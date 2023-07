Merz in AfD-Nöten: Jetzt wollen er und die CDU das Thema einfach wegwischen

Von: Stephanie Munk

Teilen

Friedrich Merz und die CDU wollen die Diskussion zur AfD beenden. Auch „Personaldebatten“ stünden jetzt nicht an, so Merz – stattdessen sehe er andere Probleme.

Berlin – Aufstehen, Krone richten, weitermachen – so wünschen es sich offenbar Teile der CDU für ihren Parteichef Friedrich Merz. Seit dem Wochenende sorgen Aussagen des CDU-Vorsitzenden zum Umgang mit der AfD für nicht abreißende Diskussionen.

Merz hatte im ZDF-Sommerinterview eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen. Sogar innerhalb der CDU selbst gab es darauf verärgerte Reaktionen. Merz wurde ein Mangel an Führungsstärke und fehlende Eignung als Kanzler attestiert.

„Geradeaus schauen“: Friedrich Merz (CDU) will die Debatte um seine Person beenden. © IMAGO/Chris Emil Janssen

CDU-Politiker Frei fordert Ende der Debatte um Merz und die AfD

Der Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, forderte die Partei jetzt auf, die Diskussion zu beenden. „Friedrich Merz steht persönlich für eine glasklare Abgrenzung zur AfD, zu dieser Debatte ist alles gesagt“, sagte Frei der Rheinischen Post. Man solle jetzt wieder über andere Probleme sprechen, forderte er: Die Bürger hätten einen Anspruch darauf, dass sich die Union auf die aktuellen Herausforderungen konzentriere.

Merz droht die Union seit den umstrittenen AfD-Sätzen in eine Führungskrise zu reißen: Seit dem Sommerinterview wird auch wieder diskutiert, ob er für die Union der beste Kanzlerkandidat ist. Parteiinterne Konkurrenzen wie Henrik Wüst oder CSU-Chef Markus Söder könnten sich in Stellung bringen. Frei will auch dieses Thema im Kern erstickt sehen: Eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur stehe derzeit nicht an, sagte er. „Diese Frage wird im Spätsommer 2024 entschieden.“

Merz lehnt Debatte um Kanzlerkandidatur ab

Auch Merz äußerte sich mittlerweile zur Diskussion um seine Person: Er lehne eine Debatte über die Kanzlerkandidatur der Union ab, stellte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa klar. Er habe mit CSU-Chef Söder verabredet, dass man im Spätsommer 2024 - also in etwa einem Jahr – einen gemeinsamen Vorschlag machen werde. „Das werden wir in Ruhe besprechen, wann und wie wir das genau machen“, so Merz. Entscheidende Aufgabe der CDU sei derzeit ihre „inhaltliche Erneuerung“ so Merz. Diese komme „gut voran“.

Die Union erweckte in jüngster Zeit den Eindruck, sie wolle nach den Merkel-Jahren der Politik der Mitte wieder weiter nach rechts rücken. Unionsfraktion-Geschäftsführer Thorsten Frei plädierte jüngst dafür, das Recht des Einzelnen, in Europa Asyl zu beantragen, abzuschaffen und durch Kontingente zu ersetzen. Merz nannte dies einen „guten und wichtigen Beitrag“. Auch die Ernennung von Carsten Linnemann zum neuen CDU-Generalsekretär wird als Versuch gewertet, das konservative Profil zu schärfen.

Im Gespräch mit der dpa sagte Merz, die CDU solle nicht „nach rechts oder links schielen, sondern geradeaus schauen und die eigenen Positionen klären.“ Es gehe darum, „dass wir CDU pur formulieren.“ Spekulationen über Koalitionen oder Personaldebatten seien derzeit nicht angebracht. „Wir bearbeiten nur die Themen, die heute auf dem Schreibtisch liegen.“

Merz trat mit ZDF-Sommerinterview Welle der Empörung los

Merz hatte im ZDF-Sommerinterview am Sonntag zwar bekräftigt, dass die Union nicht mit der AfD kooperieren werde. Er beschränkte dies aber auf „gesetzgebende Körperschaften“, etwa auf europäischer, Bundes- oder Landesebene.

Wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt worden seien, dann seien das demokratische Wahlen, meinte Merz. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“

Als nach dieser Aussage sofort Kritik aufbrandete, schrieb Merz dann am Montag auf Twitter: „Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt: Die Beschlusslage der CDU gilt. Es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben.“

Angela Merkel: Die wichtigsten Momente ihrer Karriere Fotostrecke ansehen

CDU-Ministerpräsident Kretschmer fordert „pragmatischen Umgang“ mit AfD

Neues Öl ins Feuer zur Debatte zum Umgang mit der AfD gießt allerdings nun der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Er äußerte sich ähnlich wie Merz im ZDF-Sommerinterview und plädierte für einen „pragmatischen Umgang“ mit der Partei. Eine „lupenreine Trennung“ sei bei Sachentscheidungen auf kommunaler Ebene nicht durchzuhalten, sagte Kretschmer der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Städten und Gemeinden reiche es nicht zu sagen: „Wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist.“

Kretschmer mahnte jedoch, allen Beteiligten auf der kommunalen Ebene müsse immer klar sein, mit welcher Sorte Partei sie es bei der AfD zu tun hätten. „Die Frau oder der Mann, die dort für die AfD sitzen, mögen sie noch so angesehene Handwerker oder bekannt in einem Ort sein, sind Mitglieder einer Partei, die mit diesem Land Schlimmes vorhat“, sagte der Sachse.

AfD-Wählern sei wahrer Kern der Partei nicht bewusst

Vielen Wählern sei der wahre Kern der AfD offenbar nicht bewusst. Deshalb dürfe man es sich mit Ausgrenzung und Brandmauern nicht zu leicht machen, sondern müsse erläutern, was drohe, wenn die AfD an die Macht kommen sollte. Am Wochenende hält die AfD ihren Parteitag ab, ein Parteienforscher appelliert im Vorfeld an die Ampel-Regierung und die Union. (smu mit Material von dpa und AFP)