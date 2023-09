Mexiko bekommt seine erste Präsidentin

Von: Klaus Ehringfeld

Die Linke Sheinbaum, hier mit ihrer Mutter, scheut die große Bühne und wird eher als eine stille Technokratin beschrieben. © IMAGO/ZUMA Wire

Claudia Sheinbaum und Xóchitl Gálvez konkurrieren als Favoritinnen für die Nachfolge des mexikanischen Präsidenten López Obrador. Porträts von zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Mexiko wird im kommenden Jahr erstmals in seiner Geschichte eine Präsidentin bekommen. Das steht nach der Kandidatenkür bei der Oppositionskoalition und der Regierung so gut wie fest, nachdem die ehemalige Hauptstadtbürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Mittwochabend als Siegerin aus dem Bewerberrennen mit dem früheren Außenminister Marcelo Ebrard bei der Regierungspartei Morena hervorging. Die 61-jährige Physikerin war die Favoritin des im kommenden Jahr scheidenden Linkspräsidenten Andrés Manuel López Obrador.

Schon Tage zuvor hatte das breite Rechts-links-Oppositionsbündnis Frente Amplio die zuvor weitgehend unbekannte Unternehmerin und Politikerin Xóchitl Gálvez benannt. Möglicherweise wird der Unterlegene Ebrard Morena verlassen und als Außenseiter kandidieren. Auch könnte es noch einen weiteren Bewerber aus der Bürgerbewegung Movimiento Ciudadano geben, die in zwei der wirtschaftsstärksten Bundesstaaten des Landes regiert. Aber beide möglichen Bewerber gelten gegen die unübliche mexikanische Frauenpower derzeit als chancenlos.

„Sheinbaum und Gálvez mussten sich einem System stellen, das von und für Männer gemacht wurde, und dieses besiegen“, sagt der Experte für politische Kommunikation Luis Antonio Espino. „Die Tatsache, dass sich zwei Frauen in diesem rauen Sport der mexikanischen Politik durchgesetzt haben, ist ein großer Verdienst“, unterstreicht der Berater bei „Integralia Consultores“.

Sheinbaum setzt auf „Kontinuität mit eigenem Stempel“

Sheinbaum soll die Umgestaltung Mexikos zu einem gerechteren Staat weiterführen, die ein zentraler Baustein der Präsidentschaft von López Obrador ist. Sie stammt von jüdischen Einwanderer:innen aus Bulgarien und Litauen ab und hat schon klar gemacht, wie ihre Kampagne aussehen wird. Sie verkauft sich als „Kontinuität mit eigenem Stempel“.

Sheinbaum gilt im Moment als aussichtsreichste Bewerberin, weil sie López Obradors Favoritin ist und weil er und seine Regierung in Mexiko noch immer eine Zustimmung von knapp zwei Dritteln haben. Dies ist nach fast fünf Jahren Regierung eine ungewöhnlich hohe Akzeptanz.

Anders als López Obrador scheut Sheinbaum allerdings die große Bühne. Sie war bisher weit entfernt von der populistischen Rhetorik ihres Mentors. Sie wägt Worte hingegen sehr genau ab und wirkt auf einer Tagung von Wissenschaftlern besser aufgehoben als auf einer Bühne vor jubelnden Massen. Für Berater Espino ist es „paradox, dass die Anwärterin auf die Nachfolge eines Massenführers wie López Obrador eher eine stille Technokratin“ ist. „Eigentlich lehnen Populisten solche Politiker radikal ab.“ Auch inhaltlich könnte Sheinbaum kaum weiter von López Obrador entfernt sein.

Während der Präsident ein dickköpfiger Linker alter Schule ist, dem die ökologische Wende, Frauenrechte und die Zivilgesellschaft suspekt sind, ist Sheinbaum genau das Gegenteil. Sie sieht sich selbst als Feministin und setzt sich für die kulturelle Vielfalt, die Umwelt, die Verteidigung der indigenen Völker und die reproduktiven Rechte der Frauen ein. Herausforderin Gálvez geht für das ungewöhnliche Bündnis aus der konservativen PAN, der linksliberalen PRD und der alten Hegemonialpartei PRI ins Rennen. Die 60-Jährige, die einen indigenen Vater hat, muss drei Parteien unterschiedlichster Couleur vertreten und eine ebenso uneinheitliche Wählerschaft für sich gewinnen, wenn sie im Juni 2024 die Präsidentschaft in der zweitgrößten Volkswirtschaft Lateinamerikas erobern will.

Gálvez ist ungewöhnlich informell

Gálvez, die immer fröhlich scheint, oft mit dem Fahrrad durch Mexiko-Stadt radelt, ist ungewöhnlich informell und auch für ihre lockere und schlagfertige Art berühmt. Sie bezeichnet ihre politische Ausrichtung selbst als „Mitte bis Mitte-links“. Gálvez wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater – ein indigener Otomi-Lehrer – sei Alkoholiker gewesen, sagte sie kürzlich.

Gálvez ist wiederholt mit dem Präsidenten aneinandergeraten, vor allem wegen der hohen Gewaltrate und dem organisierten Verbrechen in Mexiko. Man brauche „Eier“, um die Kartelle kleinzukriegen, sagte sie.

In seiner typischen Rhetorik warf López Obrador ihr vor, die Kandidatin der „Oligarchen“ und der „Konservativen“ zu sein.

Gálvez, die immer fröhlich scheint, ist für ihre lockere und schlagfertige Art bekannt. © AFP