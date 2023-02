„Wir haben zu lange gezögert“: Habeck räumt bei Lanz großen Fehler in der Panzerfrage ein

Markus Lanz mit seinen Gästen Lamia Messari-Becker (Bauingenieurin), Johannes Lackmann (Windkraftunternehmer) und zugeschaltet Robert Habeck (Wirtschaftsminister und Vizekanzler, Bündnis 90/Die Grünen). © ZDF Mediathek/Screenshot

Panzer ja, Kampfjets nein: Bei „Markus Lanz“ redet Vizekanzler Habeck offen über die Waffenlieferung an die Ukraine – und über den Wirtschaftsstandort.

Hamburg – Das lange Hin und Her hat ein Ende. Nach einer quälend langen Diskussion hat die Bundesregierung den Weg für die die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine freigemacht. Doch die Kritik hält an. Das Zaudern in Deutschland hat dem Land im Kampf gegen Russland wertvolle Zeit gekostet. Markus Lanz hakt deswegen gleich zu Beginn seines ZDF-Talks bei Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) nach.

Grundsätzlich unterstützt der Grünen-Politiker den Regierungsbeschluss, da die Ukraine Hilfe brauche, um den russischen Aggressor abzuwehren, sagt er. Das war auch nicht anders zu erwarten. Doch dann räumt er ein: „Wir haben vielleicht ein bisschen zu lange gezögert, diese Entscheidung zu treffen.“ Eine deutliche Kritik am Koalitionspartner SPD.

Kampfpanzer ja, Kampfjets nein: Vizekanzler Habeck verteidigt bei Lanz das Vorgehen im Ukraine-Krieg

Doch Kampfpanzer sind das eine. Viel mehr Zurückhaltung fordert Habeck wiederum in der Diskussion um Kampfjets und U-Boote, die ebenfalls von der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert werden. Die Bundesregierung meistere derzeit einen „Balanceakt“, sagt er. Sie wolle die Ukraine unterstützen, ohne ebenfalls in den Konflikt hineingezogen zu werden. Die Lieferung von Kampfjets lehnt der 53-Jährige deshalb zum jetzigen Zeitpunkt ab, um nicht „zu nah an den Krieg heranzurücken“.

Parteigenossin Annalena Baerbock hat Deutschland aus russischer Sicht stärker in den Ukraine-Konflikt hineingezogen, als sie im Europarat von einem „Krieg gegen Russland“ sprach. Habeck verteidigt die Außenministerin und besteht darauf, dass ihr Satz von den Medien gewollt aus dem Kontext gerissen wurde. Die Russen würden in seinen Augen sowieso alles benutzen, was die eigene Opfer-Identität bestätigt. Doch auch Scholz soll wegen des Kriegssatzes sehr verärgert über Baerbock sein.

Robert Habeck bei Lanz im ZDF: Verliert der Wirtschaftsstandort Deutschland verliert an Attraktivität?

Im Ukraine-Krieg treten Deutschland und die USA als Verbündete auf. In der Wirtschaft konkurrieren die beiden Nationen jedoch miteinander – und unser Land hat dabei offensichtlich das Nachsehen. Während viele heimische Firmen ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten ausbauen, verzichten ausländische Unternehmen gleich ganz darauf, in Deutschland Fuß zu fassen.

Diesen Trend will Robert Habeck unbedingt stoppen und fordert: „Wir müssen uns auf den Hosenboden setzen und hart arbeiten.“ Eine passende Strategie hat er bereits ausgearbeitet. Die deutsche Bevölkerung soll durch eine transformative Angebotspolitik vor einem Wohlstandsverlust bewahrt werden. Hierbei werden die Löhne der Arbeitnehmer erhöht, was wiederum zu einer stärkeren Kaufkraft der Verbraucher führt, von der letztlich die Unternehmen profitieren.

Die Bundesregierung müsse laut Habeck außerdem eine Richtung vorgeben und mehr Gelder zur Verfügung stellen. Die lähmende Bürokratie sieht er zudem als größte Hürde im Wettbewerb mit anderen Nationen. „Wir müssen vor allem schneller genehmigen“, lautet daher sein Appell.

