Lukaschenko scherzt über Kaliningrad-Annexion: „Ich habe es immer meins genannt“

Von: Lukas Rogalla

Alexander Lukaschenko betont die enge Verbindung zwischen Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad – und redet von einer Übernahme.

Minsk – Denkt Alexander Lukaschenko etwa an die Übernahme russischen Territoriums? Bei einem Treffen mit dem Gouverneur und weiteren Vertretern der Oblast Kaliningrad sagte der belarussische Machthaber, dass er Kaliningrad immer „meins“ genannt habe.

Bei dem Treffen am Montag (5. Juni 2023) in Minsk schoss Lukaschenko erneut gegen den Westen und die auferlegten Sanktionen. Er betonte den langjährigen, gar uralten Zusammenhalt zwischen Kaliningrad und Belarus und sagte, dass man sie nicht durch „künstliche Barrieren“ trennen könne. Dabei sagte der 68-Jährige wohl scherzhaft, dass er die russische Exklave gerne „übernehmen“ würde.

Lukaschenko wäre gern näher an Kaliningrad

Einst war Kaliningrad ein Teil Ostpreußens. Nach der Niederlage Nazi-Deutschlands hat Moskau das Gebiet annektiert. Seit der Unabhängigkeit der baltischen Staaten 1991 ist Kaliningrad eine russische Exklave, die an Polen, Litauen und die Ostsee grenzt.

Lukaschenko gilt als enger Vertrauter Wladimir Putins und pflegt enge Beziehungen zum Kreml. Der Präsident unterstützt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine logistisch und rhetorisch. Die EU und westliche Staaten belegten neben Russland deshalb auch Belarus mit Sanktionen, die unter anderem den Gütertransport nach Kaliningrad erheblich einschränken.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko (l) und Russlands Präsident Wladimir Putin (r). © Alexei Druzhinin/dpa

Beim Treffen sagte Lukaschenko: „Ich bin mir sicher, dass Sie mir zustimmen werden, dass der beispiellose Versuch des Westens im Jahr 2022, unsere Kommunikation mit Ihnen, den freien Warenverkehr auf der Schiene und der Straße sowohl von Russland als auch von Belarus aus einzuschränken, zum Scheitern verurteilt war. Uns durch künstliche Barrieren zu trennen, wird nie funktionieren“, zitiert ihn die staatliche Nachrichtenagentur Belta.

Lukaschenko sagte bei dem Treffen außerdem, dass Belarus in Sowjet-Zeiten „für das Kaliningrader Gebiet sozusagen verantwortlich war. Deshalb habe ich es immer meins genannt.“ Er hätte nichts dagegen, wenn Belarus und Kaliningrad näher beieinander liegen würden, sagte er. Die Vertreterinnen und Vertreter Kaliningrads lächelten, was andeutet, dass sie Lukaschenkos Äußerungen wohl nicht zu ernst nahmen. Zu Zeiten der Sowjetunion hätte Belarus und Kaliningrad niemand auseinandergehalten, fügte der Präsident hinzu. Der ukrainische Regierungsberater Anton Geraschchenko teilte ein Video des Treffens auf Twitter und kommentierte: „Lukaschenko hat sich plötzlich an seine warmen Gefühle für das Kaliningrader Gebiet von Russland erinnert.“

Lukaschenko hebt Zusammenarbeit zwischen Belarus und Kaliningrad hervor

Belarus und die russische Oblast Kaliningrad liegen nicht direkt beieinander, sondern werden durch Litauen und Polen getrennt. Die sogenannte Suwalki-Lücke bezeichnet das Grenzgebiet zwischen Polen und Litauen und stellt die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit den weiteren Nato-Mitgliedern dar. Geopolitisch und militärisch spielt Kaliningrad eine wichtige Rolle. Unter anderem liegt Russlands einziger eisfreier Hafen, der die Baltische Flotte beherbergt, im Gebiet der Exklave. Eine direkte Zugverbindung von Kaliningrad führt durch Litauen und Belarus nach Moskau.

Kaliningrad Oblast in der Russischen Föderation Land Russland Fläche 15.125 Quadratkilometer Bevölkerung ca. 941.000 Einwohner Verwaltungszentrum Kaliningrad Offizielle Sprache Russisch

Belarus und Kaliningrad seien in Bereichen wie Wirtschaft, Kultur und Bildung eng miteinander verbunden, sagte Lukaschenko beim Treffen weiter. „Ich bin überzeugt, dass dieser Besuch ein weiterer Meilenstein ist, um unsere Errungenschaften in all den genannten Bereichen zu konsolidieren und unsere langjährige Zusammenarbeit weiter auszubauen.“ Belarus bedrohe niemanden, sondern verteidige nur seine Interessen, sagte er mit Hinblick auf „die Wahnsinnigen im Westen“, die einen Wirtschaftskrieg gestartet hätten.

Derweil häufen sich Spekulationen über die Gesundheit Lukaschenkos. Der belarussische Präsident soll laut Oppositionspolitiker Pawel Latuschko „offensichtlich sehr ernsthaft erkrankt“ sein. (lrg)