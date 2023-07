Markus Lanz verteilt im ZDF subtile Seitenhiebe gegen Olaf Scholz

Von: Marc Hairapetian

Teilen

CDU-Heizungsgesetz-Stopper als Heilsbringer? Der Rest – wie die mögliche atomare Aufrüstung der Ukraine – kommt beim smarten Südtiroler einmal wieder zu kurz.

Hamburg – Das nennt man vorhersehbar allgegenwärtig! Noch eben hat man Robin Alexander beim Deutschen Podcast Preis im Berliner Nachtclub Prinz Charles getroffen, wo er zusammen mit Dagmar Rosenfeld für den in der Corona-Zeit entstandenen Podcast „Machtwechsel“, einer Weiterführung seines Buchs „Machtverfall: Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik“ (2021), nominiert gewesen ist, nun sitzt er wieder bei Markus Lanz im Altonaer Fernsehstudio: Als ich den stellvertretenden Chefredakteur der Welt bei der Verleihung in Kreuzberg, wo er zerknirscht bedauert, diesmal leer ausgegangen zu sein, frage, wann er wieder in der ZDF-Talkshow zu Gast wäre, antwortet er schnell wieder gut gelaunt: „Dies kann sehr kurzfristig geschehen. Manchmal kommt die Anfrage erst zwei Tage zuvor.“

So anscheinend auch am späten Mittwochabend im ZDF, wo er seiner inoffiziellen Rolle als Co-Moderator der Sendung gerecht wird, als er nach 45 Minuten erstmals die Sicherheitsexpertin Claudia Major in die Diskussion einbezieht. Ihr bleiben danach noch knapp 20 Minuten, um den NATO-Gipfel im litauischen Vilnius einzuordnen und die Bedeutung von Atomwaffen zu rechtfertigen: „Diese wird steigen, weil der Ukrainekrieg gezeigt hat, dass Atomwaffen Sicherheit geben.“ Der lachende Dritte und somit klarer Punktsieger unter den Gästen ist aber der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann, der sachlich-souverän erklärt, wie er mit seiner 33-seitigen Verfassungsklage am 5. Juli die Heizungsgesetz-Abstimmung zum Platzen gebracht hat.

Lanz mit Seitenhieb auf Kanzler Scholz

„Es hätte ein schöner Sommer für Olaf Scholz werden können, doch dann kam er!“, stellt ihn Lanz’ als „echte Entdeckung“ und quasi Heilsbringer mit einem hämischen Seitenhieb auf den SPD-Kanzler vor. Der ehemalige Senator für Justiz und Verbraucherschutz des Landes Berlin (2012- 2016), der nach eigenen Angaben zudem von 2007 bis 2010 Kleingesellschafter bei Facebook sowie Mitgründer von Xing und myToys.de gewesen ist, findet, dass die Bundesregierung nichts aus seiner erfolgreichen Beschwerde gelernt hat. Deswegen verneint er auf Nachfrage des smarten Südtirolers auch nicht einen erneuten Gang nach Karlsruhe, um die aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen gebildete Koalition diesbezüglich endgültig auszuknocken: „Das Bundesverfassungsgericht hat Beratungszeit angeordnet. Dazu ist die Ampel offensichtlich noch nicht bereit, was ich für einen erneuten Verfassungsverstoß halte.“

Im Gegensatz zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), der kürzlich bei Lanz gesagt hatte, die Opposition habe durch die gestoppte Abstimmung lediglich mehr Zeit bekommen, den Gesetzentwurf noch mal in Ruhe zu lesen, stellt er klar, dass das Verfassungsgericht zwar explizit „mehr Beratungszeit angeordnet hat, aber eben nicht einen neuen Notar-Termin“. Diese „Beratungszeit“ ist der Regierung offensichtlich ein Dorn im Auge. „Das lassen wir so“, gibt Lanz ihre in dieser Hinsicht ignorante Haltung wieder. „Das ist eine Missachtung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes“, empört sich daraufhin der 58-jährige Christdemokrat.

