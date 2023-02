„Unterschiedliche Standpunkte“: Lukaschenko äußert sich zur angeblichen russischen Annexion

Von: Caspar Felix Hoffmann

Plant Russland die Annexion von Belarus? Moskau und Minsk hätten zumindest Pläne für eine Integration erörtert, räumt Präsident Lukaschenko ein.

Minsk – Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat auf ein Dokument reagiert, das in einer gemeinsamen Recherche des Kyiv Independent und einer Gruppe US-amerikanischer und europäischer Medien veröffentlicht wurde. In diesem Papier werden künftige Schritte von Russland zur vollständigen Kontrolle der politischen, wirtschaftlichen und militärischen Sphären von Belarus bis 2030 beschrieben.

In einem Gespräch mit Journalisten am Samstag (25. Februar) sagte Lukaschenko, das Dokument, in dem angeblich Russlands Pläne zur Überwältigung von Belarus und zur Beseitigung seiner Unabhängigkeit beschrieben werden, könnte bereits vor drei Jahren geschrieben worden sein.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Montag (27. Februar) in Minsk. © Henadz Zhinkov/Imago

Lukaschenko zur Annexion von Belarus: „Es gab unterschiedliche Standpunkte“

Laut einer der in der Recherche zitierten Quellen, einem ungenannten westlichen Geheimdienstoffizier, wurde das Dokument im Jahr 2021 vom Kreml erstellt. Nach dem in dem Papier dargelegten Plan soll Belarus bis 2030 eine gemeinsame Währung und ein gemeinsames Steuersystem mit Russland haben. Sein Militär und seine Medien sollen unter russische Kontrolle kommen.

Lukaschenko sagte am Samstag (25. Februar) der staatlich kontrollierten Nachrichtenagentur Belta, dass Belarus und Russland vor drei Jahren über die Erstellung von Integrationsplänen diskutiert hätten. „Es gab unterschiedliche Standpunkte. Einige sagten dies, andere jenes. Vielleicht haben einige Beamte (in Putins Regierung, Anm. d. Red.), eine Gruppe von Leuten, vorgeschlagen, welchen Weg sie mit Belarus gehen werden“, sagte Lukaschenko und fügte hinzu, dass er Belarus als „unabhängigen und souveränen Staat“ betrachte. Lukaschenko behauptete zudem, die internationale Recherche ziele darauf ab, Belarus und Russland zu spalten. (cas)