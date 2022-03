Ukraine-Krieg: Explosionen in Lwiw – Putin bricht „großes Tabu“

News-Ticker

Der Ukraine-Krieg spitzt sich zu. Die humanitäre Lage wird teilweise als katastrophal bezeichnet. Der News-Ticker.

In der Ukraine* herrscht Krieg. Russlands* Truppen belagern Kiew* und Mariupol.

Der Ukraine-Konflikt* und Wladimir Putin* beschäftigen auch die Nato*.

Die aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg* lesen Sie hier im folgenden News-Ticker.

+++ 13.00 Uhr: Einem CNN-Bericht zufolge hat Russland Raketen auf Lwiw (Deutsch: Lemberg) abgefeuert. Die Stadt liegt nahe der polnischen Grenze und ist bislang von russischen Angriffen relativ verschont geblieben. „Es gab einige Explosionen. Ich schaute weg und sah dann eine Rauchsäule aufsteigen“, sagte Roman Demko, ein Einwohner von Lwiw, gegenüber CNN.

+ Menschen schauen auf eine Rauchwolke, die nach einer Explosion in Lwiw aufsteigt. Bisher blieb die Stadt vom Ukraine-Krieg größtenteils verschont. © Ismail Coskun/IHA/AP/dpa

Bei den auf Lwiw gerichteten Geschossen handelte es sich laut den ukrainischen Streitkräften höchstwahrscheinlich um Marschflugkörper, die von Kampfflugzeugen über dem Schwarzen Meer abgefeuert worden waren. Zwei Flugkörper konnten laut Bericht durch Abwehrsysteme abgefangen werden. Zuvor erklärte der Bürgermeister, dass Raketen am Freitagmorgen eine Fabrik in der Nähe des Flughafens getroffen hatten (s. Update v. 07.15 Uhr).

Krieg in der Ukraine: Weitere humanitäre Korridore zur Evakuierung vereinbart

+++ 12.07 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden für Freitag neun Korridore zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den von russischen Angriffen schwer getroffenen Städten vereinbart. Den zweiten Tag in Folge verbindet einer der vereinbarten Korridore die belagerte südöstliche Stadt Mariupol mit Saporischschja, das weiterhin unter ukrainischer Kontrolle steht.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Iryna Vereshchuk erklärte, es sei geplant, humanitäre Hilfe in die südöstlich von Charkiw gelegenen Städte Balakleia und Izium zu liefern.

Krieg in der Ukraine: Wladimir Putin kündigt „Säuberung“ an

+++ 10.30 Uhr: Wladimir Putin scheint höchst unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Ukraine-Kriegs zu sein. Nachdem er bereits hochrangige Militärs entlassen hat und mehrere Geheimdienstler unter Hausarrest hat stellen lassen, soll nun ein weiterer General verhaftet worden sein. Dabei soll es sich um General Roman Gawrilow handeln, berichtet die britische Zeitung The Telegraph unter Berufung auf einen britischen Minister.

Zuvor kündigte Putin in einer Rede die „Säuberung“ Russlands an, „Verräter“ sollten entfernt werden. Den Angaben zufolge ist Gawrilow Vize-Chef der russischen Nationalgarde. Diese soll bei ihrem Einmarsch herbe Verluste erlitten haben. Während Moskau behauptet, dass bislang nur 498 Streitkräfte im Kampf gefallen seien, spricht die Ukraine von rund 13.500 getöteten russischen Streitkräften.

Ukraine-Krieg: Putin entlässt hochrangigen General – wegen Treibstoff?