Habeck und die CDU: Keine Feinde

Für ihn sind beim mehr als kontrovers diskutierten Heizungsgesetz noch so viele Fragen offen, dass er damit eine ganze Sendung füllen könnte, etwa zur Förderung der Wärmepumpen. „Nur zu!“, ermuntert ihn Lanz. „Mir missfällt schon seit langem, auch schon in der Merkel-Zeit, dass der Bundestag immer kürzer über die Dinge berät. Dabei entstehen viele handwerkliche Fehler“, mahnt der CDU-Mann parteiübergreifend zu Recht an. Den Solo-Auftritt von Habeck bei Lanz wertet er großteils als „für einen Politiker erstaunlich selbstkritisch“. Er unterstreicht „Es bricht einem auch kein Zacken aus der Krone, wenn man das über einen Gegner sagt.“ Und dann relativiert er selbst das Wort „Gegner“. Wie sein Parteikollege Wolfgang Schäuble letztens im Tagesspiegel gesagt habe, dürfe man in den politischen Mitbewerbern „keine Feinde sehen“. Man möchte ergänzen, dass Heilmanns Statements zu später Stunde für einen Oppositionellen erstaunlich differenziert, ja, geradezu einfühlsam und erfrischend sympathisch sind.

Bei seiner Verfassungsklage sei ihm von einem jungen Juristen sowie einem wissenschaftlichen Mitarbeiter „sehr geholfen“ worden, gibt Heilmann ehrlich zu. Konkrete Pläne für einen erneuten Zug nach Karlsruhe habe er derzeit nicht. „Soweit bin ich noch lange nicht.“ Sie denken darüber nach?“, bohrt Lanz nach. „Nein, ich denke darüber nach, der Bundestagspräsidentin einen Brief zu schreiben“. Und dann gibt er sich, der seinen juristischen Coup bisher nicht als Triumphator ausgekostet hat, wieder siegessicher: „Wir kriegen sie schon dazu, das zu beraten.“

Markus Lanz im ZDF mit beißender Ironie

Die Initialzündung zur Klage sei für den Heizungsgesetz-Stopper die Reaktion auf seine Frage im Parlament, wann die Abgeordneten denn mit dem Gesetzentwurf rechnen könnten, die überzogene Reaktion von FDP-Chef Christian Dürr gewesen. Dieser hatte, wie ein Einspieler untermauert, mit einer Tirade gegen die Klimapolitik der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) gewettert. Besagter Dürr ist übrigens am Donnerstag zu Gast in der letzten Lanz-Sendung vor der Sommerpause und der Moderator lockt Heilmann mit beißender Ironie: „Alles, was Sie jetzt sagen, können wir morgen hier gegen ihn verwenden.“

Wunschgemäß ereifert sich der CDU-Rebell, der sich, auch ohne es an die große Glocke zu hängen, für Kinderhilfsorganisationen engagiert, über Dürr: Das ist eine so polemische Antwort gewesen! Da habe ich gesagt: Das ist eine derartige Arroganz der Macht, das lasse ich mir nicht gefallen“. Am Tag darauf habe er mit der Unterstützung seiner jungen Mitarbeiter angefangen, die Klageschrift für Karlsruhe zu verfassen. Der Vorsitzende der Klimaunion bescheinigt der Ampelkoalition eine „katastrophal“ falsche Strategie für den Klimaschutz. Die „Wir wissen alles besser“-Attitüde verschließe Augen und Ohren vor Fakten. So sei „Die Dämmung wichtiger als die Heizung“.

Robin Alexander bei Markus Lanz: Für die Ampel steht es Spitz auf Knopf

Alexander wiederum sieht bei der Bundesregierung beim Heizungsgesetz eine „Trotzreaktion“: „Ich glaube, damit kommen sie nicht durch.“ Für die Ampel stehe es Spitz auf Knopf. Eine Niederlage beim „Formelkompromiss“ und diesem Teil der Wärmewende könne massive Auswirkungen haben. Er warnt: „Wenn das nicht klappt, hat man dem Klimaschutz in Deutschland echt einen Schlag versetzt.“ Dies sei bereits jetzt der Fall, gießt Lanz, der Moderator mit dem Mut zur eigenen Meinung, noch Öl ins Feuer.

