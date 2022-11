Wo Sie die Midterms live im TV und Live-Stream sehen

Von: Max Schäfer

Demokraten unter Druck: Bei den Wahlen in den USA muss die Partei von Joe Biden um die Mehrheit im Kongress bangen. Wo sind die Midterms live im TV und Live-Stream zu sehen?

Washington, D.C. – Wird Joe Biden zur lahmen Ente? „Lame Duck“ ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen US-Präsidenten, der keine Mehrheit im Kongress, dem amerikanischen Parlament, mehr hat. In diesem Szenario ist Biden in seiner Regierungsarbeit eingeschränkt. Ob der Fall eintritt, entscheiden die Amerikaner:innen am 8. November: Bei den Midterms („Zwischenwahlen“) stimmen sie über das Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der 100 Senator:innen ab. Neben dem Kongress stehen zudem Gouverneur:innen in mehreren Bundesstaaten zur Wahl.

Die Midterms sind auch ein Stimmungstest zur bisherigen Arbeit des jeweils amtierenden Präsidenten. Für die Demokraten um Joe Biden kann das zum Nachteil werden: Laut dem US-Nachrichtenportal FiveThirtyEight, das verschiedene Umfragen ausgewertet hat, sind 53,2 Prozent der Amerikaner:innen mit Biden unzufrieden. 42,3 Prozent befürworten die Arbeit des Präsidenten.

Midterm-Wahlen in den USA live im TV und Live-Stream: Demokraten unter Druck

Auch in Umfragen zur Kongresswahl liegen die Demokraten zurück. Demnach verlieren sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat ist das Rennen knapper. Dort zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Republikanern ab. Sieben Bundesstaaten entscheiden voraussichtlich, ob die Demokraten ihre Mehrheit von einer Stimme behalten können. Zwar ist der Senat bisher ausgeglichen, die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris gibt jedoch den Ausschlag.

Die Midterms finden nach mitteleuropäischer Zeit (MEZ) in der Nacht von Dienstag (8. November) auf Mittwoch (9. November) statt. Die ersten Bundesstaaten schließen um 0 Uhr die Wahllokale. Im Laufe der Nacht ziehen weitere Staaten nach und veröffentlichen ihre Ergebnisse.

Das Repräsentantenhaus im Blick: Bei den Midterms am 8. November 2022 entscheiden die Amerikaner:innen, wer in den Kongress einzieht. (Archivfoto) © Chip Somodevilla/dpa

Das Rennen um die Mehrheit im Kongress lässt sich auch im TV und Live-Stream verfolgen. Welche Sender live über das Geschehen in der Wahlnacht berichten, sehen Sie in unserer Übersicht.

Die Midterms bei Phoenix live im TV und Live-Stream

Als einziger deutscher öffentlich-rechtlicher Sender berichtet Phoenix live über die Wahlnacht in den USA:

Phoenix berichtet am Mittwoch, dem 9. November 2022, von 0.45 Uhr bis 5.30 Uhr in der Sendung „phoenix vor ort“ über die Zwischenwahlen.

berichtet am Mittwoch, dem 9. November 2022, von in der Sendung über die Zwischenwahlen. Phoenix ist kostenlos.

Die Sendung ist außerdem im kostenlosen Live-Stream zu sehen.

ARD und ZDF haben keine Live-Sendungen im Programm. Stattdessen berichten die TV-Sender in den Nachrichten und Magazinen über die Entwicklungen in den USA. Am Mittwochabend (9. November 2022) um 21.45 Uhr berichtet Marietta Slomka in der ZDF-Sendung Heute Journal live aus Washington, D.C.

Welche US-Sender berichten in kostenlosen Live-Streams über die Midterm-Wahlen?

Wer die Midterms lieber aus amerikanischer Perspektive verfolgen möchte, kann auf die Berichterstattung einiger TV-Sender aus den USA zurückgreifen. Kostenlose Live-Streams zu den Midterms im Überblick:

CNN International: Vorberichterstattung „Election Day in America“ am Dienstag, 8. November 2022, von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr sowie von 11.00 Uhr bis 14 Uhr und Wahlberichterstattung „Election Night in America“ ab 22 Uhr im TV. Einen kostenlosen Live-Stream gibt es nicht.

Vorberichterstattung „Election Day in America“ am Dienstag, 8. November 2022, von 7.00 Uhr bis 10.00 Uhr sowie von 11.00 Uhr bis 14 Uhr und Wahlberichterstattung „Election Night in America“ ab 22 Uhr im TV. Einen kostenlosen Live-Stream gibt es nicht. PBS NewsHour: Vorbericht ab 22.30 Uhr, Wahl-Berichterstattung ab Mittwoch, 9. November 2022, 2.00 Uhr im Live-Stream auf Youtube.

Vorbericht ab 22.30 Uhr, Wahl-Berichterstattung ab Mittwoch, 9. November 2022, 2.00 Uhr im Live-Stream auf Youtube. CBS News: Sendung „America Decides: Campaign 22“ ab 23.00 Uhr im Live-Stream.

Sendung „America Decides: Campaign 22“ ab 23.00 Uhr im Live-Stream. Alle Zeitangaben beziehen sich auf die mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Wie die Midterms ablaufen, können Sie in unserem Zeitplan verfolgen. (ms)