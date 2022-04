Ukraine-Krieg in Mariupol: Satellitenfotos sollen Massengräber zeigen – Selenskyj widerspricht Putin

Von: Katja Thorwarth, Christian Stör

Russland soll in der Nähe von Mariupol angeblich Tausende Menschen in Massengräbern verscharrt haben. Der Konflikt um das Stahlwerk Asowstal spitzt sich zu: der News-Ticker.

+++ 13.00 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hat Wladimir Putin erneut widersprochen. Er erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol weiterhin Widerstand leisten. Der russische Präsident hatte am Donnerstag verkündet, dass die seit Wochen belagerte Hafenstadt nun „befreit“ worden sei. „Mariupol widersetzt sich weiter“, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Ukraine-Krieg: Russland soll Flucht der Zivilbevölkerung auf Stahlwerk in Mariupol verhindern

+++ 11.00 Uhr: Die Ukraine hat russischen Truppen vorgeworfen, Zivilisten am Verlassen des belagerten Stahlwerks in Mariupol zu hindern. „Die Russen fürchten Azowstal zu stürmen, doch dabei lassen sie bewusst und zynisch keine Zivilisten heraus“, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram mit. So solle der Druck auf die verbliebenen ukrainischen Soldaten in dem Werk erhöht werden, sich zu ergeben. Nach Angaben von Wereschtschuk wollen sich die Verteidiger des Werks und Mariupols nicht ergeben.

Zerbombte Wohnhäuser in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. © Ken Cedeno/Imago Images

In den Bunkeranlagen des Werks sollen sich nach Kiewer Angaben noch etwa 1000 Zivilisten aufhalten. Kremlchef Wladimir Putin hatte am Donnerstag angeordnet, das Werksgelände nicht zu stürmen. Es sollte aber abgeriegelt werden, bis sich die ukrainischen Kämpfer ergeben. Russland hatte wiederholt vor allem dem von Nationalisten dominierten Asow-Regiment vorgeworfen, Zivilisten als Schutzschild zu benutzen. Die südostukrainische Hafenstadt ist bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs von russischen Truppen Anfang März eingeschlossen worden. Am Donnerstag hatte das Verteidigungsministerium in Moskau erklärt, die strategisch wichtige Stadt unter russischer Kontrolle zu haben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte hingegen, dass es dort noch Kämpfe gebe.

Ukraine-Krieg in Mariupol: Stahlwerk-Erstürmung wäre für Russland wohl verlustreich

+++ 09.00 Uhr: Einer Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums zufolge wäre ein Sturm des Stahlwerks Azowstal sehr verlustreich für Russland. Putins Entscheidung, eine Blockade um das Werk zu errichten, verweise auf den Kreml-Wunsch, den Widerstand in Mariupol zu brechen. Zudem wolle man die dort stationierten Soldaten wohl für Angriffe in anderen Gebieten einsetzen.

Update vom Freitag, 22. April, 07.00 Uhr: Russische Soldaten sollen bis zu 9000 Bewohner der umkämpften Stadt Mariupol in Massengräbern in der rund 20 Kilometer entfernten Stadt Manhusch verscharrt haben. Bürgermeister Wadym Bojtschenko warf Russland Völkermord vor und rief die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf, wie der Stadtrat von Mariupol auf Telegram mitteilte.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenfoto soll ein Massengrab in Manhusch in der Nähe eines Friedhofs parallel zum Straßenverlauf zeigen. Manhusch liegt ca. 20 km westlich von Mariupol. © Maxar/dpa

Auch auf neuen Satellitenbildern des Unternehmens Maxar Technologies ist eine lange Gräberreihe zu sehen, die an einen Friedhof in Manhusch angrenzt. Maxar erklärte, es seien mehr als 200 Massengräber. Ukrainische Medien verglichen die Gräber dort mit jenen in Butscha bei Kiew, wo nach dem Abzug russischer Soldaten Hunderte Leichen gefunden worden waren. Die angaben können unabhängig nicht überprüft werden.

Massengräber in der Nähe von Mariupol: Bürgermeister spricht von „neuem Babyn Jar“

Bojtschenko erinnerte an das Massaker an rund 34.000 Juden in Kiew im Zweiten Weltkrieg und sprach von einem „neuen Babyn Jar“. „Damals tötete Hitler Juden, Roma und Slawen. Und jetzt vernichtet Putin Ukrainer. Er hat in Mariupol schon Zehntausende Zivilisten getötet“, wurde Bojtschenko vom Stadtrat zitiert. „Das erfordert eine entschlossene Reaktion der gesamten Welt. Wir müssen diesen Völkermord stoppen, mit allen Mitteln, die möglich sind.“

Ukraine-Krieg: Selenskyj hält Mariupol nicht für verloren - „Entscheidende Schlacht steht bevor“

+++ 18.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält die nach Kremlangaben nun von Russland kontrollierte Hafenstadt Mariupol noch nicht für komplett verloren. „Die Situation ist schwierig, die Situation ist schlecht“, sagte der Staatschef am Donnerstag Journalisten örtlichen Medien zufolge in Kiew. Es gebe mehrere Wege, die Stadt zu befreien.

