Was plant Macron? TV-Ansprache am Abend - Gewerkschaften kündigen Topfdeckel-Protest an

Von: Felix Durach

Teilen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Bevölkerung mit einer TV-Ansprache am Montag besänftigen. Die Gewerkschaften kündigten erneute Proteste an. © LUDOVIC MARIN/afp

Der französische Präsident will der Bevölkerung die Notwendigkeit der umstrittenen Rentenreform erklären. Die Gewerkschaften wollen ihm jedoch kein Gehör schenken.

Paris – Emmanuel Macron steht vor der vielleicht größten Herausforderung in seiner Zeit als französischer Präsident. Nach dem Durchboxen der umstrittenen Rentenreform will der 45-Jährige in einer TV-Ansprache am Montagabend auf neue Themen setzen. Er wolle deutlich machen, dass er für die republikanische Ordnung, Vollbeschäftigung und Neu-Industrialisierung stehe, hieß es aus seinem Umfeld.

Macron hält TV-Ansprache zur Rentenreform – Gewerkschaft kündigt Proteste an

Erst am Samstag hatte die Regierung von Macron die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre in Kraft gesetzt. Vor allem französische Gewerkschaften hatten seit Monaten gegen die geplante Gesetzesänderung protestiert. Die parlamentarische Opposition versuchte ebenfalls, die Änderungen zu verhindern, scheiterte jedoch mit einem Misstrauensvotum gegen die Regierung. Am Wochenende hatte dann schließlich auch der Verfassungsrat Kernstücke der umstrittenen Reform gebilligt und den Weg somit endgültig freigemacht.

Gewerkschaften und Opposition riefen daraufhin zu neuen Protesten auf – so auch am Montagabend. Gegen 20.00 Uhr sollen die Demonstranten vor den Rathäusern des Landes durch Topfschlagen ihre Unzufriedenheit mit den Entscheidungen der Regierung ausdrücken. Dem Aufruf der Organisation Attac zu dem Protest schloss sich die Linkspartei in Frankreich an. Monatelang habe Macron kein Ohr für die Bevölkerung gehabt, nun wolle man dem Präsidenten während seiner Ansprache auch kein Gehör schenken, lautet die Argumentation der Kritiker.

Video: Rentenreform in Frankreich in Kraft – neue Proteste

Macron wegen Rentenreform unter Druck – Rechtspopulisten als große Profiteure

Beobachter erwarten, dass Macron in seiner Ansprache die Notwendigkeit der Reform rechtfertigen wird. Der Präsident wolle in seiner Ansprache darüber hinaus auch eine Bilanz der vergangenen drei Monate ziehen, sagte Regierungssprecher Olivier Véran. Durch die Rentenreform ist der 45-Jährige stark im Ansehen der Wählerinnen und Wähler gesunken. Derzeit liegt Macron in Umfragen bei 28 Prozent – dem tiefsten Stand seit den Gelbwestenkrise 2018/19.

Als großer Profiteur könnte die rechtspopulistische Partei Rassemblement National (RN) aus der Krise hervorgehen. Parteichefin Marine Le Pen setzt den Präsidenten in der aktuellen Phase weiter unter Druck. Nach ihrer Ansicht habe Macron nun drei Möglichkeiten: Rücktritt, ein Volksentscheid oder Neuwahlen. Alle drei sind wenig realistisch. Neuwahlen würden vermutlich dazu führen, dass Macrons Lager Stimmen verliert, aber weder die Rechts- noch die Linkspopulisten eine klare Mehrheit bekommen. Dem Land würde eine Dauerblockade drohen. (fd/afp)