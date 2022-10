Melonis Pläne: Wie Italien den Klimawandel bekämpfen will – Fachleute skeptisch

Italien

Italien hatte im Sommer mit schweren Dürren und Überschwemmungen zu kämpfen. Nun verkündet Meloni, dass sie reagieren müsse.

Rom – Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni will sich für Klimaschutz einsetzen. „Die Ökologie wurde von der Linken militärisch besetzt“, sagte sie bei einer im Internet übertragenen Veranstaltung. Ihre Partei liebe die Umwelt. Obendrein verspricht Meloni, dass sie Co2-Emissionen senken könne, ohne dass es zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit komme. Ob das tatsächlich möglich ist, ist in der Wissenschaft allerdings mindestens sehr umstritten.

Meloni und ihre Partei „Brüder in Italien“ haben laut Politico eine Erklärung der rechten Parteien unterzeichnet, um auf die Klimakatastrophe zu reagieren. In der Erklärung heißt es: „Wir müssen gemeinsam viel mehr tun, um die Bedrohung durch den Klimawandel zu bekämpfen“, und fügt hinzu: „Wir werden diese Ziele nicht erreichen, indem wir der Wirtschaft schaden oder einen ausschließlich staatlich gelenkten Ansatz verfolgen. Wir müssen uns das Fachwissen und die Kreativität von Unternehmen und Unternehmern zunutze machen“.

Melonis Italien erkennt die Klimakatastrophe an

Theoretisch erkennt Italien somit die Klimakatastrophe an. Das Land gilt in Europa als eines der am meisten gefährdeten in Europa und muss sich noch immer von Sommer-Hitze, Gletscherschmelzen und Überschwemmungen erholen. Der Beschluss markiert auch einen Bruch mit anderen rechtsgerichteten Parteien wie den Republikanern in den USA, die den Klimawandel leugnen. .

Es ist jedoch unklar, wie viel von Melonis Klimapolitik rhetorischer Natur ist und wie viel echte Taten beinhaltet. Meloni bezeichnete den Green Deal der EU, der das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 gesetzlich festschreibt, kürzlich noch als „Klimafundamentalismus“. Sie ist auch skeptisch über den Umfang der Finanzmittel, die für den grünen Wandel bereitgestellt werden, und möchte die Art und Weise überprüfen, wie Italien 191 Milliarden Euro aus dem Konjunkturfonds der EU ausgeben muss.

Ob Meloni sich fürs Klima einsetzen wird, muss sich zeigen

„Die Mittel des Konjunktur- und Resilienzfonds sind nicht unbegrenzt. Wir müssen strategische Entscheidungen darüber treffen, wo wir die Mittel einsetzen. Die Prioritäten, die vor dem Krieg in der Ukraine von der EU und der italienischen Regierung festgelegt wurden, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr im Fokus. Ich habe auch strategische Zweifel daran, dass das Endziel der grüne Übergang ist, der unter Umweltgesichtspunkten nicht die beste Lösung ist“, sagte sie Mitte Mai auf einem Forum zu Mittelmeerfragen.

Claudio Baccianti, Projektleiter bei der grünen Denkfabrik Agora Energiewende, sagte, dass es für Meloni schwierig sein wird, die Prioritäten bei den Konjunkturausgaben zu ändern, und fügte hinzu, dass Brüssel die Zahlungen einfrieren könnte, wenn Rom die EU-Regeln bricht. Gegen geflüchtete Menschen ist sie weiterhin. (mse)