„Markus Lanz“: Harsche Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung

Ein zügiges Handeln fordert die Runde gleichermaßen beim Thema Energiewende. Lamia Messari-Becker spricht davon, dass Wasserstoff nur von der Großindustrie genutzt werden darf und Start-ups ihre Windräder eigenständig aus dem Boden stampfen müssen, was sie als „absurd“ bezeichnet. Die Bauingenieurin, die sich große Sorgen um den industriellen Niedergang Deutschlands macht, fordert, dass diese Vorschriften zeitnah abgeschafft werden.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 31. Januar

Robert Habeck , Wirtschaftsminister und Vizekanzler (Bündnis 90/Die Grünen)

, Wirtschaftsminister und Vizekanzler (Bündnis 90/Die Grünen) Johannes Lackmann , Windkraftunternehmer

, Windkraftunternehmer Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin

Des Weiteren fragt Messari-Becker, warum wir – im Gegensatz zu einigen unserer Nachbarländer – keine dynamischen Stromzähler einsetzen, die beim Einsatz erneuerbarer Energie rückwärts laufen. „Wir sind gerade dabei, das in das Energiewirtschaftsgesetz aufzunehmen“, entgegnet Habeck. Bis zur Sommerpause soll dieser Beschluss durchgedrückt sein. Ab dem Jahr 2025 sind Anbieter dann verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten.

Johannes Lackmann schießt anschließend auf Drängen von Moderator Markus Lanz noch einmal gegen die Politik, die mit ihren Vorschriften als Innovationsbremse auftritt. Der Windkraftunternehmer verdeutlicht kurz, wie mühsam es ist, Windanlagen zu bauen. Habeck will diese Prozesse erleichtern, bezeichnet die Energiewende aber auch als „gesellschaftliche Kraftanstrengung“. Gesetze alleine würden keine Veränderung bringen, die Menschen müssten den Wandel mittragen.

Sind die Geringverdiener die Verlierer der Energiewende?

Steigende Kosten beim CO₂-Verbrauch sollen die Gesellschaft für den Ausbau erneuerbarer Energien sensibilisieren. Markus Lanz erinnert beim Betrachten dieser Maßnahme an die ärmere Bevölkerungsschicht, für die Strom und Gas dann schnell zu Luxusgütern verkommen.

Habeck gibt zu, dass die Ärmsten am meisten unter der Energieumstellung zu leiden hätten. Sie seien es allerdings auch, die am stärksten mit den Folgen des Klimawandels konfrontiert sind. Der Wirtschaftsminister verspricht Zuschüsse, die den Einbau neuer Geräte für alle Menschen ermöglichen.

Lackmann verweist darauf, dass die Energiewende nicht aus ökonomischen Gründen verschleppt wird. „Wenn die Technologien entwickelt sind, dann sind wir billiger als die fossile Energie-Wirtschaft. Und wir sind heute schon so weit.“ Die Netzentgelte würden die Preise für erneuerbare Energie jedoch wieder nach oben korrigieren.

Der Unternehmer schießt im Anschluss scharf gegen die Bundesländer, die sich beispielsweise gegen Windräder verschließen und damit für höhere Kosten bei der Windenergie sorgen. Er würde etwa Markus Söder stärker zur Kasse bitten. „Denn wer Windkraft verhindert in Bayern, der soll die Folgen auch spüren“, so Lackmann. Habeck erklärt, dass bei der ungleichen Verteilung der Anlagen entweder der Verbraucher oder die Politik finanziell eingreifen muss. Eine Ideallösung gäbe es daher nicht.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Auf Robert Habeck und den Rest der Bundesregierung wartet eine Menge Arbeit. Die Ampel-Koalition muss es schaffen, verstaubte Vorschriften zu eliminieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Andernfalls büßt der Wirtschaftsstandort Deutschland – besonders bei innovativen Unternehmen – seine Anziehungskraft ein. Darüber hinaus muss die eigene Bevölkerung durch Zuschüsse und Anreize für die neuen Energiequellen begeistert werden – hier kann die Politik ebenfalls entscheidende Impulse setzen. (Kevin Richau)