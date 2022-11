Midterms: Dramatische Entwicklungen in Pennsylvania und Georgia

Von: Daniel Dillmann

Pennsylvania und Georgia gelten als die entscheidenden Rennen bei den Midterms. Die bisherigen Zahlen sorgen für Überraschung.

Enge Duelle: Bei den Midterms in den USA liegen Demokraten und Republikaner in vielen Bundesstaaten gleichauf

Bei den Midterms in den USA liegen Demokraten und Republikaner in vielen Bundesstaaten gleichauf Sensation in Pennsylvania: John Fetterman führt deutlich vor Donald Trumps Kandidat Dr. Mehmet Oz

John Fetterman führt deutlich vor Donald Trumps Kandidat Dr. Mehmet Oz Alles offen in Georgia: Raphael Warnock und Herschel Walker liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

+++ 05.15 Uhr: Hatte John Fetterman bei den Midterms in Pennsylvania vorübergehend einen Vorsprung von fast zehn Prozent, liegt er nun nur noch einen Punkt vor Mehmet Oz. In Georgia haben sich die Vorzeichen sogar gedreht. Jetzt liegt dort der Republikaner Herschel Walker vor Raphael Warnock. Eine Mehrheit von 50 Prozent erzielt aber nach wie vor keiner der beiden.

Update, 04.40 Uhr: Im US-Bundesstaat Georgia liegen Raphael Warnock (D) und Herschel Walker (R) nahezu gleichauf. Aktuelle Prognosen sehen den Demokraten minimal in Führung. Die beiden trennen weniger als 15.000 Stimmen. Bislang sind 74 Prozent aller Stimmen ausgezählt.

Keiner der beiden Kandidaten kommt bislang über die notwendigen 50 Prozent Stimmanteile. Sollte diese Marke von allen Kandidaten unterschritten werden, wird eine Stichwahl am 06. Dezember den Sieger bestimmen.

Midterms in den USA: Demokrat Fetterman auf Siegeskurs

Erstmeldung vom 9. November: Harrisburg - Bei den Midterms in den USA deutet sich ein sensationelles Ergebnis an. Laut aktuellen Ergebnissen führt John Fetterman, Kandidat der Demokraten im Bundesstaat Pennsylvania deutlich vor Dr. Mehmet Oz. Nahezu alle Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Viele Prognosen gingen zuletzt sogar von einem Sieg des Republikaners aus. Doch nun zeigt sich ein ganz anderes Bild.

Zwar sind bislang erst rund 30 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Doch laut US-Medien wie CNN und FiveThirtyEight liegt Fetterman deutlich vorne. Bislang gehen 54 Prozent der gezählten Stimmen an ihn. Oz kommt dagegen nur auf 43 Prozent.

Midterms in den USA: Demokraten führen in Pennsylvania und Georgia

Der Wahlkampf in Pennsylvania wurde vor den Midterms besonders schmutzig geführt. Fetterman, der vor den Zwischenwahlen einen Herzinfarkt erlitt, musste üble Attacken der Republikaner über sich ergehen lassen. Diese beinhalteten Witze über seine Krankheit, sein Gewicht und seine Herkunft.

Doch anscheinend schadete das seine Chancen bei den Midterms nur bedingt. Auch die Unterstützung Donald Trumps für Mehmet Oz könnte nicht ausgereicht haben. Der ehemalige Fernsehmoderator einer pseudowissenschaftlichen Infotainment-Sendung gilt als einen wichtigsten Kandidaten im Kader Donald Trumps. Sollte Oz die Wahl um den Senat in Pennsylvania verlieren, wäre das eine empfindliche Niederlage auch für den weiter hoch ambitionierten Trump.

John Fetterman (r.) steuert bei den Midterms in den USA auf einen sensationellen Sieg zu. © Matt Rourke/dpa

Auch in Georgia steht ein weiterer Kandidat Donald Trumps kurz vor einer Niederlage. Der ehemalige Footballspieler Herschel Walker liegt hinter Amtsinhaber Raphael Warnock zurück. Das Rennen um den Senatssitz in Georgia gilt als einer wichtigsten bei der Frage, wer am Ende die Mehrheit im Senat erringt. (Daniel Dillmann)