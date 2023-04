Katastrophenhilfe in der Türkei: „Wir sollten noch mehr entbürokratisieren“

Von: Yağmur Ekim Çay

Nach dem Erdbeben in Kahramanmaras versuchen die Menschen mit Bauschinen Verschüttete zu bergen. © Mustafa Kaya/Imago

Der Bundestagsabgeordnete Max Lucks über seine Eindrücke im Erdbebengebiet, Visa-Vergabe und ein drohendes Verbot der HDP in der Türkei

Herr Lucks, Sie waren kürzlich in der Türkei und haben das Erdbebengebiet besucht. Was waren Ihre Eindrücke dort?

Die Situation vor Ort ist völlig verheerend. Es ist ein Ausmaß an Zerstörung, das deutlich übersteigt, was wir aus den Medien kennen. Als ich in das letzte armenische Dorf in der Türkei gefahren bin, was inmitten des Erdbebengebietes liegt, bin ich vier Stunden durch die schwer betroffene Provinz Hatay gereist, und dort sehen Sie nur Zerstörung. Sie treffen Menschen, die unfassbares Leid erfahren haben, die alles verloren haben. Mein Eindruck ist, dass es vor Ort eine kollektive Trauer gibt, was mehr als verständlich ist, und es gibt die Sorge, dass die einmalige Vielfalt der Region nun in Gefahr ist. Das Erdbebengebiet ist eine der vielfältigsten Regionen der Welt. Europa muss dabei helfen, dass die Vielfalt der Region nicht erlischt und muss diese vielfältige Region humanitär nach Kräften unterstützen und beim Wiederaufbau die Vielfalt der Region in den Mittelpunkt stellen.

Was denken Sie, könnte man noch von Deutschland aus machen?

Die Situation vor Ort zeigt, wie dringend unsere humanitäre Hilfe benötigt wird. Wenn Sie mit den Leuten sprechen, die dort helfen, dann ist der Ruf nach psychologischer Betreuung sehr laut. Hier müssen das Auswärtige Amt und die Internationale Gemeinschaft mehr tun. Und wir müssen Hilfe leisten, die konkret da ankommt, wo sie benötigt wird. Das heißt, wir müssen die Leerstellen identifizieren, wo noch nicht genug Hilfe ist, die muss dann geleistet und koordiniert werden. Wir sollten uns da, wo wir konkret etwas tun können, auch mehr zutrauen. Aber auch selbstkritisch sein und fragen, wo unsere Hilfe noch nicht ankam und wo sie noch nicht reicht.

Und was sind konkreten Beispiele dafür?

Ganz konkret geht es zum Beispiel darum, dass Menschen, die in Deutschland leben, ihre Verwandten aus diesem Erdbebengebieten rausholen wollen. Die Bundesregierung hat bereits Erleichterungen auf den Weg gebracht und das Auswärtige Amt hat sogar Visabusse organisiert, doch das reicht nicht aus. Wir sollten noch mehr erleichtern und entbürokratisieren. Es kann doch nicht sein, dass Menschen nicht ihre Tante oder ihren Onkel im Rahmen der Vereinfachungen aus dem Erdbebengebiet holen können.

Zur Person Max Lucks (25) sitzt seit 2021 für die Grünen im Bundestag und ist dort Vorsitzender der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Zudem sitzt er im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie im Auswärtigen Ausschuss. Zuvor war er Sprecher der Grünen Jugend. FR

Es gibt aber auch Kritik, dass diese Verfahren sehr kompliziert seien für die Menschen, die alles dort verloren haben. Unter anderem, weil es sehr schwierig sei, die ganzen Dokumente zu organisieren. Was meinen Sie dazu?

Viele Dokumente wie beispielsweise der Verwandtschafts- und Wohnsitznachweis sind sehr einfach abrufbar in der Türkei, weil es besser digitalisiert ist als hier. Mein Punkt bezieht sich eher darauf, dass wir überlegen müssen, wie wir beispielsweise einfacher mit der Frage der Verpflichtungserklärung umgehen. Für die rechtlichen Anforderungen bei der Visavergabe ist in der Bundesregierung das Bundesministerium des Inneren verantwortlich. Ministerin Faeser wäre gut beraten, nun endlich die rechtlichen Hürden abzusenken, beispielsweise die Höhe des nachzuweisenden Einkommens bei Verpflichtungserklärungen abzusenken und das vereinfachte Verfahren auch auf Angehörige des dritten oder vierten Grades anzuwenden.

Sie haben auch die Parteien vor Ort getroffen. Was war Ihr Eindruck kurz vor der Wahl? Gegen die läuft HDP läuft zum Beispiel ein Verbotsverfahren.

Als Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe tausche ich mich natürlich mit allen Kolleg:innen der größeren im Parlament vertretenen Parteien aus. In Ankara hatte ich die Möglichkeit zum Dialog mit Vertretern aus den Reihen der AKP, der CHP und der HDP. Als Grüner macht es mich besorgt, dass unsere Schwesterpartei HDP durch das Verbotsverfahren unter enormen Druck steht. Die HDP ist viel mehr als eine rein kurdische Partei, sie ist auch eine grüne, linke Partei und gibt vielen Minderheiten, wie auch den Armeniern, eine politische Stimme. Das Verbotsverfahren gegen die HDP war von Anfang an mit den Werten unvereinbar, zu denen sich die Türkei als Mitglied des Europarates verpflichtet hat. Das ist politisch motiviert und dies habe ich natürlich in allen Gesprächen thematisiert.