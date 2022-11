Wahlen in den USA: Russland macht mit Cartoons Stimmung gegen Demokraten

Von: Daniel Dillmann

Moskau mischt sich nach Berichten aus den USA bei den Midterms erneut in den Wahlkampf ein. Es ist nicht das erste Mal.

Washington, D. C. - Kurz vor den Midterms in den USA machen Nachrichten die Runde, die nur allzu bekannt klingen. Laut eines Berichts des Nachrichtenportals Axios versucht Russland erneut, seinen Einfluss auf nationale Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika geltend zu machen. Eine Gruppe mit Verbindungen nach Moskau soll in sozialen Medien gezielt Wählergruppen vom äußeren rechten Rand ansprechen. Das Ziel laut den Reportern: die „Unterstützung für die Kandidaten der Demokraten zu untergraben.“

Erreicht werden soll das offenbar mit beleidigenden Cartoons, in denen unter anderem Raphael Warnock zu sehen ist. Der 53 Jahre alte Pastor vertritt den US-Bundesstaat Georgia im Senat und tritt bei den diesjährigen Midterms gegen den Republikaner Herschel Walker an. Walker ist ehemaliger Football-Profi und wird von Donald Trump unterstützt. Die Umfragen zu den Midterms sagen ein knappes Rennen zwischen beiden voraus. In dem Cartoon trägt Warnock Kleidung, die wohl aus Afrika stammen soll, schwingt eine Pistole und ruft: „Tut Buße für Eure Anbetung des Weißseins!“

Greift Wladimir Putin mit seiner Troll-Armee den Kandidaten von Donald Trump bei den Wahlen in den USA erneut unter die Arme? © Saul Loeb/afp

Wahlen in den USA: Russland versucht, Einfluss auf die Midterms zu nehmen

Die Cartoons gehen laut Recherchen von Axios auf den „Newsroom for American and European Based Citizens“ zurück. Hinter dem Namen verstecke sich eine rechtsgerichtete Gruppierung, die bereits mehrfach durch die Verbreitung von Fake News aufgefallen ist. Sie war bereits bei der US-Wahl 2020 aktiv und hetzte damals - wenn am Ende auch erfolglos - gegen die Wahl von US-Präsident Joe Biden. Nun scheint sie wieder auf US-Wahlen Einfluss nehmen zu wollen.

Hilfe erhält sie dabei von Russlands „Internet Resarch Agency“, eine Firma mit Sitz in Sankt Petersburg. Im Netz bekannt unter „Putinbots“ oder Troll-Armee soll sie im Auftrag des Kreml Meinungsdiskurse im Internet beeinflussen. Laut US-Geheimdienste wird die Organisation von Jewgeni Prigoschin finanziert. Der russische Oligarch ist Gründer der Söldnerarmee „Wagner“ und enger Vertrauter Wladimir Putins. Seine Trollarmee soll bereits 2015 im Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton Stimmung gegen die Kandidatin der Demokraten gemacht haben.

Wahlen in den USA: Russlands Strategie für die Midterms

Pünktlich zu den Midterms in den USA haben die russischen Bots ihre Arbeit offenbar wieder aufgenommen. Die Cartoons wurden bislang vor allem auf rechtsradikalen Plattformen geteilt, wie zum Beispiel das Social Media Portal „Gab“ oder das Internetforum „patriots.win“.

Neben Hetze gegen Demokraten verfolgt die Gruppe kurz vor den Midterms offenbar noch eine weitere Agenda. Laut Axios seien auch Cartoons und Bilder in Umlauf gebracht worden, die eine Pro-China-Stimmung verbreiten sollen. Wähler:innen in den USA sollen so verwirrt werden, damit sie ihre Stimme bei den Zwischenwahlen gar nicht erst abgeben. Das wiederum reicht in der Regel aus, denn auch die Troll-Armee weiß: Je weniger Leute zur Wahl gehen, desto besser stehen die Chancen der Republikaner auf ein gutes Ergebnis bei den Midterms. (Daniel Dillmann)