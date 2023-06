Lukaschenko, der Wichtigtuer

Von: Stefan Scholl

Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, bei einer Rede während einer Auszeichnungszeremonie für Militärs in Minsk. © dpa

Der Machthaber von Belarus will von der „Wagner“-Revolte in Russland profitieren. Ein Porträt.

Glaubt man Alexander Lukaschenko, dann begann das entscheidende Telefonat mit Jewgenij Prigoschin gegen elf Uhr. „Ich habe lange auf ihn eingeredet, sagte am Ende: ,Mach, was du willst! Aber sei hinterher nicht beleidigt. Bei uns steht eine Brigade bereit, um sie nach Moskau zu werfen. Wir werden Moskau verteidigen wie 1941.‘“ Danach habe Prigoschin gesagt, er würde sich gern mit seinen Leuten beraten.

Alexander Lukaschenko ist in Hochform. Seit der Kreml vergangenen Samstagabend Lukaschenkos Verlautbarung bestätigte, er habe den ganzen Tag mit Prigoschin verhandelt, feiert der belarussische Staatschef sich als Retter Russlands vor Prigoschin und dem Bürgerkrieg. Er eilt von einem Auftritt zum anderen: Am Mittwoch Video-Rede beim Forum der Regionen Russlands und Belarus’, am Dienstag Arbeitstreffen mit dem Verteidigungsminister, vorher Schulterklappenverleihung für hohe Militärs.

Lukaschenko, einst Sowchos-Vorsitzender, bläst verbal das eigene Image auf. Dabei galt der 68-Jährige noch vor wenigen Wochen als schwer krank. Jetzt aber strotzt der einstige Hobbyskiläufer vor Wichtigkeit. Er habe Putin überzeugt, mit Prigoschin zu verhandeln, stattdessen Kolonnen „plattzumachen“. Und er habe Prigoschin ein Ultimatum gestellt: „Wenn du nur einen Menschen tötest, besonders einen Zivilisten, wird es keine Verhandlungen mit dir geben.“ In Wirklichkeit nahm Russlands Luftwaffe die auf Moskau marschierenden Kolonnen mehrfach unter Feuer, die schossen ihrerseits sechs Hubschrauber und ein Flugzeug ab, töteten mindestens 13 Piloten.

Vermutlich hat Lukaschenkos Schilderung auch in anderen Punkten wenig mit der Realität zu tun. Das russische Oppositionsportal „meduza.io“ zitiert mehrere Kremlbeamte: Mit Prigoschin hätten am Samstag viele verhandelt.

Man habe Lukaschenko als „Frontman“ ausgesucht, weil Prigoschin einen Staatsführer als Garanten verlangt habe, Putin aber nicht mit ihm reden wollte. „Lukaschenko liebt PR und hat Gespür für seinen eigenen Nutzen.“

Jetzt gewährt Lukaschenko dem „Wagner“-Chef Exil, offenbar ist er am Dienstag in Minsk eingeflogen. „Erfahrungsgemäß wird Lukaschenko versuchen, Prigoschin als Einflusshebel beim Kreml zu nutzen, dort ständig daran erinnern, wie sehr er Moskau geholfen habe“, sagt Andrej Kasakewitsch, Direktor des belarussischen Instituts „Politytschnaja Sfera“.

Allerdings meldete der russische Militärblogger Igor Strelkow, Prigoschin sei gestern wieder zu Verhandlungen nach Russland geflogen. Der „Wagner“-Chef scheint Lukaschenkos Asyl bisher eher als Formalität zu betrachten. Auch weil Prigoschin laut Kasakewitsch in Minsk keineswegs sicher sein dürfte. Um Prigoschin im Zweifel zu verteidigen, hänge der seit 1994 herrschende Lukaschenko zu sehr vom Kreml ab. Belarus erhielt allein seit 2020 6,7 Milliarden Dollar Hilfen von Russland. In Minsk wie in Moskau gelten Lukaschenkos freche Sprüche als letztes Privileg eines immer mehr zum Vasallen herabgesunkenen Verbündeten.

Jetzt plaudert Lukaschenko, „Wagner“-Offiziere könnten künftig seine Soldaten beraten: „So eine Abteilung stünde unserer Armee gut zu Gesicht.“ Aber Lukaschenko wird kaum die Milliarde Dollar zahlen können, die das Privatkorps laut Putin im Jahr kostet.

Am Dienstag brüstete Lukaschenko sich auch als neuer Atomwaffen-Machthaber. Nicht Russland allein werde die Frage über den Einsatz der nuklearen Waffen entscheiden. Auch diese Behauptung ist wohl wenig realitätsnah. Seit Putin am 25. März bekannt gab, Russland werde taktische Atomsprengköpfe in Belarus stationieren, betonten Moskaus Offizielle immer wieder, diese blieben ganz unter russischer Verfügungsgewalt. „Russland behält die Kontrolle über die taktischen Atomwaffen“, sagte zuletzt Außenminister Sergei Lawrow. Und das am Abend des Putsch-Samstags.