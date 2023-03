„Manifest der freien Straße“: Nachbarschaften neu denken

Von: Fabian Scheuermann

Blick in eine Fahrradstraße im Münchner Viertel Schwabing. © IMAGO/Fotostand / Fritsch

Die „Allianz der freien Straße“ ruft zum Umdenken und Umbauen in den Städten auf. Die Ideen begeistern – doch das Thema Gentrifizierung wird ausgeklammert. Die politische Medienkolumne.

Hat wieder mal jemand den Gehweg vor der Wohnung zugeparkt? So, dass die 80-Jährige mit dem Rollator einen Umweg laufen muss und man die 6-Jährige die Straße lieber nicht alleine überqueren lassen will? Dann lesen Sie dieses Buch! Oder: Versuchen Sie es. Denn: Eigentlich will man es nach fünf Minuten gleich wieder zuklappen und voller Elan loslegen mit dem Weltverbessern in seiner eigenen Nachbarschaft.

Das „Manifest der freien Straße“ ist großformatig und voll eben solcher Ideen, angereichert mit Illustrationen, Grafiken und Comic-Geschichten. Manche davon platzen geradezu vor utopisch anmutenden Ideen. Weil sie einen öffentlichen Raum zeigen, der nicht überall mit Autos zugestellt ist. Sondern einen, der Kindern Raum zum Spielen bietet, den Erwachsenen zum Arbeiten und Kreativsein und den Alten schattige Orte zum Verweilen. Überall ist plötzlich Platz für Begegnungen. Und alles ist voller Grün.

„Manifest der freien Straße“: Warum der Umbau des öffentlichen Raums so wichtig ist

„Manifest der freien Straße“ – das klingt erst mal markig. Ebenso wie die „Allianz der freien Straße“, die das Buch herausgegeben hat und aus Kreativen und Planenden einer Berliner Denkfabrik und zweier Forschungsgruppen besteht. „Derzeit größtenteils maximal ineffizient mit privaten Autos zugestellt“, schreiben die Autor:innen, schlummere auf den Straßen „das Potenzial einer Befreiung hin zu einer sozialeren, ökologischeren und gesünderen Gesellschaft“. So eine Sprache muss man womöglich erst verdauen. Und auch, dass von „befreiten“ Straßen die Rede ist, wenn außer Carsharing-Wägen und Lieferverkehr dort keine Autos mehr rumstehen.

Das „;Manifest der freien Straße“ ist im Berliner Jovis-Verlag erschienen: 159 Seiten., 38 Euro. Quelle: Jovis-Verlag. © Jovis-Verlag

Doch liefert die „Allianz der freien Straße“ auch die Erklärung dafür, warum der Umbau unseres öffentlichen Raums so wichtig ist. Anhand von sieben Themengebieten (Wirtschaft, Klima, Mobilität …) wird recht praktisch und lebensnah geschildert, wo es hakt und welche Hebel man in Bewegung setzen kann, damit auf der eigenen Straße mehr ins Rollen gerät als nur Personenkraftwagen.

„Manifest der freien Straße“: Eine Anleitung zur Gentrifizierung?

Auf den ersten Blick wirkt manches etwas plakativ oder wenig originell. Etwa, wenn die „Allianz für eine freie Straße“ darauf hinweist, dass die Trennung von Produktion, Arbeit und Wohnen in der Nachkriegszeit ein fundamentaler stadtplanerischer Fehler war – und man lieber auf eine Durchmischung der Quartiere setzen sollte. Doch nach und nach bemerkt man Feinheiten und Kniffe, die das „Manifest“ dann doch besonders machen. Die Idee, einen Holzcontainer für das erweiterte Homeoffice auf die Straße zu stellen, hat man vielleicht noch nicht so oft gehört. Fein ist auch das Glossar, das es zu jedem Thema gibt: Mikrodepots, Bench Bombing, Charta von Athen – wird alles erklärt. Auch weben die Autor:innen etliche Studien- und Literaturempfehlungen in die knapp gehaltenen Beiträge. Mal ist es eine aktuelle Umfrage, mal ein klassisches Experiment – wie jenes in San Francisco, wo nachgewiesen wurde, dass in Nachbarschaften mit wenig Autoverkehr viel mehr freundschaftliche Verbindungen existieren als in Vierteln voll stark befahrener Straßen – „wertvoll für die demokratische Gesellschaft“, heißt es dazu im Buch. Praktisch: Zum Aktivwerden gibt es ein eigenes Kapitel.

Zwischen den Zeilen steckt aber auch eine Anleitung zur Gentrifizierung. Denn natürlich dürfte viele Vermietende in Vierteln, die ruhiger, grüner, sauberer und dadurch beliebter werden, die Häuser sanieren und Mieten erhöhen. Dieses Dilemma, dass die Aufwertung eines Raums zu Verdrängung führen kann, hätte im Buch einen prominenteren Platz bekommen müssen. Denn wer für lebenswertere Wohnorte kämpft, sollte auch dafür eintreten, dass nicht nur die von Verbesserungen profitieren, die es sich leisten können. (Von Fabian Scheuermann)

