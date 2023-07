Mehr Lebendspenden erwünscht

Von: Ursula Rüssmann

Teilen

In einer Klinik in Nordrhein-Westfalen implantiert ein Ärzteteam einem erkrankten Menschen eine Niere (Archivbild). © imago/photothek

Das Bundesgesundheitsministerium forciert Verbesserungen bei Nierentransplantationen. Das Ausland macht vor, wie es gelingen kann.

Angesichts der schweren Krise bei der Organspende in Deutschland bereitet das Bundesgesundheitsministerium (BMG) seit kurzem Erleichterungen bei der Organlebendspende vor. Konkret arbeite die zuständige Fachabteilung an einem „Arbeits- bzw. Diskussionsentwurf zur rechtlichen Ermöglichung von Überkreuznierenlebendspenden“, teilte ein Ministeriumssprecher der Frankfurter Rundschau auf Anfrage mit. Nach FR-Informationen wird mit Ergebnissen noch in diesem Jahr gerechnet.

Bei der Überkreuz- oder Crossover-Nierenlebendspende handelt es sich um eine Art Nierentausch zwischen mindestens zwei Spender-Empfänger-Paaren. In Deutschland sind Nieren-Lebendspenden bisher nur erlaubt und werden von den Krankenkassen bezahlt, wenn spendende und kranke Person sich eng verbunden sind. Paragraf 8 des Transplantationsgesetzes (TPG) erklärt Lebendspenden von Nieren oder Teillebern nur für zulässig etwa unter Verwandten, Ehepaaren und Personen, die sich „in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen“.

Organmangel: Im Ausland viel mehr Spenden

Oft ist eine solche Spende zwischen sich eng verbundenen Menschen aber wegen Gewebeunverträglichkeiten nicht möglich. Bei einer Anhörung des Bundestags-Gesundheitsausschusses im April erklärte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV), in 40 Prozent der Fälle lägen Unverträglichkeiten vor. Nach den Erfahrungen von Klemens Budde, Transplantationschef der Berliner Universitätsklinik Charité, wird dadurch fast jede zehnte Lebendspende-Transplantation unmöglich gemacht.

In Ländern wie Spanien, Schweiz, Österreich, Türkei, USA, Australien und Neuseeland sind in solchen Fällen Crossover-Spenden erlaubt und gehören inzwischen zum Therapiestandard. Dabei geht die gespendete Niere nicht an die nahestehende Person, sondern „über Kreuz“ an eine passende Empfängerin oder einen Empfänger eines zweiten Paares, das untereinander ebenfalls nicht kompatibel ist. Dieser Tausch kann auch unter mehreren Paaren erfolgen. Und auch grenzüberschreitend: Das Uniklinikum AKH Wien vermeldete im Januar stolz, soeben sei einem Wiener die Niere einer Lebendspenderin aus Israel implantiert worden. Im Gegenzug wurde seinem Bruder eine Niere entnommen, die in Israel verpflanzt wurde. Transportiert wurden beide Nieren mit demselben Flieger.

Organmangel: Überkreuz-Spenden sollen möglich werden

Das BMG will nun Crossover-Spenden auch für Deutschland ermöglichen. Zudem würden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau eines Lebendspendeprogramms geprüft, so der Sprecher. In einem solchen Programm werden die wartenden Spender-Empfänger-Paare erfasst und dann mit bestimmten Algorithmen die medizinisch besten Kombinationen gesucht. Mit entsprechenden Datenbanken gibt es bereits erste Erfahrungen in Deutschland, etwa an der Charité. Transplantationsmediziner:innen und auch der Ärztetag setzen sich seit längerem für Erleichterungen der Crossover-Spende ein.

Keine Angaben machte das Ministerium, ob altruistische, nicht gerichtete Nierenlebendspenden erlaubt werden sollen. Dabei spendet jemand sein Organ nicht, um direkt oder indirekt einer bestimmten Person zu helfen, sondern er stellt eine Niere – ohne Gegenleistung – für einen Organpool und damit für einen fremden, schwerkranken Menschen bereit. In Staaten mit Crossover-Programmen ist auch das in der Regel zulässig.

