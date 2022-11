Umfragen zu den Midterms: Duell um den Senat steht auf Messers Schneide

Von: Christian Stör

Bei den US-Zwischenwahlen hängt die Mehrheit im Senat an wenigen Bundesstaaten. Die Umfragen versprechen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Duell um die Mehrheit: Bei den Midterms in den USA ist vor allem das Kampf um den Senat hoch spannend.

Wer kontrolliert den Senat? Die Republikaner wollen den Demokraten die Mehrheit in der kleineren Kongress-Kammer entreißen.

Umfragen zu den Midterms: Wer hat die besten Chancen?

Washington, D.C. - Die Machtverhältnisse in den USA waren zwei Jahre lang klar verteilt. Mit Joe Biden im Weißen Haus und ihren Mehrheiten im Senat und Repräsentantenhaus hatten die Demokraten das Heft fest in der Hand. Das könnte sich nach den Midterms am 8. November aber ändern. Nach Ansicht der Statistikseite FiveThirtyEight, die sämtliche Umfragen zu den Zwischenwahlen auswertet, dürften die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit erreichen.

Herschel Walker macht Wahlkampf in Georgia. © JESSICA MCGOWAN/afp

Anders sieht es dagegen im Senat aus. Die Umfragen versprechen hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Demokraten und den Republikanern. Zur Wahl stehen 35 der insgesamt 100 Sitze im Senat. Da in vielen Fällen das Ergebnis leicht vorherzusagen ist, entscheidet sich das Rennen um den Senat in einigen, wenigen Bundesstaaten. Den Demokraten reicht weiterhin ein Patt von 50 zu 50, da die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Rolle als Senatspräsidentin in diesem Fall den Ausschlag gibt.

Vier Staaten sind von besonderem Belang: Arizona, Georgia, Nevada und Pennsylvania. Eine aktuelle Umfrage von New York Times und Siena College, die als besonders verlässlich gilt, sieht hier die Demokarten gut positioniert. Demnach liegen sie in Arizona und Pennsylvania mit jeweils knapp sechs, in Georgia immerhin noch mit drei Punkten vorne. In Nevada liegen beide Parteien gleichauf.

Umfragen vor den Midterms: Astronaut tritt in Arizona gegen IT-Investor an

Der amtierende Senator Mark Kelly war früher Astronaut und in mehreren Missionen an Bord der internationalen Raumstation ISS. Bei den Midterms tritt er gegen Blake Masters an, einem eng mit Multi-Milliardär Peter Thiel verbundenen Republikaner. Thiel zählt zu den erfolgreichsten IT-Investoren in Silicon Valley und Masters saß in seinem Firmen-Vorstand.

Mark Kelly (D) Blake Masters (R) 51 % 45 %

Umfragen vor den Midterms: Pastor gegen Football-Star in Georgia

Der Demokrat Raphael Warnock hat im Januar 2021 seine erste Amtszeit bei einer vorgezogenen Wahl knapp gegen Konkurrentin Kelly Loeffler gewonnen. Auch jetzt wird es für den Pastor mit Hoffnungen auf das Präsidentschaftsamt im Weißen Haus wieder eng. Sein Gegner ist der ehemalige Footballstar Herschel Walker, der mit einigen kruden Äußerungen immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Walker lehnt Abtreibungen streng ab, steht aber nach Berichten darüber in der Kritik, dass er mehrfach Frauen zu Schwangerschaftsabbrüchen gedrängt und diese bezahlt haben soll.

Raphael Warnock (D) Herschel Walker (R) 49 % 46 %

Umfragen vor den Miderms: Generalstaatsanwältin gegen Generalstaatsanwalt in Nevada

Die Republikaner mache sich große Hoffnungen, den Demokraten in Nevada einen Senatssitz abzunehmen. Die aktuelle Senatorin Catherine Cortez Masto war von 2007 bis 2015 auch Attorney General des Staates, ein Amt, das Funktionen von Landes-Justizministern und Generalstaatsanwälten vereint. Auf sie folgte der Republikaner Adam Laxalt von 2015 bis 2019. Er gehört zu jenen, die behaupten, Donald Trump habe die Wahl 2020 durch Betrug verloren.

Catherine Cortez Masto (D) Adam Laxalt (R) 47 % 47 %

Umfragen vor den Midterms: Kleinstadt-Bürgermeister gegen Fernseharzt in Pennsylvania

Der Demokrat John Fetterman, der früher Bürgermeister der Kleinstadt Braddock war, zählt zum linken Flügel seiner Partei. Nach einem Schlaganfall im Mai ist seine Gesundheit im Wahlkampf ein großes Thema. Sein Gegner ist Mehmet Oz, einer der berühmtesten TV-Ärzte der USA. Oz stand öfter als Quacksalber in der Kritik, weil er auch wirkungslose Vitaminpräparate angepriesen haben soll.

John Fetterman (D) Mehmet Oz (R) 49 % 44 %

(Quelle: New York Times/Siena College)

Die Entscheidung über die Mehrheiten fällt jedoch erst am Wahltag. Wie dieser abläuft und wann die Ergebnisse veröffentlicht werden, erfahren Sie in unserem Zeitplan. (cs/dpa)