Aktuell kursieren zwei Erklärungen für die Verhaftung. Christo Grozew, Russland-Experte des Recherchenetzwerks Bellingcat, schrieb auf Twitter, dass Roman Gawrilow militärische Informationen weitergegeben habe. „Zwei andere Quellen sagen, dass er ‚Treibstoff verschwendet‘ hat“, lautet Grozew zufolge die andere Theorie – die jedoch als äußerst unwahrscheinlich gilt. „Eines ist klar: Es besteht kein Zweifel, dass Putin erkennt, in welch tiefem Schlamassel sich diese Operation befindet“, schrieb Bellingcat-Journalist Grozev weiter. „Es ist so schlimm, dass er mitten im Rennen die Pferde wechselt – ein großes Tabu im Krieg.“

Krieg in der Ukraine: Mann stirbt durch Brand nach Raketentreffer

+++ 09.55 Uhr: Im Kiewer Stadtteil Podilskyj ist ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen, nachdem die Überreste einer abgeschossenen Rakete das fünfstöckige Gebäude getroffen hatte. Wie der ukrainische Rettungsdienst mitteilt, ist dabei eine Person ums Leben gekommen. Nach vorläufigen Angaben wurden 12 Personen gerettet und 98 Personen evakuiert, hieß es weiter.

Ukraine-Krieg: Mariupol wird mithilfe von Seperatisten eingekreist

+++ 08.30 Uhr: Die Hafenstadt Mariupol wird laut Angaben der russischen Streitkräfte weiter eingekreist. In Kooperation mit der „Volksrepublik Donezk“ schreite die Einkreisung voran, hieß es von offizieller Seite am Freitagmorgen. Das berichtet unter anderem die russische Nachrichtenagentur RIA.

+++ 08.15 Uhr: Ein Stadtteil der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurde offenbar von einem russischen Bombenangriff getroffen. Das berichtet CNN am Freitagmorgen. Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um den Stadtteil Podil. Rettungskräfte seien derzeit vor Ort, hieß es. Über Opfer und etwaige Schäden gibt es aktuell keine unabhängig prüfbaren Informationen.

+ Ein Wohnhaus in Kiew, das bombardiert wurde. Die Aufnahme stammt vom Dienstag, 15. März. © Mykhaylo Palinchak/Imago Images

Ukraine-Krieg: Lwiw von Raketenangriff erschüttert

+++ 07.15 Uhr: Im Ukraine-Krieg wurde eine weitere Stadt von Angriffen erschüttert. Der Bürgermeister von Lwiw (Deutsch: Lemberg), einer Stadt in der Ukraine, Andrij Sadovy, hat darüber informiert, dass ein Gebäude in der Nähe des Flughafens von Raketen getroffen wurde. Der Flughafen selbst sei allerdings nicht betroffen: „Es ist definitiv nicht der Flughafen“, schrieb Sadoy auf Telegram.

In der darauffolgenden Nachricht gab er weitere Informationen preis: Getroffen worden sei das Flugzeugreparaturwerk. Das Gebäude wurde durch die Einschläge zerstört. Opfer gab es keine, da die Arbeit bereits zuvor eingestellt worden war. Lwiw war bisher als „sicherer Hafen“ bekannt. Darüber berichtet auch der BBC.

Grund für diese Einschätzung kann die Lage sein: Lwiw liegt nur etwa siebzig Kilometer von der polnischen Grenze entfernt und war bisher selten das Ziel von Angriffen. Nach Einschätzungen eines BBC-Journalisten könnte der Angriff von russischer Seite einem konkreten Ziel dienen, nämlich der Unterbrechung von „Waffenlieferungen ins Land“.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verspricht Landsleuten ‒ „Ihr werdet frei sein“

Update vom Freitag, 18.03.2022, 05.33 Uhr: In der Nacht zum Freitag informiert Präsident Wolodymyr Selenskyj* über die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Seinen Angaben zufolge halten ukrainische Streitkräfte auch drei Wochen nach Beginn der russischen Invasion noch immer die wichtigsten Gebiete, in die Russlands Armee vorzudringen versucht.

In der, auf Telegram veröffentlichten Nachricht, spricht Selenskyj auch zu den Menschen in umkämpften oder bereits belagerten Städten wie Mariupol, Charkiw und Tschernihiw: „Ihr werdet frei sein.“ Sein Versprechen beinhaltete auch die Zusage, dass jeder ‒ von der Armee bis zur Kirche ‒ sich für sie einsetzt.

