Die Wunderwaffe gegen Putin steht noch: Kiew dementiert Abschuss von Iris-T-System durch Russland

Von: Sandra Kathe

Teilen

Von russischen Behörden veröffentlichte Aufnahmen sollen zeigen, wie eine Lenkwaffe ein modernes Verteidigungssystem in der Ukraine beschädigt. Doch es gibt Zweifel.

Kiew/Moskau – Zum wiederholten Mal haben Vertreter westlicher Ministerien und ukrainischer Geheimdienste russische Erfolgsmeldungen im Ukraine-Krieg dementiert, in denen es um die Zerstörung moderner westlicher Waffen- und Verteidigungssysteme geht. Diesmal steht in der Kontroverse das Luftverteidigungssystem Iris-T-SLM im Vordergrund.

Bei dem System handle es sich nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) um eines von zwei von Deutschland an die Ukraine gelieferten Systeme eines baden-württembergischen Herstellers, die in der Ukraine bereits seit vergangenen Oktober im Einsatz sind. Das Flugabwehrsystem ist laut einem Bericht von Tagesschau.de um eins der modernsten Systeme seiner Art. Um Luftangriffe zu erkennen und die angreifenden Geräte abzuschießen, nutzt das Iris-T-System moderne Radarmodule. Das gesamte Equipment kostet je System rund 200 Millionen Euro.

Neben älterem Kriegsgerät sind in der Ukraine inzwischen auch mehrere westliche Waffensysteme im Einsatz. (Symbolfoto) © Anatolii Stepanov/AFP

Russischer „Angriff“ auf Iris-T-System in der Ukraine: Viele Fragen bleiben offen

Nun hat Russland in dieser Woche gemeldet, dass russische Soldaten eines der Systeme ausgemacht und durch einen gezielten Angriff mit einer sogenannten „Loitering Munition“-Angriffssystem ein Radarmodul des Iris-T außer Gefecht gesetzt hätten. Das hatten danach mehrere Medien unter Berufung auf russische Quellen aufgegriffen. Bei „Loitering Munition“ handelt es sich um Lenkwaffen, die ein Gebiet erst ohne spezielles Ziel anfliegen und ausspähen und dann vom Boden aus entsprechend für einen Angriff programmiert werden.

Beim Versuch, die russische Meldung zu bestätigen, erhielt die SZ laut dem Bericht seitens des deutschen Verteidigungsministeriums lediglich die Aussage, dass dem Ministerium „keine Erkenntnisse“ vorlägen, die dafür sprechen würden, „dass ein Radar des Systems Iris-T-SLM zerstört wurde“. Ukrainische Quellen sprechen von „Fake News“ und dementierten die russische Meldung. Die stützte sich – wie etwa die britische Times berichtete – auf angebliche Luftaufnahmen, die den Vorfall zeigen sollen.

Zweifelhafte Meldungen aus Russland: Die Rolle von Propaganda im Ukraine-Krieg

Generell haben Medien bereits mehrfach über kontroverse Kriegserfolgsmeldungen durch die russischen Behörden und Militärvertreter berichtet – und teilweise auch durch Recherchen klar als russische Kriegs-Propaganda identifiziert. So hatte es etwa zuletzt auch Berichte darüber gegeben, dass russische Soldaten erfolgreiche Angriffe auf westliche Panzer vom Typ Leopard durchgeführt hätten. Zumindest einige davon haben Fachleute bereits als Propaganda enttarnt.

Auch im Fall der von den USA an die Ukraine gelieferten Himars-Systemen war es bereits zu umstrittenen russischen Erfolgsmeldungen gekommen. In einigen Fällen war der Hintergrund wohl, dass die ukrainischen Truppen scheinbar bewusst auf Täuschungsmanöver setzen und die russischen Angreifer mit geschickten Tricks glauben lassen, westliche Systeme anzugreifen, was etwa die US-Zeitung Washington Post berichtete. (saka)