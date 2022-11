Midterms: Wer gewinnt die Wahl in den USA?

Von: Tim Vincent Dicke

Nur noch Stunden – dann beginnen in den USA die Abstimmungen für die Midterms. Mit Spannung werden Ergebnisse erwartet. Der News-Ticker.

Washington, D.C. – Bei den Midterms steht für Donald Trump viel auf dem Spiel. Der frühere US-Präsident habe bei den anstehenden Wahlen „wenig zu gewinnen“, sagte der Geschichts- und Medienprofessor David Greenberg von der Rutgers-Universität im Bundesstaat New Jersey gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„Aber Trump hat viel zu verlieren, denn wenn seine Kandidaten sich als Strohfeuer erweisen, dann wird der Eindruck entstehen, dass er seine Magie verloren hat.“ Bei den Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl 2024 könnte die konservative Wählerschaft sich dann zweimal überlegen, ob sie Trump als Kandidaten wollen, zumal wenn es beliebte Alternativen wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis gebe.

Midterms 2022: Wer gewinnt die Zwischenwahlen in den USA?

Bis zu einer möglichen neuen Präsidentschaftskandidatur scheint der 76-Jährige seine Rolle als Königsmacher bei den Republikaner:innen zu genießen. Er unterstützte im Vorwahlkampf für die Wahlen im Kongress zahlreiche Kandidat:innen, die sich vor allem durch bedingungslose Loyalität ihm gegenüber auszeichneten – und dadurch, dass sie seine vielfach widerlegten Wahlbetrugsvorwürfe wiederholten.

Alles blickt auf die Midterms. Anhängerinnen der Demokraten hoffen auf gute Ergebnisse ihrer Partei bei den Wahlen in den USA. Die Prognosen lassen ein enges Rennen vermuten. © Laura Brett/imago

Das bescherte der Partei zahlreiche Figuren mit zweifelhaften politischen Fähigkeiten. Ein Paradebeispiel ist der Senatskandidat Herschel Walker im Südstaat Georgia. Der frühere Footballstar ist durch Vorwürfe der häuslichen Gewalt, falsche Angaben zu seinem Lebenslauf und rhetorische Schwächen aufgefallen.

In den vergangenen Wochen geriet der als erzkonservativer Abtreibungsgegner auftretende Politik-Neuling zudem durch die Angaben gleich zweier Frauen in Bedrängnis, er habe sie in der Vergangenheit zu Abtreibungen gedrängt und für die Schwangerschaftsabbrüche gezahlt. Wegen solcher Kandidat:innen macht sich die demokratische Partei Hoffnungen, ihre hauchdünne Senatsmehrheit verteidigen zu können. Der Anführer der Republikaner:innen im Senat, Mitch McConnell, hat schon verlauten lassen, er sehe die „Kandidaten-Qualität“ seiner Partei als Problem an.

Wer gewinnt die Midterms? Viele Abstimmungen extrem eng

Doch es könnte natürlich auch anders kommen. Viele Senatsrennen sind extrem eng und könnten sich noch zugunsten der Republikaner:innen wenden. Trump selbst absolviert im Schlussspurt für die Midterms noch eine Reihe von Wahlkampfauftritten, um Fans zu mobilisieren. Und selbst wenn die Konservativen bei der Rückeroberung des Senats scheitern – auf Trump muss sich das nicht unbedingt negativ auswirken. Die Fans des früheren Präsidenten zeichnen sich durch nahezu grenzenlose Loyalität aus, die schon ganz andere Krisen überstanden hat.

„Trotz seiner Niederlage beim Versuch einer Wiederwahl, zweier Impeachments, fast einem Dutzend ernsthafter Strafermittlungen und zahlloser Skandale, die schon seit langem fast jeden anderen Politiker versenkt hätten, bleibt Trump der klare Anführer der republikanischen Partei“, sagte der Politikwissenschaftler Nicholas Creel. „Die Unterstützung für Trump in der republikanischen Partei ist viel zu unverwüstlich, um durch ein schlechtes Abschneiden der Partei im November beschädigt zu werden.“

Die Entscheidung über die Mehrheiten im Kongress fällt jedoch erst am Wahltag. Wie dieser abläuft und wann die Ergebnisse veröffentlicht werden, erfahren Sie in unserem Zeitplan. Das Geschehen in der Wahlnacht ist live im TV und im Live-Stream zu sehen. (tvd/AFP)