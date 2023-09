Menschenrechtspreis von Pro Asyl: An der Seite der Opfer rechter Gewalt

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

Heike Kleffner vertritt die Opferberatungsstellen. © Martin Neuhof/Herzkampf

Die Stiftung Pro Asyl verleiht den Menschenrechtspreis in diesem Jahr an Aktive gegen Rassismus: Heike Kleffner, Ibrahim Arslan und Sultana Sediqi.

Die Stiftung Pro Asyl verleiht am heutigen Samstag in Frankfurt ihren Menschenrechtspreis an den Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) sowie an deren Netzwerkpartner:innen und Betroffene. „Mit dieser Auszeichnung stellt sich Pro Asyl an die Seite der Opfer rassistischer Gewalt“, sagte die Vorsitzende des Stiftungsrates, Halima Gutale.

Überreicht wird der Preis an Heike Kleffner, Ibrahim Arslan und Sultana Sediqi. Er ist mit 5000 Euro pro Preisträger:in dotiert. Die freie Journalistin Kleffner, die auch für die Frankfurter Rundschau schreibt, ist seit 2018 Geschäftsführerin des VBRG. Arslan hat als Kind den rassistischen Brandanschlag von Mölln 1992 überlebt und leistet Bildungs- und Vernetzungsarbeit gegen Rassismus. Sediqi ist Gründerin der Initiative „Jugendliche ohne Grenzen“ in Thüringen und unterstützt Jugendliche und Frauen, die diskriminiert werden.

Gemeinsam forderten Pro Asyl und der Beratungsverband ein Bleiberecht für die Betroffenen von rassistisch und rechts motivierten Übergriffen. „Wenn demokratische Parteien sich jetzt nicht entschlossen und unmissverständlich öffentlich für das Recht auf Asyl und für ein Bleiberecht der Opfer rassistischer Gewalt einsetzen, dann zerbröselt das Fundament unserer Demokratie: die Würde des Menschen“, warnte Gutale.

Kritik an Leerstellen beim Opferschutz

Nach Auffassung der Organisationen ist eine Erweiterung des Aufenthaltsgesetzes um den Opferschutz „überfällig“. Das Problem: Menschen ohne festen Aufenthaltsstatus haben aufgrund der Vorschriften oft keine andere Wahl, als am Tatort von Übergriffen und in der Nähe der Täter:innen wohnen zu bleiben. Zudem droht ihnen oft die Abschiebung. „Es kann nicht sein, dass Täter:innen profitieren, weil abgeschobene Opfer nicht mehr als Zeug:innen in Strafverfahren aussagen können“, urteilen Pro Asyl und der VBRG. Kleffner sagte: „Die Straflosigkeit in vielen Fällen rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt und die Normalisierung rassistischer Diskurse entmutigt die Angegriffenen und stärkt die Täter:innen, ihre Sympathisant:innen und Nachahmer:innen.“

Die Stiftung Pro Asyl sieht die Ehrung als „Zeichen der Solidarität mit den Angegriffenen und eine Unterstützung der demokratischen Zivilgesellschaft – in einer Zeit, in der in Deutschland täglich Menschen aus rassistischen, rechten, antisemitischen und vermehrt auch aus trans- und queerfeindlichen Motiven angegriffen werden“. Der VBRG setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2014 für Menschen ein, die rechte Gewalt erlitten haben.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), schloss sich dem Lob für den Verband der Beratungsstellen an. „Sie setzen die Perspektive der Betroffenen in den Mittelpunkt und sind eine laute und starke Stimme für deren Belange“, sagte Alabali-Radovan.

Ibrahim Arslan, Opfer von und Aktivist gegen Rassismus. © Sabrina Richmann

Sultana Sediqi engagiert sich von Erfurt aus gegen Rassismus. © Privat.