Midterms USA: Trump „könnte noch heute Nacht seine Kandidatur verkünden“

Von: Daniel Dillmann

Die Midterms werden starken Einfluss auf die nächste Präsidentschaftswahl in den USA haben. Eine Verkündung steht demnach kurz bevor.

+++ Update, 21.33 Uhr: Bei den Republikanern lösen die Gerüchte um eine Bekanntgabe Donald Trumps einen Tag vor den Midterms gemischte Gefühle aus. Laut Jonathan Swan vom Nachrichtenportal Axios würden Parteispitzen Trumps Auftritt in Ohio genau beobachten. Der Abgeordnete Matt Gaetz twitterte, Trump solle seine Kandidatur „noch heute Nacht“ verkünden. Trumps ehemalige Beraterin Kellyanne Conway hatte ihm dagegen geraten, erst nächstes Jahr über die Wahl 2024 zu sprechen.

Trump selbst hatte am Sonntag in Miami (Florida) vielsagend über eine mögliche weitere Kandidatur geäußert: „Um unser Land erfolgreich, sicher und ruhmreich zu machen, muss ich es wahrscheinlich noch einmal tun. Bleiben Sie morgen Abend im großartigen Bundesstaat Ohio auf dem Laufenden. Bleiben sie dran.“

Midterms in den USA: Donald Trump plant Ansage noch vor der Wahl

Erstmeldung vom 7. November 2022: Washington, D. C. - Während die halbe Welt den Midterms in den USA entgegenfiebert, denkt einer angeblich schon darüber hinaus: Donald Trump soll nach Informationen des US-Nachrichtensenders CNN kurz davor stehen, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 zu verkünden. „Noch heute Nacht, am Abend vor der Wahl“ plane der Ex-Präsident diesen Schritt.

Im Endspurt vor den Midterms am Dienstag wird Donald Trump am Montag noch einmal im US-Bundesstaat Ohio auftreten. Dort wird er den Kandidaten der Republikaner für den Senat, J. D. Vance, unterstützen. Vance liegt in Umfragen zu den Midterms deutlich vor seinem demokratischen Herausforderer Tim Ryan.

Donald Trumps Privatflugzeug in Pennsylvania, wo der Ex-Präsident einen seiner vielen Wahlkampfauftritte vor den Midterms absolvierte. © Jacqueline Larma/dpa

Midterms in den USA: Donald Trump will die Lorbeeren

Für Trump ist Ohio nach Iowa, Pennsylvania und Florida die letzte Station seines Midterm-Wahlkampfes. Doch der ehemalige Präsident habe auf seinen Stationen laut CNN-Moderator John King „viel mehr Zeit damit verbracht, über sich selbst zu reden, als über die Kandidaten, die auf dem Wahlzettel stehen“. Seine Parteifreunde habe er immer wieder an seinen Einfluss in der Partei erinnert, mögliche Gegenkandidaten in den eigenen Reihen, wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis, habe er damit gewarnt.

Nun würden dem Sender Informationen vorliegen, nach denen Donald Trump noch in Ohio seine Kandidatur verkünden wolle. „Warum einen Tag vor der Wahl?“, fragte King daraufhin seine Gäste. Journalistin Dana Bash antwortet: „Er brennt darauf, da herauszugehen und es offiziell zu machen.“ Trump habe dafür vor allem zwei Gründe. „Er will die Lorbeeren einheimsen und die Welle reiten.“ Der zweite Grund seien die zahlreichen Konkurrenten in der eigenen Partei. Neben DeSantis würden dazu auch Nikki Haley, Mike Pompeo und Mike Pence gehören.

Midterms in den USA: Donald Trump und Republikaner auf Kurs

Dass es für die Republikaner nach Dienstag Grund gibt, über Gewinne zu streiten, das lassen die Umfragen zu den Midterms vermuten. Die „Grand Old Party“ (GOP) liegt im Repräsentantenhaus deutlich vorne und wird auch im Rennen um den Senat als Favoritin geführt. (Daniel Dillmann)