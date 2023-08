Menschenfeindliche AfD-Position zu Inklusion

Sozialverbände und Gewerkschaften zeigen sich bestürzt über Höckes Äußerungen im MDR-Sommerinterview.

Der Lehrermangel, die schleichende Digitalisierung und die Wissenslücken vieler Schüler und Schülerinnen nach der Pandemiezeit - all das sind akute Probleme, mit deren Lösung sich deutsche Parteien im Bereich der Bildungspolitik beschäftigen müssen. Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD in Thüringen, wo die Partei vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft wird, sieht jedoch an einer ganz anderen Stelle ein „dringliches Problem“.

„Wir müssen das Bildungssystem auch von Ideologieprojekten befreien, beispielsweise von Inklusion, beispielsweise vom Gender-Mainstream-Ansatz“, sagte Höcke im am Mittwochvormittag im MDR-Sommerinterview mit Moderator Lars Sänger. Sozialverbände und Gewerkschaften zeigten sich nach den Äußerungen des 51-Jährigen nachhaltig schockiert.

Tabubruch und Skandal

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK reagierte empört auf Höckes Gedanken, das Thema Inklusion als reines Ideologieprojekt abzutun. „Durch Höckes-Äußerungen zeige sich einmal mehr, welch geringen Stellenwert die AfD Menschen mit körperlich und geistigen Einschränkungen einräumt“, sagt Bentele und ergänzt: „Heute sind es Migranten und geflüchtete Menschen, Menschen mit Behinderungen und Frauen, denen die AfD dreist und unverhohlen ihre Rechte abspricht, morgen sind es vielleicht schon Seniorinnen und Senioren, Pflegebedürftige und ärmere Menschen.“ Höckes Äußerungen würden einmal mehr offenbaren, dass es nicht das Ziel der AfD sei, allen Menschen im Land gleiche Chancen auf Teilhabe zu ermöglichen, so die VdK-Präsidentin.

Auch die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe Ulla Schmidt zeigte sich entsetzt über Höckes Auslassungen zum Thema Inklusion. „Dieses Recht in Frage zu stellen, erachten wir als Tabubruch und schlicht als Skandal. Angesichts dieser menschenfeindlichen Haltung können wir nur ahnen, wie Herr Höcke mit Menschen mit Behinderung umgehen möchte“, sagt die Vorsitzende der Lebenshilfe.

Neben den beiden Sozialverbänden äußerten sich auch Gewerkschaftsvertreter:innen schockiert. „Jedes Kind, jeder Jugendliche hat das Recht, inklusiv – also an einer Regelschule – unterrichtet zu werden“ sagt Anja Bensinger-Stolze, Leiterin des Organisationsbereich Schule bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Gefahr für die Demokratie

Christina Marx, Bereichsleiterin für Kommunikation der Organisation „Aktion Mensch“ bezeichnete Höckes Äußerungen als einen „Angriff auf die Menschenwürde“. Gemeinsames Aufwachsen und Lernen von Anfang an befähigten dazu, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – genau das brauche eine zukunftsorientierte Gesellschaft, so Marx.

Neben Verbänden und Gewerkschaften reagierten auch Vertreter:innen demokratischer Parteien empört auf Höckes-Äußerung. Die Grünen-Politikerin Marina Weisband mahnte: „Die AfD ist eine rechtsradikale Partei, die versucht, die Freiheiten und Rechte, die sie in einer Demokratie hat, zu missbrauchen, um diese Demokratie abzuschaffen.“

Der Präsidentin des Bayrischen Landtags Ilse Aigner (CSU) zufolge „verletzt die AfD die Menschenwürde ganzer Personenkreise mit Hass und Hetze“. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) sieht die AfD als größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland seit 1949 und äußerte sich besorgt: „Wenn ich heute einen Björn Höcke sehe, einen Mann, der offen verfassungsfeindliche Ziele vertritt, weiß ich: Sie sind wieder da. Und wir müssen uns wieder wehren.“