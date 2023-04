„Menschen brauchen mehr Zeit“

Von: Friederike Meier

Die Care-Aktivistin und Buchautorin Gabriele Winker spricht über die positiven Auswirkungen einer Revolution der Sorgearbeit für das Klima und soziale Beziehungen.

Frau Winker, Sie haben das „Netzwerk Care Revolution“ mitgegründet. Was verstehen Sie unter einer Care Revolution?

Care Revolution ist eine Transformationsstrategie, mit der wir politisch-ökonomische Rahmenbedingungen schaffen wollen, unter denen alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Gleichzeitig muss die nichtmenschliche Natur respektiert werden. Wir streben einen Wandel an, damit alle derzeit lebenden Menschen, aber auch die nachfolgenden Generationen, gut leben können. Dabei haben wir sowohl die nichtentlohnte familiäre und ehrenamtliche Sorgearbeit als auch den entlohnten Care-Bereich im Blick, also etwa Pflegekräfte und Erzieher:innen. Wir gehen davon aus, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die auf Solidarität und Sorge umeinander aufbaut. Denn ohne gelingende soziale Beziehungen ist kein gutes Leben möglich. Damit wählen wir die Sorgearbeit als Bezugspunkt der gesellschaftlichen Veränderung.

Was macht das Netzwerk genau?

In den zehn Regionalgruppen des Netzwerks und zusammen mit zirka 80 Initiativen im deutschsprachigen Raum engagieren wir uns seit 2014 für bessere Rahmenbedingungen für Sorgearbeitende sowie für Menschen mit hohem Sorgebedarf. Wir setzen uns für verbesserte Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem und in Kitas ein, unterstützen beispielsweise Verdi bei Streiks im Krankenhaus oder im Sozial- und Erziehungsbereich. Wir skandalisieren die geschlechter- ungleiche Verteilung der Sorgearbeit und fordern deren Anerkennung als gesellschaftlich notwendige Arbeit, z. B. am 8. März oder am 1. Mai. Als wir anfingen, war Sorgearbeit überhaupt kein Thema. Dass wir in den Medien inzwischen ganz viel über die Arbeitsbedingungen von Erzieher:innen und Pfleger:innen erfahren, ist schon eine Veränderung. Auch auf die Überforderung von berufstätigen Menschen mit hohen familiären Sorgeaufgaben wird inzwischen häufiger hingewiesen.

Sie schreiben in Ihrem Buch von der Belastung der Menschen. Worin zeigt sich diese?

Bis in die 1970er-Jahre hinein hatten wir das Ernährermodell. Die sogenannte Hausfrau war für die gesamte familiäre Sorgearbeit zuständig und meist finanziell vom Ehemann abhängig. Dagegen lief nicht nur die Frauenbewegung Sturm, sondern das Konzept wurde auch für Unternehmen wegen der hohen Löhne für die „Familienernährer“ zu teuer. Im Neoliberalismus ist heute jede erwerbstätige Person für das eigene Einkommen verantwortlich. Und zwar unabhängig von der Anzahl der zu versorgenden Kinder oder der zu betreuenden Angehörigen. Allerdings ist dieses neoliberale Modell für Menschen mit umfangreichen Sorgeaufgaben nicht durchzuhalten. Wir haben die Situation, dass Leben unter Armutsbedingungen und/oder sehr hohe Arbeitsanforderungen zur alltäglichen Realität werden. In der Folge kommt die Sorge für sich selbst zu kurz. Das führt zu einer Zunahme an psychischen Erkrankungen. Ebenso bleiben wichtige Bedürfnisse von Kindern und anderen Menschen unerfüllt, die auf Sorge angewiesen sind.

Sie stellen eine Parallele her zwischen der Klimakrise und der Überlastung vieler Menschen durch Care-Arbeit. Wo ist der Zusammenhang?

Zunächst hat die Klimakatastrophe natürlich unmittelbare Auswirkungen auf Sorgebeziehungen. Denn damit Menschen füreinander sorgen können, brauchen sie einen stabilen, unterstützenden Rahmen. Dieser wird durch die vielfältigen Folgen der Erderwärmung immer weiter erschüttert.

Was meinen Sie genau?

Dass Kinder auf die Welt kommen, um die sich Eltern kümmern, wohl wissend, dass die Kinder die Lebensbedingungen, unter denen ich als älterer Mensch groß geworden bin, nicht mehr vorfinden werden. Weil die Hitze und Trockenheit auch Europa erreichen wird. Auch werden viel mehr Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Unter diesem Eindruck Kinder zu erziehen, für die sich Eltern ja nur das Allerbeste wünschen, ist enorm schwierig und führt oft zur Verdrängung des Problems.

Und die anderen Aspekte?

Zur Person Gabriele Winker ist Sozialwissenschaftlerin und Care-Aktivistin. Bis 2019 war sie Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies an der TU Hamburg. Sie ist Mitbegründerin des Netzwerks „Care Revolution“. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel „Solidarische Care-Ökonomie. Revolutionäre Realpolitik für Care und Klima“ (transcript-Verlag, 2021).

