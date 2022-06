Marco Buschmann (FDP): Justizminister und Hobby-Musikproduzent

Von: Moritz Serif

Teilen

Marco Buschmann (FDP) bei einer Pressekonferenz. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Marco Buschmann (FDP) gehört zum Kabinett Scholz. Seit 2021 ist der Politiker Justizminister. Das ist der Werdegang des Juristen.

Berlin ‒ Marco Buschmann gehört seit dem 8. Dezember 2021 dem Kabinett Scholz an. Der Jurist ist seit 1994 Mitglied der FDP und der Jungen Liberalen. Von 1995 bis 1998 bekleidete der Politiker das Amt des Pressesprechers der Jungen Liberalen Gelsenkirchen. Von 1996 bis 1997 war er stellvertretender Bezirksvorsitzender für Programmatik. Anschließend folgte die Position des Landesvorsitzenden.

Marco Buschmann Mitglied des Deutschen Bundestages Geboren 1. August 1977 (Alter 44 Jahre), Gelsenkirchen Partei FDP Ausbildung Rechtswissenschaften, Universität Bonn

Buschmann gehört seit 1998 zudem dem Bezirksvorstand der FDP Ruhr an. Anfangs als Beisitzer, seit 2006 als Pressesprecher. Der Jurist ist außerdem seit 2010 Kreisvorsitzender der FDP Gelsenkirchen. Zur Bundestagswahl 2005 trat der Politiker als Direktkandidat im Wahlkreis Gelsenkirchen an. Dabei bekam Buschmann 2,5 Prozent der Erststimmen - konnte jedoch nicht in den Bundestag einziehen.

Marco Buschmann (FDP) zog erstmals 2009 in den Bundestag ein

Dies gelang ihm erst bei der Bundestagswahl 2009. In dieser Wahlperiode bekleidete Buschmann das Amt des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Recht in der FDP-Fraktion. Außerdem war er Experte für Verfassungs- und Wirtschaftsrecht. 2013 konnte der Jurist allerdings nicht in den Bundestag einziehen, da die FDP bei der Wahl an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Dafür wurde der Politiker 2014 zum Bundesgeschäftsführer der FDP berufen.

Buschmann sollte die Partei finanziell und organisatorisch restrukturieren. Der Jurist gehört zu Christian Lindners engsten Vertrauten. 2017 konnte der Politiker erneut über die Landesliste in den Bundestag einziehen. 2021 kandidierte der Jurist erneut für den Bundestag. Mit Lindner, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Volker Wissing gehört er zu den Ministerinnen und Ministern des Scholz-Kabinetts.

Buschmanns Ausbildung und inhaltliche Schwerpunkte

Marco Buschmann erlangte das Abitur und studierte Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. 2004 absolvierte der heutige Politiker das Erste Staatsexamen - 2007 folgte das Zweite. 2016 promovierte der Jurist mit der Dissertation „EuGH und Eigentumsgarantie. Eine Analyse zu Ursprung und Inhalt des Eigentumsrechts der Europäischen Union“. Im Rahmen der Corona-Pandemie sprach sich Buschmann für eine stärkere Beteiligung der Parlamente aus.

Dabei forderte der Jurist konkrete Rechtsgrundlagen, zur Bekämpfung des Virus. Unter anderem erhob Buschmann Verfassungsbeschwerde gegen nächtliche Ausgangssperren, die jedoch abgelehnt wurde. Außerdem klagte der Politiker erfolgreich gegen den Berliner Mietendeckel.

Hobby-Produzent und Familie Buschmanns

Marco Buschmann produziert in seiner Freizeit Musik. Bei SoundCloud ist der Justizminister unter dem Namen „MBSounds“ zu finden. Dort hat der Politiker bereits einige Songs veröffentlicht. „Wutrede“ ist jedoch der mit Abstand beliebteste. In diesem Track hat Buschmann eine Rede von Christian Lindner mit elektronischer Musik gemischt. Der Justizminister ist seit einigen Jahren mit seiner Ehepartnerin Dr. Janina Hatt verheiratet. Über sein weiteres Familienleben, auch ob Buschmann Kinder hat, ist jedoch nichts bekannt. (Moritz Serif)