„Es gibt einen militärischen Weg, auf den man sich vorbereiten muss, und wir bereiten uns vor“, sagte Selenskyj. Dazu brauche es die Hilfe westlicher Partner. „Für uns selbst ist es schwierig, wir brauchen entsprechende Waffen, doch denken wir darüber nach“, meinte er. Ein anderer Weg sei ein diplomatischer, humanitärer.

Kiew habe Moskau bereits mehrere Varianten vorgeschlagen, darunter einen Austausch von „Verwundeten gegen Verwundete“. „Dort gibt es über 400 Verwundete in dieser Zitadelle. Das sind nur die Soldaten.“ Es gebe ebenfalls verletzte Zivilisten. „Vor uns liegen entscheidende Tage, die entscheidende Schlacht um unseren Staat, um unser Land, um den ukrainischen Donbass“, betonte Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Putin erklärt Mariupol für „befreit“ – Keine „Fliege entkommt“

+++ 16.48 Uhr: Nach fast zweimonatiger Belagerung hat Russlands Präsident Wladimir Putin die „Befreiung“ der strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Mariupol verkündet – zugleich aber eingeräumt, dass das Stahlwerk mit den letzten ukrainischen Verteidigern der Stadt noch immer nicht unter russischer Kontrolle sei. Putin ordnete am Donnerstag an, das Werk weiter zu belagern – so engmaschig, dass „keine Fliege mehr heraus kann“.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warf den russischen Truppen „ein Ausbluten, ein Aushungern“ Mariupols vor. Die Lage in der Stadt sei „nicht nur hochdramatisch, sie ist kaum zu ertragen“, sagte sie bei einem Besuch in Estland und kündigte an, die EU werde den Druck auf Russland weiter erhöhen.

Ukraine-Krieg: Russland erklärt Mariupol für „befreit“

+++ 15.15 Uhr: Die russische Militärführung ist sich sicher: „Mariupol, das ein Ort der Ansammlung nationalistischer Gruppierungen war, ist befreit“, betonte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Informationen der Nachrichtenagentur Interfax. Die „Spezialoperation“ verlaufe weiter nach Plan. Zuvor hatte Verteidigungsminister Sergej Schoigu Kremlchef Wladimir Putin darüber informiert, dass die Hafenstadt unter russischer Kontrolle sei.

In Mariupol sind in dem Stahlwerk Azovstal noch immer viele ukrainische Kämpfer und Zivilisten eingeschlossen. Putin hatte bei dem Treffen mit Schoigu angeordnet, die Industriezone nicht zu stürmen. Die Kämpfer sollten die Waffen niederlegen und sich in Gefangenschaft begeben, sagte er.

Ukraine-Krieg in Mariupol: Russland stürmt Stahlwerk in Mariupol nicht

+++ 13.30 Uhr: Die Einnahme der ukrainischen Hafenstadt Mariupol war für Russland immer von großer strategischer Bedeutung. Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin kam es vor allem darauf an, eine Landbrücke zwischen der östlichen Donbass-Region und der annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Doch nun hat sich Putin entschieden, die Eroberung nicht zu beenden. Vielmehr versucht er, die verbliebenen ukrainischen Kämpfer auszuhungern.

Nach Ansicht des britischen Generals Richard Barrons ist auch klar, warum sich Putin so entschieden hat. Es wäre für Russland „wirklich schwierig“ gewesen, die Soldaten, die sich im Stahlwerk Asowstal verschanzt haben, ohne „riesige Verluste auf beiden Seiten“ zu besiegen. Barrons betonte gegenüber der BBC, dass der Kampf um die Fabrik nicht mehr wirklich relevant dafür sei, wer Mariupol kontrolliere. Vor allem solle die Verkündung des Sieges dem eigenen Volk zeigen, dass Russland am Vorabend des russisch-orthodoxen Osterfestes einen erfolgreichen Kampf führen würde. „Und es ermöglicht dem Militär, nicht mehr allzu viele Ressourcen für einen militärisch irrelevanten Kampf um die Stahlwerke aufzuwenden und sich dem zuzuwenden, was jetzt wirklich zählt: dem Kampf um den Donbass.“

+++ 11.30 Uhr: Die ukrainische Regierung hat von Russland für das eingekesselte Stahlwerk Asowstal in der Hafenstadt Mariupol einen humanitären Korridor gefordert. „Dort befinden sich gerade etwa 1000 Zivilpersonen und 500 verwundete Soldaten. Sie müssen alle heute aus Asowstal herausgeholt werden!“, schrieb Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram. Sie rief die Welt dazu auf, alle Anstrengungen jetzt auf das Stahlwerk zu konzentrieren. „Das ist jetzt der Schlüsselpunkt und der Schlüsselmoment für die humanitären Bemühungen“, betonte Wereschtschuk.

Ukraine-Krieg: Putin verkündet Sieg in Mariupol

+++ 10.30 Uhr: Seit Anfang März ist Mariupol Schauplatz schwerer Kämpfe. Nun behauptet die russische Führung um Wladimir Putin, die Hafenstadt eingenommen zu haben. Im TV verkündete der russische Präsident bereits den Sieg in Mariupol.