Wir verstehen unter Sorge nicht nur eine Tätigkeit, sondern auch eine Haltung. Sie betont die Bedeutung sorgender und solidarischer Beziehungen. In diesem Sinne tragen heute in Europa lebende Menschen auch Verantwortung für die Lebensbedingungen der Menschen im globalen Süden oder der zukünftigen Generationen. Auch den Bezug auf die nichtmenschliche Natur begreifen wir als Sorge. Und schließlich sehen wir die Ursachen sowohl der rapide zunehmenden Erderwärmung als auch der wachsenden Zahl erschöpfter Menschen im kapitalistischen Wirtschaftssystem. Familiäre und ehrenamtliche Sorgearbeit, aber auch die nichtmenschliche Natur gelten als unentgeltlich und als scheinbar uneingeschränkt nutzbare Ressourcen. Die Atmosphäre wird als Abfalleimer genutzt für die Treibhausgase. Und es wird keine Rücksicht auf die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit genommen. Der konkurrenzgetriebene Wachstumszwang ist der kapitalistischen Gesellschaft immanent. Wachstum bedeutet, dass immer mehr Stoffe und Lebenszeit in diesen Kapitalverwertungsprozess eingesaugt werden. Konkurrenz bedeutet, dass möglichst wenig Mittel für die Sorge aufgewandt werden.

Was bringt es, diese beiden Themen zu verbinden?

Wir stehen vor einer riesigen Aufgabe, profitorientiertes Wirtschaften zunächst zumindest einzuschränken und letztlich zu überwinden. Es sind tiefgreifende Veränderungen innerhalb kurzer Zeit nötig, um diesen Kollaps der Ökosysteme zu verhindern und gleichzeitig die Krise der Care-Arbeit zu überwinden. Um all das zu erreichen, ist aus meiner Sicht die gesellschaftliche Mobilisierung sehr vieler Menschen notwendig. Dies erfordert insbesondere auch eine verstärkte politische Zusammenarbeit von aktiven Klima -und Care-Gruppen. Wir müssen zunächst noch unter kapitalistischen Bedingungen Elemente einer solidarischen Care-Ökonomie voranbringen. Dazu gehören solidarisch geführte Einrichtungen der Care-Infrastruktur, Krankenhäuser, Pflegeheime, sowie etwa in der Landwirtschaft, im Energie- und Verkehrsbereich. Dazu gehört auch Zeit für gemeinschaftliche Experimente, etwa im ökologischen Bereich, oder Projekte, in denen gegenseitige Unterstützung gelebt wird.

Das ist ein großes Ziel. Was wären die konkreten Schritte auf dem Weg dorthin?

Zentral ist für mich eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit auf nicht mehr auf 30 Stunden pro Woche. Menschen brauchen deutlich mehr Zeit, als momentan in Vollzeit berufstätigen Eltern zur Verfügung steht. Alle sollen sich an der unentlohnten Sorgearbeit beteiligen können. Grundlegend ist, dass diese Verkürzung mit einem Lohnausgleich für schlechter verdienende Beschäftigte einhergeht und dass dadurch die Arbeits-Intensität nicht steigt. Auch das Budget für Gutverdienende für das Zweitauto oder das Segelboot würde darüber reduziert. Damit verringert sich das gesamte Volumen der Erwerbsarbeit und die Gesellschaft ist gezwungen, eine Debatte über den Stellenwert einzelner Wirtschaftsbereiche zu führen.

Die Produktion welcher Güter soll abgebaut werden und in welchem Umfang soll gleichzeitig das Gesundheits- und Bildungswesen aufgebaut werden?

Eine solche Reflexion kann durch Produktionsverbote, beispielsweise von Verbrennungsmotoren, und öffentliche Investitionslenkung einen großen Beitrag dazu leisten, die Erderwärmung tatsächlich zu begrenzen. Denn wenn die Güterproduktion zugunsten des Care-Sektors eingeschränkt wird, sinken die Treibhausgas-Emissionen, weil sie im Bereich der personennahen Dienstleistungen deutlich geringer sind als im Bereich der Güterproduktion.

Die Konsequenz wäre also, dass die Wirtschaft schrumpft.

Ja. Das darf man ja heute kaum sagen. Aber wir können damit viel gewinnen. Das ist der positive Aspekt, den wir aus Care-Perspektive zur Klimadebatte beitragen können. Im Vordergrund steht nicht der Verzicht. Vielmehr sind wir weniger erwerbstätig, um dafür Zeit für andere Dinge zu haben: Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für Freund:innen, für Menschen in Not, für politisches Engagement, für Ehrenamt, für Hobbys, für die Sorge um uns selbst.

Was ist noch nötig?

Wir brauchen eine individuelle Absicherung, zum Beispiel durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die öffentliche soziale Infrastruktur muss ausgebaut werden, gebührenfrei gestaltet werden und die Qualität muss durch Ausbildung von mehr Fachpersonal steigen. Dafür müssen selbstverständlich auch die Löhne beispielsweise von Erzieher:innen und Altenpflegekräften steigen. Außerdem geht es uns darum, vielfältige Lebensentwürfe zu unterstützen, etwa durch Gemeinschaftsprojekte im Stadtteil oder im Dorf. Davon gibt es schon viele, die neue Wege ausprobieren, sie sollten deshalb auch vom Staat finanziell unterstützt werden. Ich denke dabei zum Beispiel an Nachbarschaftszentren, Mehrgenerationenhäuser, aber auch an Betriebe wie Polikliniken oder der solidarischen Landwirtschaft. Durch diese Schritte lassen sich schon innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise wesentliche Verbesserungen der Rahmenbedingungen für Sorgebeziehungen und für Klimaschutz erreichen. Und mit einer solchen Perspektive steht auch nicht mehr im Fokus, was wir alles verlieren, wenn wir beispielsweise auf Flüge oder hohen Fleischkonsum verzichten. Sondern der Gewinn an Lebensqualität steht im Mittelpunkt, der durch genügend Zeit und Raum für soziale Beziehungen entsteht.