Eigentlich ist Heilmann der Mann der politischen Stunde hierzulande. Doch dann sorgt der ultrakonservative CDU-Chef Friedrich Merz für eine weitere faustdicke Überraschung, die bei Lanz natürlich nicht unerwähnt bleiben darf: die Entlassung von Generalsekretär Mario Czaja bei gleichzeitigem Austausch durch Carsten Linnemann. „Wann haben Sie davon erfahren?“, will Lanz wissen. „Gestern mit Eilmeldung“, antwortet Heilmann kurz und bündig. Über die Beweggründe seines Partei-Bosses kann er „nur spekulieren“. Er bringt sein Mitleid für den jähen Fall von Czaja zum Ausdruck und merkt an, dass in der Union länger über das distanzierte Verhältnis zwischen dem Geschassten und Merz getuschelt worden sei. Das alles scheint ihm aber zuwider zu sein, denn: „Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Personaldebatte.“

Markus Lanz im ZDF: Die Gäste der Sendung

Robin Alexander, Journalist („Die Welt“)

Thomas Heilmann, Politiker (CDU)

Claudia Major, Sicherheitsexpertin (Stiftung Wissenschaft und Politik)

Heilmann, der Sympathien für Linnemann hege, sieht sich, wie ihm Lanz unterstellt, nicht nur im „Team Merz“, sondern auch vor allem im „Team CDU“. Partei-Experte Alexander hingegen ist nicht verwundert über den unfreiwilligen Sturz Czajas: „„Es war doch erkennbar, dass es nicht zwischen den beiden läuft.“ Er hat sogar Verständnis für den Bundesvorsitzenden der Christdemokraten, der nun die Muskeln spielen lässt;: „Sollen die das durchziehen und sich immer weiter ärgern?“ In Linnemann habe Merz nicht nur einen Verbündeten, sondern auch einen politisch Gleichgesinnten gefunden: „Die sehen die Welt nicht völlig anders.“ Aha..

Nach der Auslotung dieser parteiinternen Scharmützel darf im Schlussviertel Major, bei der es Lanz laut eigenem Bekunden nicht gewagt habe, sie in die Heizungsgesetz-Debatte miteinzubeziehen, über eine atomare Aufrüstung der Ukraine spekulieren, nachdem man dieser beim NATO-Gipfel in Vilnius nicht wie erhofft eine klare Beitrittsperspektive eröffnet hat. „Der Krieg hat noch mal gezeigt, dass Atomwaffen die ultimative Lebensversicherung sind“, lautet die These der Forscherin von der regierungsnahen Stiftung Wissenschaft und Politik, die Pazifisten auf die Palme bringt und auch beim Rest, der die Verteidigung der Ukraine im russischen Angriffskrieg mit allen militärischen Mitteln unterstützt, die Alarmglocken läuten lässt.

Markus Lanz im ZDF: Die Sendung vom 12. Juli © Screenshot ZDF

Es sei nachvollziehbar, dass die Ukraine angesichts eines ungewissen NATO-Beitritts über Atomwaffen nachdenke. Könnte denn das schwer gebeutelte Land mit seiner dennoch hoch entwickelten Rüstungsindustrie eine Atombombe bauen? „Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie dazu in der Lage sind“, lautet Majors eindeutige Antwort. Sie befürwortet den Vorschlag von Michael Roth (SPD), des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Dieser möchte die von der Ukraine kontrollierten Gebiete frühzeitig unter den Schutz der NATO stellen.

Nicht alle sind davon begeistert: Bei Sandra Maischberger hatte sich am Vorabend beispielsweise sein Parteifreund Ralf Stegner von diesem Plan distanziert. Für Major ist es aber „ein sehr kluger Vorschlag“. Damit lasse sich das Dilemma umgehen, dass Putin und Co. den von ihnen gefürchteten NATO-Beitritt der Ukraine verhindern könnten, indem der Krieg endlos hinausgezögert werde. „Die Frage ist, ob die NATO sich damit erpressen lässt“, wirft die Sicherheitsexpertin, die seit 2010 Mitglied im „Beirat zivile Krisenprävention“ des Auswärtigen Amtes ist, in die Runde. Ein NATO-Beitritt der Ukraine dürfe von dem westlichen Bündnis keinesfalls als „Almosen“ ausgelegt werden. Zu einer tiefergehenden Erörterung dieser zu kurz angerissenen Thematik kommt es in der lauen Juli-Nacht nicht mehr. Zum Glück für Lanz, möchte man sagen, der damit inhaltlich wieder eine seiner nächsten Sendungen auffüllen kann. (Marc Hairapetian)