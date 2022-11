Meloni streitet mit Macron: Italiens Staatspräsident muss eingreifen

Von: Moritz Serif

Giorgia Meloni ist bekannt für ihre antifranzösische Haltung. Die Regierungschefin Italiens liegt nun auch mit Emmanuel Macron im Streit.

Rom/Paris – Die neue italienische Regierung unter Giorgia Meloni ist erst seit ein paar Wochen im Amt und schon gibt es Streit mit Frankreich. Thema ist die Aufnahme von Migrant:innen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella telefonierte in der Angelegenheit persönlich mit Präsident Emmanuel Macron.

Das italienische und das französische Präsidialamt erklärten laut Politico in einer gemeinsamen Erklärung, dass sich die beiden Staatsoberhäupter über die „große Bedeutung“ der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und über die Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit sowohl im bilateralen Bereich als auch innerhalb der Europäischen Union einig seien.

Meloni hat Streit mit Macron: Staatspräsident muss schlichten

Der Staatspräsident hat in Italien eine weitgehend zeremonielle Rolle und ist laut Verfassung befugt, im Falle eines Regierungszusammenbruchs einzugreifen. Mattarella, der ein gutes Verhältnis zu Macron pflegt und im vergangenen Jahr an der Ausarbeitung eines Kooperationsvertrags zwischen Italien und Frankreich mitgewirkt hat, unternahm jedoch den ungewöhnlichen Schritt, öffentlich einzugreifen, um den Streit zwischen Premierminister Meloni und Macrons Regierung zu schlichten.

Stefano Ceccanti, ein Verfassungsrechtler und hochrangiges Mitglied der Demokratischen Partei, sagte, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Präsidenten, die sieben Jahre im Amt sind und daher mehr Zeit haben, Beziehungen aufzubauen, in internationalen Angelegenheiten helfen, da italienische Regierungen oft nur kurzlebig seien. „Ungewöhnlich ist, dass dieser Aufruf öffentlich gemacht wurde, und zwar sofort“, sagte er. „Indem Mattarella es dieses Mal öffentlich macht, hilft er der Regierung, indem er zeigt, dass das Problem gelöst ist, um den Vorfall zu einer Fußnote zu machen.“

Emmanuel Macron und Giorgia Meloni. © IMAGO/Filippo Attili/Us Palazzo Chigi

Streit mit Macron war nur „Missverständnis“, sagt Meloni

Meloni sagte, der Streit mit Frankreich sei das Ergebnis eines „Missverständnisses“ und bezeichnete die französische Haltung als „aggressiv“. Letzte Woche hatte Paris seine Pläne zur Aufnahme von 3.500 Menschen im Rahmen des EU-Umverteilungsmechanismus eingefroren und eine Verstärkung der Grenzen angekündigt, nachdem Italien ein Boot mit Geflüchteten zum Anlegen in Toulon umgeleitet hatte.

Italien geriet unter den großen EU-Volkswirtschaften zunehmend in die Isolation, nachdem sich Spanien und Deutschland am Wochenende auf die Seite Frankreichs gestellt hatten. Der deutsche Botschafter in Rom twitterte, dass die NGO-Schiffe, die Hunderte von Migranten aus dem Meer gerettet haben, „unsere Anerkennung und Unterstützung verdienen“.

Meloni ist für ihre antifranzösische Haltung bekannt

Meloni ist seit langem für ihre antifranzösische Haltung bekannt und hat erklärt, dass sie die italienischen Interessen in der EU durchsetzen wird. Vor zwei Wochen traf sie Macron in Rom, und die beiden versprachen, zusammenzuarbeiten, aber Beamte erwarteten Auseinandersetzungen über Themen wie die Migration. (mse)