+ Bombenangriffe im Ukraine-Krieg: Über verschiedenen Städten in der Ukraine sind Rauchfahnen zu sehen. © Alex Chan Tsz Yuk/Imago

Derweil dauern laut Aussage der ukrainischen Staatsführung die Angriffe auf Tschernihiw an. Hier sollen russische Truppen eine Teilblockade eingerichtet haben. Seit Beginn des Krieges ist die Stadt im Norden der Ukraine Ziel militärischer Aktionen. Grund dafür ist wohl die Nähe zu Russland und Belarus. Die humanitäre Lage dort gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört. Erst am Donnerstag (17.03.2022) meldeten lokale Behörden mehr als 50 Tote binnen 24 Stunden in der Stadt.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Militäreinsätze rund um Kiew ‒ „Widerstand des Feindes“

Darüber hinaus gibt es ukrainische Angaben darüber, dass derzeit Militäreinsätze liefen, um russische Einheiten aus den Dörfern rund um Kiew zurückzudrängen. Das sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Kiew, Olexander Pawljuk, am späten Donnerstagabend (Ortszeit) laut der Agentur Unian im ukrainischen Fernsehen.

Es gebe „Widerstand des Feindes“ und dieser verlege seine Einheiten. Er könne aber keine Details nennen, bevor die Operationen nicht abgeschlossen seien, sagte Pawljuk weiter. Insgesamt sei die Situation in der Region Kiew schwierig, aber „kontrollierbar“. Es sei nicht einfach, Prognosen abzugeben.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg: Bürgermeister im Tausch gegen neun junge Soldaten

+++ 22.30 Uhr: Viktor Tereshchenko, Bürgermeister von Velykoburlutska in der nordöstlichen ukrainischen Region Kharkiv, soll von den russischen Soldaten gefangen genommen worden sein, wie CNN berichtet. Dies ginge aus einer Videobotschaft von Oleh Syniehubov, dem Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Kharkiv, hervor, die am Donnerstag (17.03.2022) veröffentlicht wurde.

„Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass [die Russen] das Oberhaupt der Velykoburlutska-Gemeinde, Viktor Nikolaevich Tereshchenko, gefangen genommen haben. Solche Menschen brauchen Sicherheit. Wiktor Nikolajewitsch wurde einfach von seinem Arbeitsplatz entführt und zur örtlichen Polizeistation gebracht. Sie halten ihn fest und werden ihn nicht freilassen“, sagte Syniehubov. Die Einwohner:innen der Stadt verurteilen die Tat, fügte er hinzu. Er setze sich dafür ein, den Bürgermeister so schnell wie möglich zu befreien.

„Bald werden unsere besetzten Gebiete wieder uns gehören“, ergänzte er außerdem. Obwohl die russischen Streitkräfte Charkiw nicht eingenommen hätten, setzten sie "ihren Terror gegen die Zivilbevölkerung fort, insbesondere gegen die Vorsteher der Gebietskörperschaften der Region Charkiw", so Syniehubov. Zuvor war schon der Bürgermeister von Melitopol, Iwan Fedorow, von den russischen Soldaten gefangen genommen worden. Er wurde im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen.

Ukraine-Krieg: Kein strategischer Durchbruch für Russland

+++ 21.40 Uhr: Aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums weitere rund 43.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Zudem seien am Donnerstag den Menschen 134 Tonnen Hilfsgüter übergeben worden, darunter Medikamente und Lebensmittel, sagte Generalmajor Michail Misinzew am Abend in Moskau.

Russland weist immer wieder Vorwürfe der ukrainischen Seite zurück, es werde gezielt auf Zivilisten geschossen.

+++ 20.36 Uhr: Im Ukraine-Krieg haben die russischen Truppen offenbar nicht mit so viel Widerstand gerechnet. Mehr Truppen zu mobilisieren, sei „eindeutig nicht Teil des ursprünglichen Plans und zeigt, wie sehr sich Russland verzettelt hat“, werden mehrere westliche Offizielle bei einem Presse-Briefing am Donnerstag von der BBC zitiert. Die Moral der russischen Truppen sei sehr niedrig.

