„Entweder sie oder wir“: Medwedew droht Kiew mit totaler Vernichtung – und widerspricht Putin

Von: Karsten Hinzmann

Teilen

Er reitet seine nächste rhetorische Attacke: Dimitrij Medwedew will die ukrainische Regierung in Asche verwandeln – und wenn das Jahrzehnte dauern sollte. © Artyom Geodakyan/imago

Das überrascht: Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew spricht davon, die ukrainische Führung in Asche zu verwandeln – und widerspricht Putins Ziel.

Moskau – Dimitri Medwedew ist als Freund großkalibriger Kriegs-Rhetorik bekannt – der ehemalige russische Präsident und aktuelle stellvertretende Leiter des russischen Sicherheitsrates hat jetzt ein neues Ziel im Krieg mit der Ukraine ausgegeben. Medwedew will so lange kämpfen, bis von der ukrainischen Führung nur noch Asche übrig bleibt und er eine Regierung von Russlands Gnaden einsetzen kann. Er sieht Russland in einem „Selbsterhaltungskrieg“ ohne Alternative.

Schluss mit diplomatischer Rhetorik – das neue Ziel heißt Vernichtung

Bisher war Russland diplomatischer an die Weltöffentlichkeit herangetreten mit der Begründung, mit militärischer Hilfe verfassungsmäßig zu Russland gehörende Verwaltungsgebiete in der Ukraine wieder einzugemeinden. Dazu gehören laut russischer Definition die Krim sowie Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Medwedew zufolge kann davon aber keine Rede sein. In seinem Telegram-Kanal spricht der Vertraute von Kreml-Chef Wladimir Putin von Vernichtung: „Entweder sie oder wir.“ Damit widerspricht er der offiziellen Linie aus dem Kreml.

Der ehemalige Präsident der russischen Föderation sieht als Ziel des russischen Überfalls auf das Nachbarland „die komplette Auslöschung des Staatsapparats“, wie er sagt, um künftig die Loyalität gegenüber Russland nachhaltig zu sichern. Diese Rhetorik nähert sich dem Begriff Vernichtungskrieg – zumindest hinsichtlich der ukrainischen Führung und Verwaltung. Die „sollte vom Angesicht der Erde gefegt werden“, so Medwedew. Nach eigenen Worten sei Russland bestrebt, die totale Kontrolle zu bekommen über alles, was auf dem Territorium der jetzigen Ukraine geschieht und geschehen wird. Das sei überlebenswichtig für das russische Volk und daher unausweichlich; selbst wenn das Jahrzehnte dauern möge.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Russland will laut Medwedew die totale Kontrolle über die ukrainische Regierung

Seiner Meinung nach bestünde zum Krieg deshalb auch keine Alternative – und sollte sich der auch noch Jahre hinziehen. Die westlichen Regierungen hält er für dekadent und wenig interessiert am Geschehen weit weg in der Ukraine. „Ein ferner Krieg wird früher oder später langweilig, teuer und unwichtig“, schreibt er in seinem Beitrag. Ganz im Gegensatz zum russischen Volk: Für sie sei der Krieg immerhin ein existenzieller Konflikt. Genau darin sehe er die Garantie für einen Sieg Russlands. Er kündigte an, selbst wenn der Westen mithilfe der ukrainischen Regierung Russland am Ende auseinanderreißen sollte, „wird er mit uns sterben“. Damit Russland nicht in „Stücke“ zerteilt werde, müsse das „feindselige politische Regime“ in der Ukraine schnellstens zerstört werden. Medwedew hatte der Welt schon wiederholt mit einem Atomschlag gedroht. (Karsten Hinzmann)