebraska, New Mexiko, New York, Wyoming

Rest von Michigan, Kansas, South Dakota und Texas sowie gesamte Bundesstaaten Arizona, Minnesota, Wisconsin, North Dakota, Colorado, Louisiana, Nebraska, New Mexiko, New York, Wyoming 4.00 Uhr: Regionen von Idaho und Oregon

Regionen von Idaho und Oregon 5.00 Uhr: Verbleibende Teile von Idaho und Oregon, gesamte Bundesstaaten Kalifornien, Hawaii, Washington

Verbleibende Teile von Idaho und Oregon, gesamte Bundesstaaten Kalifornien, Hawaii, Washington 6.00 Uhr: Regionen von Alaska

Regionen von Alaska 7.00 Uhr: Rest von Alaska

Sobald die Wahllokale in den Bundesstaaten schließen, beginnt auch die Auszählung der Stimmen. Im Laufe des Abends laufen somit die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke ein und die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat werden deutlich.

Wann finden die möglichen Stichwahlen in Georgia und Louisiana statt?

Die Midterms sind damit jedoch nicht zwangsläufig beendet. Sollte bei der Senatswahl in Georgia und Louisiana kein Kandidat die nötige absolute Mehrheit erhalten haben, steht in den beiden Bundesstaaten die Stichwahl an. Der Zeitplan der möglichen „Runoffs“ im Überblick:

Bundesstaat Wahltermin Georgia 6. Dezember 2022 Louisiana 10. Dezember 2022

Gerade Georgia gilt als umkämpfter Bundesstaat. Umfragen prognostizieren einen knappen Ausgang der Senatswahl. Bei einer möglichen Stichwahl in Gerogia kann sich die Entscheidung über die Mehrheit also weit über den 8. November hinaus verzögern.

Die neu gewählten Abgeordneten und Senator:innen werden schließlich am 3. Januar 2023 vereidigt. Zu diesem Termin tritt der US-Kongress erstmals wieder zusammen. (ms)