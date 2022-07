Die 7 lustigsten Tweets zur Forderung von mehr Politikern wie Friedrich Merz mit Hochschulabschluss

CDU-Chef Friedrich Merz und seine Frau Charlotte in ihrem Privatflieger. © Axel Heimken/dpa

Ein Twitter-User macht deutlich, dass er gerne mehr Politiker mit Hochschulabschluss haben will. BuzzFeed News sammelt Reaktionen auf diese Forderung.

Bei der Hochzeit von Christian Lindner (FDP) und Journalistin Franca Lehfeldt waren viele Politiker anwesend. Unter ihnen auch Friedrich Merz (CDU), der in einem ungewöhnlichen Gefährt zur Trauung erschien: einem kleinen Privatflugzeug. Dafür erntet Merz viel Spott im Netz. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges, der zu einer hohen Inflation führte und Deutschland in eine Energiekrise rutschen ließ, sind viele nicht gerade erfreut, dass Christian Lindner, Friedrich Merz oder Wolfgang Kubicki mit großen Feierlichkeiten, Privatflugzeugen oder Booten ihren Reichtum raushängen lassen. Nicht so ein Twitter-User: Er wünscht sich mehr Politiker, die einen Hochschulabschluss haben und in „bürgerlichen Berufen eine erfolgreiche Karriere durchlaufen“ haben.

BuzzFeed.de sammelt Reaktionen auf die Forderung von mehr Politikern wie Friedrich Merz mit Hochschulabschluss.