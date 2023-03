„Mädchen müssen nicht gegen ihre Familie aussagen“

Von: Ursula Knapp

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über den rechtlichen Status von Kinderehen. © Uli Deck/dpa

Myria Böhmecke, Expertin für Frauen-Rechte bei der Organisation Terre des Femmes, über die Gültigkeit von Kinderehen, den Willen der Betroffenen und die Rolle der Jugendämter

Seit 2017 sind Kinderehen null und nichtig, wenn einer der beiden bei der Heirat unter 16 Jahre alt war. Auch nach ausländischem Recht gültige Ehen werden in Deutschland für unwirksam erklärt. Terre des Femmes befürwortet dieses Gesetz. Warum?

Ja, wir haben uns sehr stark dafür eingesetzt, dass dieses Gesetz durchkommt. Vorher gab es eine Anhörung zwischen dem zuständigen Richter/der Richterin und der Minderjährigen. Es kam auf ihre Aussage an, ob die Ehe aufgehoben wurde. Wir gehen davon aus, dass das jetzige Gesetz Mädchen schützt, die unter dem Alter von 16 Jahren verheiratet wurden. Sie müssen tendenziell nicht gegen die Familie oder den Ehemann aussagen, etwa dass sie gezwungen wurden oder Gewalt erlebt haben. Wir glauben, dass ein Richter oder eine Richterin im Zweifelsfall gar nicht erfahren, ob eine Gewaltsituation gegeben war, beziehungsweise dass das Mädchen so viel Angst hat, dass sie sich niemandem anvertraut.

Kritiker des Gesetzes sagen, dass die minderjährigen Mädchen erst recht schutzlos werden, weil sie bei vollständiger Ungültigkeit ihrer Ehe den Aufenthaltsstatus in Deutschland verlieren.

Nein, das stimmt nicht. Das ist ganz klar im Gesetz festgehalten; Minderjährige, deren Ehen unwirksam sind oder aufgehoben wurden, sind aufenthaltsrechtlich und asylrechtlich geschützt. Sie haben deshalb keine aufenthaltsrechtlichen oder asylrechtlichen Nachteile, das steht so im Aufenthaltsgesetz, Paragraf 31 und im Asylgesetz, Paragraf 26.

Aber Unterhaltsansprüche gegen den Ehemann entfallen.

In aller Regel dauert es ungefähr ein bis zwei Jahre, bis eine nach Deutschland eingereiste Person die Abschlüsse des Heimatlands anerkannt bekommt, die deutsche Sprache lernt und überhaupt in der Lage ist, Unterhalt zu bezahlen. Da sehe ich jetzt keine Probleme. Sie wird in dieser Zeit als minderjähriger Flüchtling eingestuft und soll gerade gestärkt werden, eine Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu machen.

Wenn die Minderjährige aber bei dem Mann bleiben will, obwohl sie bei der Heirat – beispielsweise in Syrien – unter 16 war?

Dann kann sie als unbegleiteter Flüchtling zusammen mit ihrem Mann untergebracht werden, das muss vom Jugendamt entschieden werden, sofern eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen werden kann. Es ist nicht so, dass sie sofort getrennt werden und sich nie wiedersehen dürfen. Die Ehe geht im Moment nicht, aber wenn sie warten, können sie in Deutschland heiraten.

In einem Fall aus Aschaffenburg war das nicht so. Da wurde die 14-jährige Syrerin bei der Einreise nach Deutschland von ihrem Mann getrennt und in Obhut genommen.

Da wird vom Jugendamt aber nicht nach Schema F gehandelt. Es wird im Einzelfall entschieden, können sie gemeinsam untergebracht werden, ja oder nein. In Aschaffenburg hat das Jugendamt entschieden, nein.

Sie meinen, dass trotz Nichtigkeit der Ehe beide zusammenleben könnten?

Richtig, es muss im Einzelfall geschaut werden.

Der Kinderschutzbund ist in dieser Sache anderer Ansicht. Er will, dass Ehen mit Mädchen unter 16 genauso behandelt werden wie Ehen mit minderjährigen Personen zwischen 16 und 18 Jahren. In dieser Altersstufe wird die Ehe in Deutschland nämlich nicht für null und nichtig erklärt. Vielmehr wird die Ehe nach Anhörung im Einzelfall aufgehoben oder eben auch nicht. Liegt er falsch?

Was heißt falsch? Das Gesetz wird nicht für jeden Fall optimal sein, genauso wie die Einzelfallentscheidung nach Anhörung nicht optimal ist. Unser Anliegen war, dass Minderjährige, die unter 16 Jahren verheiratet wurden, nicht unter Druck gesetzt werden können, eine bestimmte Aussage vor Gericht zu machen.

Aber auch bei Unwirksamkeit der Ehe ist deren Status in der Familie ein schlechterer.

Wenn die Ehe im Herkunftsland gültig geschlossen wurde, dann ist sie im Herkunftsland auch weiter gültig. Aber wenn sie in Deutschland annulliert ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass sich die Beteiligten – gesetzt den Fall die Heirat kam unter Druck zustande – in Deutschland Hilfe holen können, übrigens auch junge Männer.

Das Bundesverfassungsgericht wird demnächst darüber entscheiden, ob die Nichtigkeit von Kinderehen unter 16 Jahren verfassungswidrig ist. Nehmen wir mal an, das Gesetz wird, jedenfalls teilweise, gekippt.

Wenn Frühehen nur noch im Einzelfall aufgehoben werden können, müsste das Gesetz aus unserer Sicht auf jeden Fall nachgebessert werden.

Nämlich wie?

Die Minderjährige muss vor einer gerichtlichen Anhörung die Möglichkeit einer ausführlichen Beratung haben, und zwar in ihrer Landessprache. Das Jugendamt muss in jedem Fall eingeschaltet werden und intensive Gespräche führen, um eine Kindeswohlgefährdung auszuschließen. Bei Anhörungen dürfen Ehemann und Familie nicht anwesend sein. Außerdem kann es nicht sein, dass selbst die Ehe mit einer Zwölfjährigen als gültig beschieden wird, wie das beispielsweise 1992 das Familiengericht Tübingen gemacht hat.