Es gebe ab und zu kleine Fortschritte, „aber sie erreichen zu keinem Zeitpunkt einen strategischen Durchbruch“. So sei nun die Frage, ob sich Putin aufgrund der Stagnation im Ukraine-Krieg entschließe, „mit größerer Brutalität vorzugehen“.

Ukraine-Krieg: „Abscheuliche Mittel“ in Mariupol - Baerbock wettert gegen Putin

+++ 19.14 Uhr: Wie reagiert der Westen auf den Ukraine-Krieg und die nicht nachlassende Aggression Russlands unter Wladimir Putin? Auf einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am frühen Donnerstagabend dazu geäußert.

„In Mariupol zeigt sich, mit welch abscheulichen Mitteln der Krieg geführt wird“, startete sie ihre Ansprache und polterte: „Was für ein militärisches Ziel ist eine Geburtsklinik mit schwangeren Frauen? Was für ein militärisches Ziel ist ein Theater?“ Auf die Aggressionen im Ukraine-Krieg reagiere die Nato, unter anderem mit einer Stärkung der Ostflanke des Bündnisses. Auch deutsche Soldaten gehören dazu, betonte Baerbock: „In der EU, der Nato, G7 stehen wir geschlossen gegen den Krieg.“

Ukraine-Krieg: Bürgermeister im Tausch gegen neun junge Soldaten

+++ 15.30 Uhr: Der zwischenzeitlich entführte Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, ist Angaben aus Kiew zufolge im Rahmen eines Gefangenenaustausches freigekommen. „Dafür erhielt Russland neun seiner gefangenen Soldaten der Jahrgänge 2002-2003“, sagte die Sprecherin des Leiters des Präsidentenbüros, Darja Sariwna, in der Nacht zum Donnerstag örtlichen Medien zufolge. Es habe sich dabei um Wehrdienstleistende gehandelt.

Fedorow war am Vortag freigekommen. Vergangenen Freitag war der 33-Jährige in der südukrainischen Großstadt von Unbekannten entführt worden. Die Stadt mit knapp 150.000 Einwohnern wurde bereits kurz nach dem russischen Einmarsch vor knapp drei Wochen von russischen Truppen besetzt.

Krieg in der Ukraine: Mehrere russische Generäle womöglich getötet

+++ 14.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben einen Kommandostand der russischen Armee zerstört. „Das bedeutet womöglich den Tod von einigen Generälen und entsprechend eine Pause und Desorganisation des Gegners bei der Führung von Kampfhandlungen“, sagte Präsidentenberater Olexij Arestowitsch am Donnerstag in einer in den sozialen Medien verbreiteten Videobotschaft.

Es solle sich dabei um die aus dem Fernen Osten Russlands stammende 35. Armee handeln, wie das ukrainische Militär mitteilte. Generell gab es Arestowitsch zufolge jedoch kaum Lageveränderungen. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht unabhängig. Dem Generalstab der ukrainischen Armee zufolge haben sich die russischen Streitkräfte im Luhansker Gebiet im westlichen und nordwestlichen Teil der Stadt Rubischne festgesetzt. Westlich und nördlich der Separatistenhochburg Donezk würden ukrainische Positionen angegriffen. Russische Truppen hätten sich im nordwestlichen Teil des Gebietes Cherson an der Grenze zur Region Dnipropetrowsk festgesetzt, hieß es. Damit wären sie nur rund 30 Kilometer von der Großstadt Krywyj Rih entfernt.

Erstmeldung vom Donnerstag, 17.03.2022, 10.00 Uhr: Kiew – In der nordukrainischen Stadt Tschernihiw gibt es weitere Todesopfer. Mittlerweile soll die Zahl der Toten bei 53 liegen. Gouverneur Wiatscheslaw Tschaus erklärte laut übereinstimmenden Medienberichten: „Wir erleiden schwere Verluste.“ Tschaus Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