Allerdings verteidigen ukrainische Truppen in Mariupol noch immer das Stahlwerk Asowstal. Putin hat inzwischen auch den Plan aufgegeben, die belagerte Fabrik zu stürmen (s. Update v. 09.45 Uhr). Stattdessen solle das riesige Werksgelände von Asowstal hermetisch abgeriegelt werden. „Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig“, sagte Putin bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Verteidigungsminister Schoigu im Kreml. „Ich befehle Ihnen, es abzubrechen.“ Stattdessen sollten russische Truppen das Gelände blockieren. Noch nicht einmal eine Fliege dürfe unentdeckt auf das Areal gelangen.

Den noch auf dem Werksgelände befindlichen ukrainischen Soldaten sagte Putin zu, sie mit Respekt zu behandeln und ihr Leben zu schonen, sollten sie sich ergeben.

Ukraine-Krieg: Stahlwerk Asowstal wird abgeriegelt

+++ 09.45 Uhr: Die Schlacht um Mariupol ist so gut wie entschieden. Nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat das russische Militär die Hafenstadt unter seine Kontrolle gebracht. Das teilte Schoigu bei einem mit Kremlchef Wladimir Putin im Staatsfernsehen übertragenen Treffen mit. „Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten haben sich auf dem Industriegelände der Fabrik Asowstal verschanzt“, sagte Schoigu.

Präsident Putin ordnete an, das Stahlwerk nicht zu stürmen. Ein entsprechender Befehl solle zurückgenommen werden. Allen Gefangenen werde das Leben garantiert, sagte der russische Präsident. Er sprach von einem Erfolg und der „Befreiung Mariupols“ und ordnete an, die beteiligten Militärs auszuzeichnen. „Sie sind alle Helden“, sagte Putin.

Nach Darstellung Schoigus sind die ukrainischen Einheiten vollständig blockiert. Der Minister versicherte, dass die Fabrik in drei bis vier Tagen ebenfalls eingenommen werden solle.

Ukraine-Krieg: Schlacht um Mariupol vor dem Ende

Erstmeldung vom Donnerstag, 21. April, 09.00 Uhr: Moskau/Kiew – Die Entscheidung im Kampf um die ukrainische Hafenstadt steht unmittelbar bevor. Dem Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien zufolge könnte das Stahlwerk Asowstal in Mariupol noch am heutigen Donnerstag an russische Einheiten fallen. „Heute vor oder nach dem Mittagessen wird Asowstal vollständig unter Kontrolle der russischen Streitkräfte sein“, erklärte Ramsan Kadyrow in der Nacht zum Donnerstag auf Telegram.

Kadyrow, dessen Einheiten in der Ukraine kämpfen, sagte weiter, die in dem Stahlwerk verbliebenen ukrainischen Kämpfer hätten am Morgen noch die Möglichkeit, sich zu ergeben. Täten sie dies, sei er sicher, dass die russische Führung „die richtige Entscheidung“ treffen werde. Russischen Angaben zufolge befinden sich noch rund 2500 ukrainische Kämpfer und ausländische Söldner in dem Stahlwerk. Ukrainischen Mitteilungen zufolge sollen dort auch rund 1000 Zivilpersonen Schutz gesucht haben.

Ukraine-Krieg: Verteidiger in Mariupol bitten um Evakuierung

Zuvor hatte der Kommandeur der verbliebenen Marineinfanteristen in Mariupol, dass die ukrainische Seite nur noch ein Objekt verteidige, das Stahlwerk Asowstal. „Der Feind ist uns 10 zu 1 überlegen“, sagte Kommandeur Serhij Wolyna in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Gleichzeitig bat er um Evakuierung seiner Kämpfer in einen Drittstaat und deutete damit an, aufgeben zu wollen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich zu einem Austausch bereit. „Wir sind bereit, unsere Leute gegen russische Soldaten, die sie zurückgelassen haben – sowohl Leichen, als auch Verwundete – auszutauschen“, sagte der 44-Jährige. Am Mittwochabend erklärten zwei Vertreter der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen mit Russland ihre Bereitschaft, für Verhandlungen über die Evakuierung der Kämpfer und Zivilpersonen aus dem Stahlwerk nach Mariupol zu kommen.

Ukraine-Krieg: Geplante Evakuierung aus Mariupol scheitert erneut

Unterdessen ist laut ukrainischen Regierungsangaben eine Rettung der Zivilbevölkerung aus Mariupol erneut gescheitert. „Leider hat der humanitäre Korridor aus Mariupol heute nicht wie geplant funktioniert“, teilte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk auf Telegram mit. Die Besatzer hätten es nicht geschafft, die Menschen rechtzeitig zu dem vereinbarten Punkt zu bringen, wo Busse und Krankenwagen auf sie gewartet hätten, sagte sie. An diesem Donnerstag (21.04.2022) solle es einen neuen Versuch geben.

Die südostukrainische Hafenstadt Mariupol wurde am 1. März kurz nach dem Beginn des Kriegs komplett von russischen Truppen eingeschlossen. Die Stadt und auch der Hafen gelten zu großen Teilen als zerstört.

