Mäandernde Interessen erschweren Schutz des Amazonas

Von: Klaus Ehringfeld

Brasiliens Ministerin für indigene Völker, Sonia Guajajara, auf dem Gipfel, bei dem auch deren Anliegen Thema war. © IMAGO/Fotoarena

Die Amazonas-Staaten können sich auf ihrem Gipfel nur auf einen Minimalkonsens einigen, konkrete Vorgaben etwa zur Reduktion der Abholzung fehlen.

Es sollte der große Durchbruch werden für den künftigen Schutz des Amazonas. Der Regenwald-Gipfel, der erstmals nach 14 Jahren wieder alle acht Amazonas-Anrainer zusammenbrachte, wollte der Welt Einigkeit zeigen und eigene anspruchsvolle Leitlinien vorgeben. Aber rausgekommen ist nach zweitägigen Beratungen im brasilianischen Belém do Pará wenig mehr als ein Minimalkonsens. Gemeinsames Handeln und regionale Kooperation und unbedingte Vermeidung des Umkippens der grünen Lunge des Planeten – das ist in etwa alles, worauf sich die Länder verständigten.

Bei den entscheidenden Punkten Abholzung und fossile Brennstoffe blieb es bei wagen Floskeln. Das von Brasilien und Kolumbien verteidigte Ziel der Nullabholzung wird in den Beschlüssen nicht erwähnt, sonder nur in der Präambel als „ein in der Region zu erreichendes Ideal“. Damit blieb der Gipfel mit seiner 20 Seiten dürren „Erklärung von Belém“ hinter den selbstgesteckten Zielen zurück.

Der Gastgeber und Initiator des Gipfels, Brasiliens Linkspräsident Lula da Silva, wollte mit dem Treffen die Position der Region stärken und sich als internationaler Klimaverhandler profilieren. Er wollte erreichen, dass die Region geeint nach außen auftritt und die Interessen ihrer knapp 50 Millionen Bewohner:innen vor der Weltgemeinschaft, den Vereinten Nationen und den Weltklimakonferenzen geschlossen vertritt. Aber gerade das ist nur mit einem sehr dürren Konsens möglich. Vor allem bei der Frage der Ausbeutung der Ressourcen des Regenwaldes blieben Differenzen bestehen. Zudem ist es Lula da Silva nicht gelungen, alle Teilnehmenden für die bereits von Brasilien und Kolumbien eingegangene Verpflichtung zu gewinnen, die Abholzung bis 2030 auf null zu reduzieren. Das Abschlusspapier überlässt es den einzelnen Ländern, ihre individuellen Abholzungsziele festzulegen.

Die „Erklärung von Belém“ will die regionale Zusammenarbeit stärken und fordert gleich mehrfach, den „Tippingpoint“ unbedingt zu vermeiden; jenen Kipppunkt, ab dem die Zerstörung des Amazonas unumkehrbar ist und sich die grüne Lunge der Welt in eine Wüste zu verwandeln droht. Aber sehr zum Ärger von Nichtregierungsorganisationen und indigenen Gruppen werden keine Ziele für den Naturschutz oder die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen genannt. Die fossilen Brennstoffe werden in der Abschlusserklärung nicht einmal erwähnt. Dennoch lobte Lula die regionale Zusammenarbeit. „Es war nie dringender als jetzt, die Kooperation wieder aufzunehmen und auszubauen“, sagt er.

Die sechs Millionen Quadratkilometer Amazoniens erstrecken sich über Brasilien, das knapp 60 Prozent des Waldes beheimatet, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela. Zwischen diesen Ländern gibt es erhebliche Unterschiede beim Schutz des Regenwalds. Brasilien und Kolumbien haben beim Reduzieren der Rodungen in jüngster Zeit erstaunliche Erfolge vorzuweisen. Dagegen gelten etwa Bolivien, mit dem höchsten Waldverlust pro Kopf aller Länder sowie der Quecksilberverseuchung durch illegale Goldschürfer, oder Venezuela als die Schmuddelkinder unter den Amazonas-Anrainern. Im Land von Autokrat Nicolás Maduro herrschen illegale Gruppen aller Art im venezolanischen Amazonas. Die Regierung hat sich bisher wenig gekümmert. Maduro ließ sich in Belém vorsichtshalber entschuldigen. Er leide an einer Mittelohrentzündung.

