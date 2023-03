39 Tote bei Brand in Abschiebezentrum – die Mitschuld der Behörden in Mexiko

Von: Klaus Ehringfeld

Teilen

Kerzen als Ausdruck der Trauer über mindestens 39 Tote nach dem Feuer in einer Sammelstelle für Flüchtende in Ciudad Juárez. © AFP

Mexikos Präsident wollte die „Ursachen der Migration“ angehen. Doch die Tragödie von Ciudad Juárez zeigt, wie gleichgültig und ablehnend das Land mit Flüchtenden umgeht.

Mexiko-Stadt – Als Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador vor mehr als vier Jahren sein Amt antrat, sagte er viele Dinge, die Land und Leute staunen ließen. Und die ihm auch im Ausland und bei Nichtregierungsorganisationen Lob einbrachten. Zum Beispiel zur Migration: „Wir sollten die Ursachen der Migration angehen“, forderte er. Es handele sich bei den Flüchtlingen nicht um Kriminelle, sondern um Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben für sich und ihre Familien seien und die mit Würde behandelt werden müssten. Eine so solide moralische Haltung hatte man von noch keinem Regierenden in Mexiko zu dem Thema gehört. Außer wenn es um die eigene Bevölkerung geht, die bei ihrer Emigration in die USA oft selbst Opfer von Ungerechtigkeiten wurde und wird.

Mexiko: 39 Tote in Abschiebezentrum – Entsetzen über Videos von Brand

Die Mitarbeiter:innen der mexikanischen Migrationsbehörde INM hingegen hatten schon vor der unsagbaren Tragödie von Ciudad Juárez von Anfang dieser Woche den Ruf, keine Helfer:innen in der Not, sondern bestenfalls gleichgültig oder sogar Mittäter:innen zu sein. Jedenfalls dann, wenn sie die Menschen aus Zentralamerika bei ihrer Wanderung durch Mexiko nicht nur nicht unterstützten, sondern sie erpressten, beraubten, in den Knast steckten oder der organisierten Kriminalität übergaben. Mexikos Realität in der Migrationsfrage hat fernab von den schönen Diskursen nichts mit Respekt und Würde zu tun, sondern ist doppelzüngig und scheinheilig.

Das konnte man mit Entsetzen auf den Videos aus dem Abschiebezentrum in Ciudad Juárez sehen. Die Sicherheitskräfte sehen, wie in den Zellen am Montag ein Brand ausbricht und gehen einfach weiter ihrer Tagesordnung nach. Sie gehen dann sogar weg, um nicht dem Rauch ausgeliefert zu sein. Man würde diesen todbringenden Zynismus nicht glauben, wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Die Hilfsorganisation „Refugees International“ brachte es auf den Punkt: „Das INM hat eine lange Geschichte der Misshandlung von Migranten in Mexiko“, sagte jetzt die Lateinamerika-Verantwortliche, Rachel Schmidtke. Hätten sich die betroffenen Mitarbeiter nur ein bisschen verantwortlich gefühlt, „hätte diese Tragödie verhindert werden können“. Der unabhängige Senator Emilio Álvarez Icaza wurde angesichts des qualvollen Todes von 39 Migrant:innen noch deutlicher: „Das ist ein Staatsverbrechen, verdammt noch mal“, rief er am Mittwoch wütend im Oberhaus und kritisierte die Untätigkeit der politischen Kräfte: „Was ist mit ihnen los?“

Biden lagert Migrationspolitik zum Teil nach Mexiko aus

Ja, was eigentlich? Bei Präsident López Obrador ist nicht viel übrig von den hehren Worten von 2019. Was auch damit zu tun hatte, dass der damalige US-Präsident Donald Trump die Pläne zunichte machte. Er erpresste den südlichen Nachbarn, die Menschen aus Guatemala, Honduras und El Salvador schon in Mexiko zu stoppen und gar nicht erst bis an die Grenze der USA kommen zu lassen. Sonst würden die USA, größter und wichtigster Handelspartner Mexikos, Sanktionen verhängen. „Das nennt man dann wohl Realpolitik“, sagt der politische Analyst Jorge Zepeda Patterson ernüchtert.

Auch Trumps Nachfolger Joe Biden lagert einen Teil der Migrationspolitik nach Mexiko aus und sorgt so dafür, dass die Flüchtlinge schon dort gestoppt werden, bevor sie an die Tür der USA klopfen können. In den vergangenen zwei Jahren hat das Land eine Rekordzahl von Migrant:innen in Gewahrsam genommen und dann möglichst in die Heimat abgeschoben. 2022 schickte Mexiko 106 827 Menschen nach Zentralamerika zurück, die USA 89 552. Am Tod der 39 Menschen, von denen 26 aus Guatemala waren, tragen Politiker und Beamtinnen auf vielen Ebenen und in mehreren Ländern Schuld.