Je mehr, desto besser Die Zulassung von Überkreuz-Nierenspenden wird in Deutschland keine schnelle Besserung des drastischen Organmangels bringen. Entsprechende Programme müssen wachsen, sie sind umso wirksamer, je mehr Spender-Empfänger-Paare also daran teilnehmen. Denn mit der Zahl steigen die Chancen, in den Datenbanken medizinische passende Paarkombinationen zu finden. Beispiele: Die Schweiz hat nach Angaben der Organisation Swisstransplant 2019 mit Crossover-Spenden begonnen, bis Ende 2021 bekamen darüber rund zehn Nierenkranke ein Spenderorgan – eine noch kleine Zahl bei jährlich 110 direkten Nieren-Lebendspenden und weiteren rund 220 postmortalen Nierenspenden. Australien hat bereits seit 2010 ein Crossover-Spendenprogramm, Neuseeland folgte ein Jahr später. Wieder acht Jahre danach wurden beide Programme zusammengelegt. Nach offiziellen Angaben verdankt sich inzwischen fast jede vierte Nierentransplantation nach einer Lebendspende dem Überkreuz-Programm. 2022 erhielten in Deutschland 535 Patient:innen eine Nierenlebendspende, deutlich mehr als im Vorjahr (475). Das ist gut ein Viertel aller Nierentransplantationen. Überträgt man die australischen Crossover-Zahlen auf Deutschland, hätten rechnerisch immerhin rund 170 weitere Schwerstkranke eine Spenderniere bekommen können. Auf der Warteliste der Stiftung Eurotransplant für ein Spenderorgan von Verstorbenen standen Ende 2022 rund 6600 schwer nierenkranke Menschen. Sie müssen inzwischen bis zu zehn Jahren darauf warten, ein Spenderorgan zu erhalten. Insgesamt sind hierzulande rund 100 000 Menschen zum Überleben auf regelmäßige Dialyse angewiesen. Kritiker:innen monieren, Kliniken und Dialysezentren müsste weitaus mehr von ihnen für die Transplantations-Warteliste melden. rü

Überprüft wird vom BMG in diesem Zusammenhang auch die „künftige Rolle und Aufgaben der Lebendspendekommissionen“ in den Bundesländern. Die Kommissionen müssen bisher die Verbundenheit von Spender:in und Empfänger:in prüfen und ausschließen, dass eine Spende unter Druck oder gegen Geld erfolgt. Schließlich soll laut BMG auch der Schutz von Lebendspender:innen verbessert werden.

Mit seiner Initiative folgt das Ministerium Vorstößen mehrerer Bundestagsfraktionen. Die Unionsfraktion diskutiert derzeit über einen eigenen Antrag zur Legalisierung von Überkreuzspenden. Die Beratungen ziehen sich aber in die Länge, weil manche Abgeordnete weiterhin „bioethische Bedenken“ haben, wie es aus der Fraktion heißt.

Die FDP-Fraktion forderte Mitte Juni in einem Positionspapier, Crossover-Spenden endlich möglich zu machen und darüber hinaus die Zulassung altruistischer, nicht gerichteter Lebendspenden in einen Organpool. Es sei „absurd, dass der deutsche Staat seine Bürger daran hindert, sich gegenseitig zu helfen“, so die Freidemokraten.

Crossover-Nierenspende: Skepsis bei Grünen

Sie empfehlen zudem die zügige Einführung des 2020 vom Bundestag beschlossenen digitalen Organspenderegisters, in dem Menschen ihren Spendewillen nach dem Tod hinterlegen sollen. Denn „über ein solches Register kann auch ein anonymes ,Matchmaking‘ zwischen Lebendspendern und Empfängern organisiert werden“, so die FDP. Der Start des Registers wurde allerdings mehrfach verschoben, es gibt unter anderem Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern. Es kommt deshalb frühestens 2024.

Auch die AfD fordert seit längerem, die Crossover-Spende zuzulassen. Bei den Grünen meldet allerdings die Vizevorsitzende des Gesundheitsausschusses. Kirsten Kapper-Gonther (Grüne), Bedenken gegenüber dem FDP-Vorstoß an: „Gesetz und Praxis müssen verhindern, dass Druck auf Angehörige oder Dritte ausgeübt wird“, sagte sie und warnte vor Gefahren des Organhandels.

Diese Gefahr sieht der Münsteraner Medizinrechtler Thoams Gutmann nicht. Er betonte bei der Ausschuss-Anhörung im April, Befürchtungen, wonach durch Crossover-Spenden und altruistische Lebendspenden verdeckte kommerzielle Vermittlungstätigkeiten entstünden, hätten sich „in keinem westlichen Staat“ bestätigt.