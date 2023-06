Truppenappell als Todesfalle: Video soll verheerenden Himars-Angriff auf russische Soldaten zeigen

Von: Jens Kiffmeier

Hohe Verluste durch fatalen Fehler: Russlands 20. Gardearmee wird bei einem Himars-Angriff getötet. Sie war ein leichtes Ziel, wie ein Video zeigt.

Schytliwka - Antreten zum Appell: Mit einem Himars-Raketenangriff hat die Ukraine den russischen Streitkräften während einer Truppenversammlung hohe Verluste zugefügt. Die Soldatinnen und Soldaten der 20. Gardearmee waren auf einer Lichtung angetreten und warteten dort stundenlang auf eine Ansprache ihres Kommandanten. Damit waren sie dem tödlichen Angriff schutzlos ausgeliefert. Während die ukrainische Regierung mit Hohn und Spott reagierte, zeigten sich Russlands Militärblogger über den fatalen Fehler der Streitkräfteführung entsetzt.

Ukraine-News: Video zeigt Angriff auf Russlands Truppen mit Himars-Raketen

Ein aufgetauchtes News-Video hat den tödlichen Vorfall im Ukraine-Krieg jetzt möglicherweise dokumentiert. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen von der Luftaufklärungseinheit „Wild Bees“, die zur 1. autonomen Spezialbrigade „Iwan Bohun“ der ukrainischen Streitkräfte gehört. Auf dem Clip sind mehrere Soldaten und Ural-Lastwagen auf einer Waldlichtung zu sehen, bevor zwei Explosionen die Gegend erschüttern und dichte Rauchschwaden aufsteigen. Anschließend lassen sich wieder Soldaten beobachten, die augenscheinlich verletzte oder getötete Kameraden abtransportieren.

Die Echtheit der Aufnahmen lassen sich im Ukraine-Krieg nicht verifizieren. Während viele Militärblogger davon ausgehen, dass das Video den tödlichen Angriff auf die 20. Gardearmee zeigen, säte der russische Telegram-Kanal „Lost Armor“ Zweifel an der Szene. Bei dem gezeigten Angriff handele es sich um eine andere russische Einheit, zitierte der Tagesspiegel aus dem Channel. Diese habe nicht auf eine Ansprache gewartet, sondern habe lediglich ihre Lastwagen entladen. Um welche Einheit es sich aber stattdessen gehandelt haben soll, wurde nicht ausgeführt.

Verluste im Ukraine-Krieg: Raketenangriff bei Kremmina tötet 100 russische Soldaten

Der Himars-Angriff mit den hohen Verlusten hatte großen Wirbel ausgelöst. Bereits am Mittwoch (14. Juni) soll die Ukraine ihn ausgeführt haben. Den bisherigen Berichten zufolge sollen die Mitglieder der 20. Gardearmee, einem Großverband innerhalb der russischen Streitkräfte, mehr als zwei Stunden auf der Lichtung bei Schytliwka in der Nähe von Kremnna in der Region Luhansk auf eine Ansprache ihres Kommandanten gewartet haben. Bei dem Raketenangriff soll es 100 Todesopfer und mehr als 100 Verletzte gegeben haben. Auch der Generalmajor Sergej Gorjatschow soll unter den Todesopfern sein. Publik gemacht wurde der Vorfall von russischen Militärbeobachtern.

Drohnenaufnahme vom Himars-Raketenangriff bei Kreminna in der Region Luhansk. © DeepState UA/Screenshot/Twitter

Auf Kommandanten gewartet: „Sie standen zwei Stunden unter freiem Himmel“

Aufseiten der Ukraine löste der Vorfall Hohn und Spott aus. „Das ist eine wirklich lustige Situation. Sie standen zwei Stunden lang unter freiem Himmel und hörten sich die Rede an“, zitierte die Kyiv Post einen Regierungsbeamten. Das sei genug Zeit gewesen, um die Himars-Rakete an den richtigen Ort zu transportieren, die Koordinaten einzugeben und die russischen Soldaten zu treffen.

Vor diesem Hintergrund gingen Russlands Militärblogger auch hart mit der eigenen Militärführung ins Gericht. So kritisierte „Rybar“ auf seinem Tekegram-Kanal die „verbrecherische Dummheit des Divisionskommandeurs“. Und ein anderer Militärblogger mit dem Namen „Starsche Eddi“ schimpfte: „Wenn mitten im zweiten Kriegsjahr Kommandeure ihre Kolonnen an die Front karren und sie dort auf einem großen Haufen aufreihen, um auf die feindliche Artillerie zu warten, dann müssen solche Kommandeure vor der Formation erschossen werden.“

Raketenangriff sagt nichts über Erfolg der Gegenoffensive der Ukraine aus

Doch was bedeutet der Rückschlag für Russland im Ukraine-Krieg wirklich? Nach Einschätzung von Carlo Masala, Militärexperte der Bundeswehr-Universität München, sollte der Vorfall nicht überbewertet werden. „Wenn die Zahlen stimmen, und das scheint mir durchaus plausibel, dann wäre das natürlich schon ein herber Verlust für Putins Truppen“, sagte er im Gespräch mit focus.de. Aber dennoch werde der tödliche Raketenangriff keinen besonderen Einfluss auf die begonnene ukrainische Gegenoffensive haben, vermutete er weiter.

Seit Tagen läuft die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine. Dabei hatten sich zuletzt vor allem Vorstöße an drei Abschnitten der Front abgezeichnet. Den Angaben zufolge versuchen die ukrainischen Streitkräfte zunächst einmal mit kleineren Verbänden einige Korridore zu öffnen, durch die dann im Anschluss die schweren Kampfpanzer-Verbände durchgeführt werden sollen. Begleitet werden die Angriffe mit Raketenbeschuss weit hinter die Linien, um Russland den Nachschub abzuschneiden. Die Geländegewinne halten sich derzeit aber noch in Grenzen. (jkf)