Mehr als ein Phänomen in den Niederlanden

Von: Thorsten Fuchs

Protest der Farmers Defence Force (FDF) in den Niederlanden gegen Nitrat-Regeln. © afp

Die Protestpartei BBB wird zur relevanten Kraft in der niederländischen Politik - eventuell auch bei Parlamentswahlen im Herbst.

Im Grunde hatte Eddie van Marum keine Wahl. Glaubt man ihm, dann wollte er nicht in die Politik – er musste. Wegen des Leids, das er sah. Van Marum sagt mit Verweis auf Erlebniss mit wegen finanzieller Probleme Verzweifelten über Missstände im Land: „Das hat Leben gekostet.“ Der 55-Jährige mit hagerer Statur trägt ein schwarzes T-Shirt und strahlt etwas Rastloses aus. Sein Geld hat er bisher als Jäger, Berater für Erdbebengeschädigte und Bestatter verdient.

Dann trat Eddie van Marum einer neuen Partei bei, der Bauern-Bürger-Bewegung, kurz BBB. Seit die im März bei Kommunalwahlen großen Erfolg hatte, sitzt er nun für sie im Provinzparlament. Bei den Parlaments-Neuwahlen, die nach dem Rücktritt der Regierung von Mark Rutte voraussichtlich im November stattfinden werden, deutet vieles darauf hin, dass die BBB die Verhältnisse in den Niederlanden dauerhaft verändert – und auch die politischen Gewichte in Europa weiter verschiebt.

Die BBB ist ein europäisches Politphänomen. Eigentlich ist sie die speziell niederländische Antwort auf ein niederländisches Problem. 2019 verpflichtete ein Gericht die Regierung, den Stickstoffausstoß des Landes bis 2030 auf die Hälfte zu reduzieren. Das Land ist nach den USA zweitgrößter Agrarexporteur der Welt, die Landwirtschaft mächtig. Wütende Proteste der Bäuerinnen und Bauern waren die Folge – und die Gründung der BBB.

Widerstand oder weg

Heute, vier Jahre später, ist sie der Schnittpunkt der großen politischen Entwicklungen in Europa:Schwäche der traditionellen Parteien der Mitte. Populismus. Protest gegen als zu streng empfundene Klima- und Naturschutzauflagen.

Eine Reise zu den Wurzeln der Partei, die sich Bewegung nennt, auf den Hof von Henk Wortelboer im Dörfchen Jipsingboertange, nur wenige Kilometer vor der Grenze zu Deutschland. Der Rasen vor dem stolzen Backstein-Wohngebäude ist sattgrün und akkurat gemäht, auf einem selbst gemalten Holzschild mit eigenem Dach steht groß der Familienname. Der 45-Jährige, graues Polohemd, durchdringend blaue Augen, ist Bauer in sechster Generation, wie er sagt, er hat sein ganzes Leben hier verbracht. „Ich bin Bauer mit Leib und Seele“, sagt er, „ich wollte nie etwas anderes machen.“ Wortelboer ist ein Mann der Tradition. Sein älterer Sohn heißt Gradus, wie sein Großvater. Der jüngere heißt Henk, wie er selbst. Wenn von ihnen keiner den Hof übernehmen wolle, sagt Wortelboer, dann eben Therese, die Mittlere. Gewählt hat er immer die Christdemokraten, den CDA – bis die Auflagen kamen. Der Stickstoff, der Luft und Böden in den Niederlanden belastet, stammt auch aus Verkehr und Industrie. Als größter Verursacher aber gilt die intensive Landwirtschaft. Von den 700 Mastkälbern, die in seinen Ställen stehen, soll Wortelboer ein Drittel abgeben. Die Pläne der Regierung sehen sogar vor, dass 3000 Landwirte, die in der Nähe besonders belasteter Naturschutzgebiete ansässig sind, ihre Höfe gegen eine Entschädigung ganz abgeben.

Henk Wortelboer hat schon einen Plan, falls die strengsten Auflagen durchgesetzt würden. „Dann“, sagt er, „würden wir auswandern und woanders neu beginnen.“ Schweren Herzens.

Doch zumindest diese gravierendsten aller Auflagen bleiben ihm und seinen Kollegen nach dem Rücktritt der Regierung und dem Sieg in der Provinz wohl erspart. „Wegen Stickstoff, Klima und Wasser wird hier niemand enteignet“, sagt Eddie van Marum bestimmt. Man sei nicht gegen Naturschutz, „aber der Stickstoffwert taugt allein nicht als Gradmesser für den Zustand der Natur.“ Was Umweltschützer und -schützerinnen allerdings anders sehen. Die niederländische Flagge vor dem Haus von Bauer Wortelboer hing monatelang verkehrt herum, mit Blau nach oben. Wie früher auf den Schiffen, wenn sie in Not waren. Jetzt hat er sie wieder gedreht, mit Blau nach unten. Als Zeichen der Zuversicht. „Es sieht“, sagt Wortelboer, „alles wieder besser aus.“

Nicht einfach einzuordnen

Und jenseits der Landwirtschaft? Wo die BBB politisch steht, ist auch für die niederländische Politikwissenschaft noch nicht klar zu sagen. Ablehnend gegenüber Zuwanderung und Geflüchteten ist sie – ihnen aber auch nicht so feindlich gesinnt wie etwa der niederländische Rechtspopulist Gert Wilders und seine PVV. Skeptisch gegenüber der EU – aber ohne Fantasien über einen Austritt, der nur schaden würde.

Auf der anderen Seite sind da auch als links geltende Forderungen, mehr Hilfen für sozial Schwache zum Beispiel. So entzieht sich die BBB den klassischen politischen Einordnungen. „Die BBB ist insgesamt eine Partei der Mitte“, sagt Harmen Binnema, Politikwissenschaftler an der Universität Utrecht, „aber mit populistischer Rhetorik.“

So betont die BBB gern den Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwischen den großen Zentren im Westen, der „Randstad“, und dem agrargeprägten Osten. Damit treffen sie einen Nerv, weit über die Bauernschaft hinaus. „Hier ist in den vergangenen Jahren so viel schiefgelaufen“, sagt Chanel, eine junge Unternehmerin mit einer kleinen Internetagentur. „Ich kenne hier niemanden, der im März nicht die BBB gewählt hätte.“ Wähler:innen trauen der BBB und ihren Köpfen zu, die niederländische Politik erneuern, und viele halten das für dringend nötig.

Tatsächlich erschütterten zuletzt mehrere Skandale das Land und das Vertrauen in die Politik. So haben Behörden von 20 000 Eltern, vor allem mit migrantisch klingenden Namen, zu Unrecht Kindergeld zurückgefordert, oft Zehntausende Euro. Und nachdem die Gasförderung in der Provinz Groningen in diesem Jahr endgültig eingestellt wurde, von der Unternehmen und Staat zuvor stark profitiert haben, warten Tausende Opfer der dadurch verursachten Erdbeben bis heute auf Entschädigungen. Die Frau, auf die sich nun die Hoffnungen ihrer Anhänger richten, ist Caroline van der Plas, Vorsitzende der BBB. Ob sie jetzt Ministerpräsidentin werden wolle? Nein, sie glaube, das sei nichts für sie, beteuerte sie gegenüber der Zeitung „Trouw“: „Man gerät in eine völlig andere, unwirkliche Welt.“ Die Frage ist nur, ob dieser Satz nach der Wahl Bestand hat.