Umweltorganisationen enttäuscht Den Amazonas-Staaten ist es nicht gelungen, sich auf eine ambitionierte Erklärung zu einigen. Zugleich stellen sich in der Region weitere Probleme im Umgang mit der Klimakrise. Neue Erdöl-Bohrungen im Meer vor dem Amazonas-Delta spalten die Regierung von Brasiliens Präsident Lula da Silva. Eine Aufsichtsbehörde hat ein Bohrvorhaben zwar nicht genehmigt, Brasilien war jedoch 2022 der neuntgrößte Erdöl-Produzent der Welt. Prognosen zufolge könnte die in dem Land geförderte Menge des fossilen Brennstoffs bis 2030 von drei auf 5,2 Millionen Barrel steigen und das Land zum sechstgrößten Produzenten werden. Mit einer Ausbeutung weiterer Erdöl-Vorkommen vor der Küste könnten sich die Fördermengen noch erhöhen. In Ecuador sind im Regenwald-Nationalpark Yasuni ebenfalls neue Ölförderanlagen geplant. Die Umweltorganisation WWF zeigte sich enttäuscht vom Gipfel. „Die Amazonas-Anrainerstaaten haben definitiv eine Chance vertan“, sagte der Südamerika-Programmleiter des WWF, Roberto Maldonado. In der Abschlusserklärung fehlten klare Vorgaben zur Reduktion der Abholzung. Ähnlich äußerten sich Greenpeace und die NGO „Klima-Observatorium“. Brasiliens Umweltministerin Marina Silva betonte, ihr Land werde die Vorhaben zum Erhalt des Regenwalds beibehalten, diese könnten anderen Staaten aber nicht aufgezwungen werden. FR/dpa

Aber auch den Rest der Welt muss der ökologische Raubbau an der grünen Lunge beunruhigen. Insgesamt umfasst der Regenwald ein Gebiet anderthalbmal so groß wie das der Europäischen Union, er beherbergt 20 Prozent der Süßwasserreserven des Planeten und eine außergewöhnliche Artenvielfalt mit etwa 16.000 Baumarten. Auf einem einzigen Hektar Amazoniens gibt es mehr Baumarten als in der gesamten EU. Aber durch jahrzehntelangen Einschlag, Brandrodungen und Ausbeutung ist der Kipppunkt nah: Der Punkt, bei dessen Überschreitung großflächig Bäume absterben und ihre Kohlenstoffspeicher wieder in die Atmosphäre abgeben.

Und letztlich ist dieses undurchdringliche Gebiet, das sich über acht Länder erstreckt, eine Art Wilder Westen, in dem die Staaten kaum mit ihren Institutionen präsent sind, wenn man mal von Brasilien absieht. Die Menschen leben meist in extremer Armut. Und illegale Gruppen, die sich dem Drogen- und Menschenhandel widmen, seltene Tiere schmuggeln, illegal Gold schürfen, Holz fällen und brandroden, beherrschen den Dschungel jeden Tag ein bisschen mehr.

Lula und sein engster Verbündeter in der Amazonas-Frage, der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, hatten sich für den Belém-Gipfel vier Ziele gesetzt: Zum einen, eine geeinte Linie für ein Enddatum der Abholzung zu finden. Ferner, den Rest der Welt darauf zu verpflichten, den Amazonas-Schutz entscheidend mitzutragen. Drittens, den grenzüberschreitenden Kampf gegen die Organisierte Kriminalität in die Wege zu leiten. Und viertens, das vielleicht schwierigste Thema: Auszuloten, wie weit man Ökonomie und Ökologie im Regenwald miteinander vereinbaren kann.

Zu Beginn des zweitägigen Treffens betonte Lula, dass der Amazonas „kein Museum“ sei, sondern die Heimat von Menschen, die „gut leben, arbeiten und produzieren wollen“. Es sei wichtig, dass es den Ländern des Amazonasgebiets gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft gelingen werde, durch öffentliche und Initiativen „einen Weg zu finden, den Regenwald zu erhalten uprivate nd dabei Geld zu verdienen, damit die Menschen hier in Würde leben können“. Petro plädierte dafür, dass die wohlhabenden Nationen den Amazonasländer die Auslandsschulden erlassen sollten, wenn diese im Gegenzug Klimaschutzmaßnahmen ergriffen.

Beim Kampf gegen die Organisierte Kriminalität besteht zwischen den Amazonas-Staaten noch der größte Konsens. Es wurde über eine Art Interpol für den Amazonas gesprochen, Polizeieinheiten, die grenzüberschreitend Verbrechen ahnden sollen. Gustavo Petro forderte die Schaffung eines internationalen Gerichtshofs, der Umweltverbrechen im Amazonasgebiet ahnden soll. Er verteidigte auch ein vollständiges Verbot der Erdölförderung in der Region – ein Vorschlag, der von indigenen Führungsfiguren unterstützt wird. Aber andere Staaten, darunter auch Brasilien, wollen an der Ausbeutung der fossilen Energien im Amazonas festhalten.